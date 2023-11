„Noch immer Gänsehaut“ Dürr macht wieder Jagd auf Shiffrin

Beide Rennen, berichtet Dürr vor ihrem Einstieg in den Winter am Wochenende im finnischen Levi mit zwei Slaloms, „sind schon noch sehr präsent“, und das dürfen sie ja auch sein. Bei ihrem zweiten Weltcupsieg nach einem Erfolg bei einem Parallelrennen 2013 in Moskau verwies sie Skikönigin Mikaela Shiffrin auf Rang zwei. Drei Wochen später holte sie bei ihrer bereits siebten WM endlich, endlich die so lange ersehnte Einzelmedaille bei einem Großereignis.