Ski Alpin 2022/2023 Baumann und Sander landen bei der Abfahrt von Andorra auf dem Podium

Shiffrin verließ den Zauberberg südlich von Wien nach ihren Siegen in den beiden Riesenslaloms in den zwei Tagen zuvor mit einem Hattrick. Sie hat nun vier Rennen in Serie gewonnen, schon sechs in diesem Winter, sieben in Semmering - und 50 im Slalom. Darüber hinaus ist sie in der ewigen Bestenliste ihrer ehemaligen Teamkollegin Lindsey Vonn (82 Siege im Weltcup) und dem legendären Schweden Ingemar Stenmark (Schweden/86) erneut einen Schritt näher gekommen.