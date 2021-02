Ski-WM in Cortina : TV-Experte Neureuther außer sich – Live-Anruf bei Ski-Rennchef

ARD-Experte Felix Neureuther. Foto: dpa/Felix Hörhager

Cortina d'Ampezzo Fast hätte es für die deutschen Skirennfahrer geklappt mit der vierten Medaille. Im Parallel-Event ist Alexander Schmid ganz nah dran an Bronze. In unserem Ski-Alpin-Telegramm verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Felix Neureuther konnte es nicht fassen - und griff zum Handy. Weil sich der frühere Skirennfahrer dermaßen über die Kurssetzung beim WM-Parallelevent aufregte, sorgte er in der Live-Übertragung der ARD mit einer kuriosen Aktion für Aufsehen. Neureuther versuchte, während des Wettkampfs in Cortina d'Ampezzo den Rennchef Markus Waldner anzurufen. Als dieser am Dienstag nicht ran ging, schrieb Neureuther ihm nach eigenen Angaben eine Nachricht, um sich zu beschweren.

Hintergrund waren der Kurs in den Dolomiten und das Reglement: Im Parallel-Format fahren die Athleten zweimal gegeneinander, jeder einmal auf jedem Kurs. Grundsätzlich werden die Zeiten dann addiert und der Schnellere kommt weiter. Wenn man aber im ersten Lauf stürzt oder sich einen zu großen Rückstand anhäuft, läuft die Zeit nicht ewig weiter, sondern wird bei 0,50 Sekunden gestoppt. Eine halbe Sekunde ist also der maximale Rückstand vor dem zweiten Lauf.

Weil ein Kurs nun aber deutlich langsamer war, man also teilweise mehr als eine halbe Sekunde verlor, waren die Athleten im Nachteil, die im entscheidenden Lauf auf jenem Streckenteil fahren mussten.

Foto: dpa/Giovanni Auletta Infos Ski-WM 2021 in Cortina: Zeitplan und die TV-Übertragungen

Darüber beschwerte sich Neureuther also bei Waldner und forderte, den langsamen Kurs leicht zu verändern und damit ähnlich schnell zu machen. Wie er danach erzählte, antwortete ihm der Fis-Rennchef dann tatsächlich während des Rennens mit einer Nachricht, in der er angab, dass eine Kursveränderung nicht möglich sei und er den Wettkampf schon als fair erachte. Überzeugt hatte er Neureuther damit nicht.

+++++16. Februar 2021+++++

Schmid verpasst Bronze in Parallel-Event nur knapp

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand 21 Bilder Die Favoriten bei der Alpinen Ski-WM 2021

Alexander Schmid hat die nächste deutsche Medaille bei der alpinen Ski-WM im erstmals ausgetragenen Parallel-Rennen knapp verpasst. Der 26 Jahre alte Allgäuer musste sich in Cortina d'Ampezzo im Kampf um Bronze nach einem Sturz dem starken Schweizer Loic Meillard geschlagen geben und wurde unglücklicher Vierter.

Gold ging an den Franzosen Mathieu Faivre, der sich nach seinem Halbfinal-Sieg über Schmid auch im finalen Duell mit dem Kroaten Filip Zubcic durchsetzte. Linus Straßer scheiterte in der Runde der letzten Acht, für Stefan Luitz war im Achtelfinale Endstation.

Foto: dpa/Marco Tacca 10 Bilder Der Medaillenspiegel der Alpinen Ski-WM 2021

Bei den Frauen bescherte Marta Bassino Gastgeber Italien die erste Goldmedaille. Nach einer Jury-Entscheidung gab es mit der Österreicherin Katharina Liensberger eine zweite Weltmeisterin. Beide erreichten zeitgleich das Ziel, zunächst war aber nur die Italienerin als Weltmeisterin angezeigt worden. Bronze sicherte sich Tessa Worley (Frankreich), die im "kleinen Finale" die Amerikanerin Paula Moltzan bezwang.

Andrea Filser, die sich als einzige von drei gestarteten deutschen Frauen überraschend für die K.o.-Runde qualifiziert hatte, scheiterte im Achtelfinale.

+++++15. Februar 2021+++++

Foto: dpa/Gabriele Facciotti Infos Ski-Alpin-Termine der Damen

Schwarz wird Kombi-Weltmeister - Jocher starker Fünfter

Marco Schwarz hat bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo die Kombination gewonnen und die dritte Goldmedaille für Österreich im dritten Männer-Event geholt. Der Slalom-Spezialist setzte sich mit nur 0,04 Sekunden Vorsprung auf Titelverteidiger Alexis Pinturault aus Frankreich durch. Bronze bei dem Zweikampf aus Super-G und Slalom ging an den Schweizer Loic Meillard (+1,12 Sekunden). Der junge Garmischer Simon Jocher wurde starker Fünfter (+2,46); er war Neuntschnellster im Super-G und hielt als Speed-Spezialist bei dem von vielen Ausfällen geprägten Slalom auf eisiger Piste auffallend gut mit.

+++++15. Februar 2021+++++

Foto: dpa/Angelika Warmuth Infos Ski-Alpin-Termine der Herren

Shiffrin triumphiert in der Kombination

US-Superstar Mikaela Shiffrin hat ein weiteres Kapitel Ski-Geschichte geschrieben. Gleich bei ihrem ersten WM-Start in der alpinen Kombination sicherte sich die Amerikanerin in Cortina d'Ampezzo am Montag den Titel. Die 25-Jährige siegte bei dem Event mit Super-G und Slalom mit 0,86 Sekunden Vorsprung vor der slowakischen Gesamtweltcupführenden Petra Vlhova. Dritte wurde die Schweizer Olympiasiegerin Michelle Gisin (+0,89).

Foto: dpa/Georg Hochmuth Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Herren

Shiffrin habe gezeigt, dass sie aktuell „die kompletteste Fahrerin“ sei, sagte Gisin in der ARD anerkennend, „sie hat zwei super Läufe durchgezogen“. Durch ihren insgesamt sechsten WM-Titel zog Shiffrin in der ewigen Bestenliste mit der Schweizerin Erika Hess gleich. Lediglich die Deutsche Christl Cranz (12), die Französin Marielle Goitschel (7) und die Schwedin Anja Pärson (7) haben bei den Frauen noch öfter WM-Gold gewonnen als die Ausnahmeathletin aus den USA.

Und Shiffrin, die inzwischen bei insgesamt neun WM-Medaillen steht, könnte in Cortina sogar noch nachlegen. Sowohl im Riesenslalom am Donnerstag als auch im Slalom am Samstag zählt sie in den Dolomiten, wo sie vergangenen Donnerstag bereits Bronze im Super-G gewonnen hat, erneut zu den Favoritinnen. Genau wie ihre Dauerrivalin Vlhova - es dürften also noch spannende Duelle zwischen den beiden bevorstehen.

Die Italienerin Federica Brignone, die nach dem Super-G der Kombination am Montag noch geführt hatte, schied indes wie etliche weitere Fahrerinnen im Slalom aus. Eine deutsche Athletin war nicht am Start. Für das Parallel-Event am Dienstag nominierte der Deutsche Skiverband (DSV) allerdings gleich drei Sportlerinnen: Lena Dürr, Andrea Filser und überraschend auch die 17-jährige Emma Aicher.

+++++14. Februar 2021+++++

Sander holt nächstes Sensations-Silber für Deutschland – Baumann stürzt heftig

Andreas Sander hat bei der alpinen Ski-WM für die nächste deutsche Sensation gesorgt. Der 31 Jahre alte Westfale belegte bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo den zweiten Rang, dabei fuhr er lediglich um eine Hundertstelsekunde an Gold vorbei. Den Titel holte sich wie im Super-G der Österreicher Vincent Kriechmayr, Bronze ging an Beat Feuz (Schweiz), Weltmeister von 2017.

Foto: dpa/Alessandro Trovati 11 Bilder Das sind die Disziplinen im Ski Alpin

Den kompletten Bericht zum Silbermedaillen-Gewinner aus Ennepetal finden Sie hier.

+++++13. Februar 2021+++++

Olympiasieger Ligety beendet Karriere ohne letzten WM-Start

Der langjährige Riesenslalom-Dominator und zweimalige Olympiasieger Ted Ligety muss auf das letzte Rennen seiner Karriere verzichten. Der 36 Jahre alte Amerikaner postete am Samstagabend bei Instagram eine MRT-Aufnahme seiner Wirbelsäule und gab den verletzungsbedingten Verzicht auf seinen eigentlich angestrebten Start bei den Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo bekannt.

„Ich war so aufgeregt, ein letztes Rennen zu fahren und zu meinen Bedingungen in den Ruhestand zu gehen“, schrieb Ligety. Er sei aber zuletzt mit schlimmsten Schmerzen am Rücken aufgewacht. „Mein Rücken hat mir gesagt: 'Ich bin der Boss und du bist jetzt fertig'“ Jetzt sei die Zeit, den Rücken gesund zu bekommen, „damit ich mein Leben lang mit meinen Kindern spielen und Skifahren kann“, schrieb er und bedankte sich für die Unterstützung.

Bei den witterungsbedingt verzögert gestarteten Weltmeisterschaften ist der Riesenslalom der Männer für kommenden Freitag geplant. Ligety war mehrere Winter lang der überragende Athlet dieser Disziplin und holte in der Kerndisziplin neben seinem Olympia-Sieg 2014 auch noch Kombi-Gold bei den Winterspielen 2006. Zudem wurde er fünfmal Weltmeister: dreimal im Riesenslalom (2011, 2013, 2015) und 2013 in Schladming auch noch in der Kombination und im Super-G.

„Wahnsinn“ – Weidle holt sensationell Abfahrts-Silber

Kira Weidle kam nach ihrer Sensationsfahrt aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Die Skirennfahrerin aus Starnberg hat bei den Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo Silber gewonnen und dem deutschen Team im dritten Rennen die bereits zweite Medaille beschert. Sie musste sich am Samstag nur Mitfavoritin Corinne Suter aus der Schweiz um 0,20 Sekunden geschlagen geben.

„Wahnsinn, ich weiß noch gar nicht was ich sagen soll“, sagte Weidle bei der ARD. „Der Schnee war traumhaft zu fahren heute. Ich wusste, wenn es einigermaßen zusammenpasst, kann ich richtig schnell fahren.“ Und wie! Die einzige deutsche Speedfahrerin bei diesen Titelkämpfen ließ sogar Super-G-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami um 0,17 Sekunden hinter sich; die Schweizerin holte Bronze.

Die 24-Jährige sorgte für die erste deutsche WM-Medaille des Deutschen Skiverbands (DSV) bei einer Frauen-Abfahrt seit Maria Höfl-Riesch 2013. Letztmals Silber holte Katja Seizinger 1996; die bislang letzte Abfahrts-Weltmeisterin aus Deutschland war Rosi Mittermaier 1976.

Für den DSV, der mit nur drei Frauen nach Cortina gereist war, ist die zweite Medaille nach Silber durch Romed Baumann im Super-G ein weiterer Coup. In drei Rennen holte der DSV schon gleich viel Medaillen wie bei den Weltmeisterschaften 2017 und 2019 zusammen.

Weidle selbst hatte nach dem Rücktritt von Viktoria Rebensburg einen schwierigen Winter und die Podestplätze im Weltcup verpasst. Sie bedankte sich im Ziel bei ihren Betreuern, Trainer und Serviceleuten. „Gerade in der schwierigen Saison alleine irgendwo unterwegs zu sein, war nicht einfach“, sagte sie. „Deswegen ein großes Dankeschön.“

+++++11. Februar 2021+++++

Abfahrtskurs in Cortina sorgt für Unmut

Das erste Training für die WM-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo hat bei den Skirennfahrern teils heftige Kritik hervorgerufen. Auf der völlig neuen Strecke sorgten am Freitag vor allem extreme Kurven vor einer Kante für Unmut - die Kurssetzer wollten so Tempo rausnehmen, damit die Athleten nicht gefährlich weit springen. „Solche Spitzkehren bin ich in der Abfahrt glaube ich noch nie gefahren“, berichtete Dominik Paris, der dann auch gleich zwei Tore ausließ und deshalb eine Trainingsbestzeit ohne Wert hinlegte.

Der Südtiroler hält den Kurs auf die Art für nicht WM-würdig und haderte: „Da sind die Riesenslalomfahrer im Vorteil.“ Auch der Deutsche Dominik Schwaiger befand zu dem besagten Teil: „Das hat für mich nicht unbedingt was mit einer Abfahrt zu tun.“ Teamkollege Andreas Sander sprach von keinem guten Gefühl und kündigte prompt an, eine Riesenslalom-Trainingseinheit einzuschieben. Der Österreicher Max Franz sagte im ORF, die Anfahrt auf den Sprung sei „ein Gewürge“.

„Der Hang ist nicht geeignet für eine Abfahrt“, urteilte der Schweizer Ex-Weltmeister und Weltcup-Führende Beat Feuz. Den besagten Vertigine-Sprung etwa kann man nicht mit vollem Tempo anfahren, denn dann würde man im Flachen landen und schwere Verletzungen riskieren. Schon im Super-G am Donnerstag stellte der Teil viele vor Probleme.

Deutschlands wiedergenesener Abfahrtsstar Thomas Dreßen nahm die Kurssetzer indes in Schutz. „Ich glaube, für heute war es gut, dass sie es so eingebremst haben. Es bringt keinem was, wenn die Startnummer 1 beim Vertigine-Sprung bis ins Loch springt und beide Knie kaputt gehen“, sagte er. „Aber freilich hoffe ich schon, dass die Kurssetzung ein bisschen offener wird auf morgen hin.“

Feuz und Paris kündigten an, mit den Verantwortlichen über Änderungen verhandeln zu wollen. Weder Fahrer noch Fans hätten so Spaß. Rennchef Markus Waldner erklärte: „Wir wussten, dass sich die Jungs beschweren werden. Unser Ansatz war aber die Sicherheit. Wir müssen erst sehen, mit viel viel Geschwindigkeit man an diesen Sprung ran kann.“ Mit den Erkenntnissen des ersten Trainings werde man jetzt die Tore versetzen und damit offener machen. „Morgen wird es perfekt werden.“

+++++11. Februar 2021+++++

Baumann gewinnt sensationell Super-G-Silber

Romed Baumann hat bei der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo sensationell Silber im Super-G gewonnen. In einem spektakulären Rennen lag der gebürtige Österreicher, der seit zwei Jahren für den Deutschen Skiverband (DSV) fährt, nur 0,07 Sekunden hinter dem favorisierten Österreicher Vincent Kriechmayr. Bronze gewann Alexis Pinturault (+0,38).

Foto: dpa/Marco Tacca Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Damen

"Es ist heute alles so locker von der Hand gegangen, ich hab gar nicht geschnauft im Ziel, es ist unglaublich", sagte der 35 Jahre alte Baumann, der auf der neuen Piste Vertigine seine ganze Routine ausspielte.

Für den DSV war es die erste WM-Medaille seit Slalom-Bronze von Felix Neureuther 2017 in St. Moritz/Schweiz. Im Super-G der Männer hatte bislang nur 1987 der spätere Olympiasieger Markus Wasmeier als Dritter in Crans-Montana/Schweiz auf dem WM-Podest gestanden.

Baumann hatte zuvor für Österreich Bronze im Teamwettbewerb (2011 in Garmisch-Partenkirchen) und in der Super-Kombination (2013 in Schladming) gewonnen.

Endlich Gold - Gut-Behrami gewinnt Super-G bei der WM

Die große Favoritin Lara Gut-Behrami ist im ersten Rennen der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo/Italien in eindrucksvoller Manier zur ersten Goldmedaille ihrer Karriere gefahren. Die 29 Jahre alte Schweizerin gewann den Super-G vor Mannschaftskollegin Corinne Suter (+0,34 Sekunden), die bereits vor zwei Jahren in Are/Schweden Platz zwei belegt hatte.

Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin (USA) holte trotz eines schweren Patzers noch Bronze (+0,47), Olympiasiegin Ester Ledecka (Tschechien) wurde Vierte (+0,53). Kira Weidle (Starnberg) verfehlte eine Platzierung unter den ersten 15 deutlich.

Gut-Behrami, seit 2018 mit dem kurzzeitigen Hamburger Fußball-Profi Valon Behrami verheiratet, hatte sich mit Siegen in den vergangenen vier Super-G-Rennen in die Favoritenrolle gefahren und wurde dieser endlich auch gerecht. Zuvor war sie bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften je dreimal Zweite und Dritte geworden. Auf der Olimpia delle Tofane profitierte Gut-Behrami bei Sonnenschein und leichtem Wind von einem schweren Fehler von Shiffrin, die auf dem Weg zu einer überragenden Bestzeit war.

Gut-Behrami ist die erste Schweizer Weltmeisterin seit Sonja Nef, die 2001 in St. Anton/Österreich den Riesenslalom gewonnen hatte. Letzte eidgenössische Siegerin im Super-G war Maria Walliser bei der WM 1987 in Crans-Montana/Schweiz.

+++++9. Februar 2021+++++