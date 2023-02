Ski-Alpin-WM 2023 Dürr holt Bronze im Slalom – St. Germain überraschend Weltmeisterin

Für Schmid war es eineinhalb Monate vor der WM in Frankreich die dritte Top-8-Platzierung in dieser Saison, zufrieden war er trotzdem nicht. „Ich habe mittlerweile ein bisschen andere Erwartungen an mich selber. Ich habe eine sehr gute Ausgangsposition nach dem ersten Durchgang gehabt, aber bin im zweiten Durchgang nicht ganz so sauber reingekommen“, sagte Schmid in der ARD. Im Vorjahr hatte der Techniker in Alta Badia als Dritter seinen bislang einzigen Podestplatz im Riesenslalom gefeiert.