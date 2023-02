Ski-Alpin-WM 2023 Dreßen bangt wegen Magen-Darm-Infekt um WM-Start

Dreßen war nach mehreren schweren Verletzungen und zweieinhalb Jahren Weltcup-Pause erst in dieser Saison wieder in den alpinen Skizirkus zurückgekehrt. Der 29-Jährige wird nun zumindest den Super-G am Freitag (11.45 Uhr) und die zweite Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) in Gröden verpassen. Auch in Bormio (28./29. Dezember) fehlt er.