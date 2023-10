Mit 0,02 Sekunden Vorsprung Schweizerin Gut-Behrami gewinnt Ski-Auftakt in Sölden

Am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/Eurosport und ZDF) starten auch die Männer in Sölden mit einem Riesenslalom in die neue Saison. Anton Grammel, Fabian Gratz und Jonas Stockinger sind für den deutschen Skiverband dabei. Parallel-Weltmeister Alexander Schmid und Stefan Luitz fehlen verletzt.