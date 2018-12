Slalom in Saalbach: Neureuther wird nach vielen Fehlern nur 27.

Saalbach-Hinterglemm Nach dem ersten Durchgang lag Felix Neureuther noch in aussichtsreicher Position für das Podest. Bei seiner Rückkehr in den Slalom-Weltcup verspielte er seine gute Position aber im zweiten Lauf. Sieger Marcel Hirscher stellte einen Rekord auf.

Neureuther hatte vor seinem Kreuzbandriss Ende November 2017 noch den Slalom im finnischen Levi gewonnen, seitdem war er lediglich am 8. Dezember beim Riesenslalom in Val d'Isere (20.) gestartet. Dort hatte er bei einem Trainingssturz auch eine Gehirnerschütterung erlitten, drei Wochen zuvor beim ersten Comeback-Versuch in Levi einen Daumenbruch. Die Rennen in Alta Badia hatte er deswegen ausgelassen.