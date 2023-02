Alpine Kombination und Parallelevents Die WM in Courchevel und Meribel verdeutlicht die Innovationsprobleme der Fis

Alexander Schmid fasste sich an den Kopf, seine Teamkollegen stapften mit dem Skischuh in den Schnee – die Ernüchterung war nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft im Viertelfinale des Parallel-Teamevents bei der Ski-WM groß. Ausgerechnet in dieser Disziplin, in der bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen in den vergangenen Jahren zuverlässig Medaillen eingesammelt wurde, das frühe Aus, während die USA am Ende über Gold jubelten.