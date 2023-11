„Ungerechtigkeit“ Wetterchaos und Klimaprotest – Ski-Weltcup weiter in PR-Bredouille

Fuchsteufelswild stürmte Henrik Kristoffersen durch den Zielraum von Gurgl, nur mit Mühe konnten Betreuer und Polizisten den Ski-Star aufhalten. Außer sich vor Wut hatte der Norweger jene Klimaaktivisten im Visier, die gerade mit einer Aktion das Finale des Weltcup-Slaloms in den Tiroler Bergen unterbrochen hatten. Viel fehlte nicht, dann wäre Kristoffersen den Protestlern in Gurgl an die Gurgel gegangen. Und schon wieder rückte in diesem bislang vermaledeiten Ski-Winter der Sport in den Hintergrund.