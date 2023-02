Erste Überraschung bei Ski-WM Brignone holt Gold in Alpiner Kombination – Shiffrin scheidet aus

Die erste Entscheidung der Alpinen Ski-WM in Meribel und Courchevel hielt gleich eine Überraschung parat: Die Italienerin Federica Brignone hat Gold nach den Fahrten im Super-G und dem Slalom gewonnen. Silber ging an die Schweizerin Wendy Holdener, die 2017 und 2019 bei den Weltmeisterschaften in dieser Disziplin ganz oben stand. Bronze ging etwas überraschend an die Österreicherin Ricarda Haaser. Die einzige deutsche Starterin, Emma Aicher, hatte mit der Entscheidung nichts zu tun und landete am Ende auf dem achten Rang.