WM-Gold im Trainer-Trubel Ski-Star Shiffrin wird Favoritenrolle im Riesenslalom gerecht

In den vergangenen Tagen hatte die Überfliegerin die Trennung von ihrem langjährigen Trainer Day bekannt gegeben - ein Paukenschlag so mitten in einer WM. „Ich kann schon verstehen, dass sie nicht gerne darüber sprechen will. Aber es zeigt auch, dass sie halt doch nicht im Guten auseinander gegangen sind“, kommentierte die ehemalige Liechtensteiner Skirennläuferin Tina Weirather Shiffrins Verhalten am Donnerstag.