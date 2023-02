Verletzungen und Viruserkrankung Schmids steiniger Weg zum WM-Titel im Parallel-Wettbewerb

Nach Podestplätzen in den vergangenen Jahren kratzte er auch in diesem Jahr im Riesenslalom immer wieder an den Top-Platzierungen. Schmid gilt seit Jahren als der vielleicht talentierteste Skifahrer im deutschen Verband. Er kann ungemein präzise die Kanten der Ski in den Schnee setzen und somit schnell sein – perfekte Voraussetzungen für die kurzen Kurse mit schnellen und engen Torfolgen im Parallel-Wettbewerb. Bereits vor seinem WM-Titel galt er dort als einer der Stärksten im Weltcup. Auch, weil er und der deutsche Skiverband anders als andere Nationen viel Zeit und Geld in die Teildisziplin investierten. Regelmäßige Startübungen mit den elektrischen Toren, Mann gegen Mann – so entwickelte sich Schmid stets weiter. WM-Bronze vor zwei Jahren im Team in Cortina d’Ampezzo, Silber in Peking bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr und nun WM-Gold.