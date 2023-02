Bei Gold-Fahrt von St. Germain Späte Genugtuung mit WM-Bronze für Skifahrerin Dürr

Mitten im Interview platzten die Emotionen aus der sonst so coolen Lena Dürr heraus. „Ich muss kurz weinen“, sagte die deutsche Skirennfahrerin und drehte sich um. In den Armen ihrer zu diesem Zeitpunkt bereits weinenden Teamkolleginnen realisierte die 31 Jahre alte Münchnerin ihre kleine Heldentat. Bronze im Slalom. Bei einer Weltmeisterschaft. Der größte Erfolg ihrer Karriere. Dann weinte auch Dürr. „Ich bin so stolz und froh“, sagte sie später und pustete kräftig durch.