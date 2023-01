Termine und Zeitplan So sehen Sie die Alpinen Ski-WM 2023 im TV und Stream

Die Alpine Skiweltmeisterschaft 2023 in Meribel und Courchevel beginnt am Montag, dem 6. Februar mit der Kombination der Frauen. Es ist die einzige Kombination aus Abfahrt und Slalom der gesamten Saison. Einen Tag später geht es auch für die Männer los. Das letzte Rennen bestreiten die Slalom-Spezialisten am 19. Februar.