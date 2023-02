Finsternis im Super-G Skifahrer Sander WM-Neunter im Schatten-Rennen

Am Sonntag steht für die Schnellsten der Alpinen die Königsdisziplin an. Sander nimmt „viel Positives“ mit in die Abfahrt. „Dass ich mit dem Schnee gut zurechtkomme und dass der Grund-Speed da ist“, sagte der Routinier. In Sichtweite des Mont Blanc will Sander sein Silber-Märchen von vor zwei Jahren wiederholen - und hofft auf ganz viel Sonne.