Ski Alpin 2023/24 Wind in Sölden zu stark – Rennen der Herren abgebrochen

Düsseldorf · Nach dem Weltcup-Auftakt der Damen am Samstag sollten die Männer am Sonntag nachziehen. Aufgrund der Witterungsbedingungen in Sölden begann das Rennen zunächst am Reservestart und musste dann sogar abgebrochen werden. In unserem Ski-Alpin-Telegramm verpassen Sie nichts.

29.10.2023, 11:52 Uhr

Die Ski-Alpinstrecke beim Weltcup in Sölden. Foto: AP/Alessandro Trovati

+++29. Oktober+++

Wind in Sölden zu stark – Rennen der Herren abgebrochen Erst verkürzt, dann abgebrochen: Der Weltcup-Riesenslalom der Männer am Sonntag in Sölden wurde vom Winde verweht. Die Rennjury sah sich wegen der nicht nachlassenden Böen nach 47 Startern gezwungen, das Rennen abzubrechen. Zuvor war die Strecke auf dem Rettenbachgletscher wegen des Windes verkürzt worden. Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Herren Infos Foto: dpa/Giovanni Auletta „Wir haben die Situation nicht unter Kontrolle und müssen leider aus Sicherheitsgründen abbrechen“, teilte Rennchef Markus Waldner den Teams um 11.45 Uhr via Funk mit. Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag der Österreicher Marco Schwarz bei seinem Heimspiel in Führung, doch mit dem ersten Saisonsieg gleich beim traditionellen „Opening“ wurde es nichts. Der WM-Dritte hatte beim Eröffnungsrennen 0,29 Sekunden Vorsprung auf Olympiasieger Marco Odermatt aus der Schweiz. Dritter war der Franzose Alexis Pinturault (+0,46). Das müssen Sie zum Ski-Alpin-Auftakt in Sölden wissen Termine, Zeitplan, Kader, Ergebnisse Das müssen Sie zum Ski-Alpin-Auftakt in Sölden wissen Fabian Gratz (Altenau/+2,36) durfte auf Rang 22 liegend vom Finale träumen. Anton Grammel (Kressbronn) und Debütant Jonas Stockinger (Herzogsreut) standen zum Zeitpunkt des Abbruchs noch oben am Start, die Piste wies perfekte Bedingungen auf. Doch anders als am Vortag mit Siegerin Lara Gut-Behrami (Schweiz) konnte das Rennen nicht zuende gebracht werden, das Ergebnis wurde regelkonform annulliert. Wind zu stark – Rennen der Herren unterbrochen Wegen der schlechten Witterungsbedingungen in Sölden ist der Riesenslalom der Herren aktuell unterbrochen. Das Rennen befindet sich momentan im ersten Durchgang. Ski-Rennen der Männer beginnt am Reservestart Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Damen Infos Foto: AP/Marco Trovati Wegen starken Windes im oberen Streckenabschnitt beginnt der Riesenslalom der alpinen Skirennfahrer in Sölden etwas weiter unten am Reservestart. Das gaben die Veranstalter vor dem ersten Herren-Rennen des Weltcup-Winters am Sonntag (10 und 13 Uhr/ZDF und Eurosport) bekannt. Für Deutschland gehen Fabian Gratz, Anton Grammel und Jonas Stockinger auf die Piste – allerdings allesamt als Außenseiter. Trainer Schwaiger kitzelt deutsche Ski-Außenseiter Bundestrainer Christian Schwaiger blickt dem Weltcup-Auftakt der alpinen Ski-Herren mit gemischten Gefühlen entgegen. Er erwarte von seinen drei Startern im Riesenslalom in Sölden am Sonntag „eine Top-Leistung“ und, „dass sie die nächsten Schritte machen, auf die wir eigentlich schon relativ lange warten mit unserem Riesenslalom-Team“, sagte der 55-Jährige. Wie sehr er die verletzungsbedingten Ausfälle von Topfahrer Alexander Schmid und Routinier Stefan Luitz bedauert, war Schwaiger dabei durchaus anzumerken. Schmid, in den vergangenen Jahren bester deutscher Riesenslalom-Fahrer und im Februar Weltmeister im Parallelwettbewerb, sei ein „außergewöhnlicher Athlet“, so Schwaiger. Der Allgäuer fehlt auf dem Rettenbachferner noch wegen der Folgen eines Kreuzbandrisses. Beim zweiten Riesentorlauf des Winters in Val d'Isère im Dezember könnte er zurück sein. 11 Bilder Das sind die Disziplinen im Ski Alpin 11 Bilder Foto: dpa/Alessandro Trovati Luitz hatte sich im Training vor rund zwei Wochen den rechten Knöchel gebrochen und das Syndesmoseband gerissen. Er sei schon „sehr down“ gewesen, berichtete Schwaiger von einem Gespräch mit dem 31-Jährigen, der in der jüngeren Vergangenheit immer wieder von gesundheitlichen Rückschlägen geplagt wurde. „Er scheint das Pech anzuziehen.“ Die drei verbliebenen deutschen Starter Anton Grammel, Fabian Gratz und Jonas Stockinger nehmen am Sonntag Außenseiterrollen ein. Stockinger gibt sein Weltcup-Debüt. Der 24-Jährige sei einst ein riesiges Talent gewesen, habe dann aber lange mit Rückenproblemen zu kämpfen gehabt, berichtete Schwaiger. Vorige Saison habe er im Europacup überzeugt. Er traue Stockinger zu, dem anspruchsvollen Steilhang in Sölden gewachsen zu sein. +++ 28. Oktober +++

Gut-Behrami gewinnt Ski-Auftakt in Sölden Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami hat den alpinen Saisonauftakt in Sölden gewonnen. Die Olympia-Dritte siegte beim Riesenslalom auf dem legendären Rettenbachferner nach einem starken zweiten Lauf mit der Winzigkeit von 0,02 Sekunden Vorsprung vor der Italienerin Federica Brignone. Dritte wurde die Slowakin Petra Vlhova (+0,14 Sekunden). Die favorisierte US-Amerikanerin und Weltcup-Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin (+1,40 Sekunden) musste sich mit Platz sechs begnügen. Ergebnisse: 1. Lara Gut-Behrami (Schweiz) 2:18,94 Min. (1:09,50 Min./1:09,44 Min.); 2. Federica Brignone (Italien) +0,02 Sek. (1:08,77/1:10,19); 3. Petra Vlhová (Slowakei) +0,14 (1:09,40/1:09,68); 4. Sara Hector (Schweden) +1,10 (1:09,27/1:10,77); 5. Marta Bassino (Italien) +1,19 (1:10,02/1:10,11); 6. Mikaela Shiffrin (USA) +1,40 (1:09,52/1:10,82); 7. Valerie Grenier (Kanada) +1,45 (1:10,19/1:10,20); 8. Mina Fürst Holtmann (Norwegen) +2,00 (1:10,38/1:10,56); 9. Alice Robinson (Neuseeland) +2,48 (1:11,11/1:10,31); 10. Franziska Gritsch (Österreich) +2,58 (1:09,96/1:11,56). Hier geht es zum Text. Neues Fluor-Verbot greift: Mowinckel disqualifiziert Die norwegische Skirennfahrerin Ragnhild Mowinckel ist beim alpinen Saisonauftakt in Sölden wegen eines zu hohen Fluor-Werts auf ihren Skiern disqualifiziert worden. Man sei nicht glücklich über die Entscheidung, habe aber keine andere Wahl gehabt, sagte der Renndirektor des Weltverbands Fis, Peter Gerdol. Mowinckel hatte nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms auf dem Rettenbachferner am Samstag auf Rang sechs gelegen. Die WM-Dritte ist die erste Athletin, der das neue Fluor-Verbot im Weltcup zum Verhängnis wird. Laut Regelwerk ist der Einsatz von Fluorwachs bei der Präparation der Skier ab dieser Saison verboten. Der erlaubte Maximalwert war wenige Tage vor dem Auftakt in Österreich noch von 1,0 auf 1,8 angehoben worden. Gemessen wird mittels Infrarot-Spektroskopie. Die Tests galten bis zuletzt als nicht hundertprozentig verlässlich und lösten deshalb Verunsicherung unter den Sportlerinnen und Sportlern aus. Bei Mowinckels Skiern sei der Wert aber extrem erhöht gewesen, erklärte Gerdol. Fluor ist extrem wasserabweisend und kann daher für einen Geschwindigkeitsvorteil sorgen. Es ist allerdings auch umweltschädlich und krebserregend. Erster Durchgang in Sölden: Brignone brilliert Ski-Königin Mikaela Shiffrin muss für einen perfekten Start in die neue Saison noch zulegen. Die US-Amerikanerin belegt beim Riesenslalom in Sölden nach dem ersten Durchgang den fünften Rang, der Rückstand der Rekordsiegerin im Weltcup auf die entfesselnd fahrende Italienerin Federica Brignone vor dem zweiten Lauf (13.00 Uhr/ZDF und Eurosport) beträgt 0,75 Sekunden. Von der drittplatzierten Tschechin Petra Vlhova trennen Shiffrin aber nur zwölf Hundertstel. Die einzige deutsche Starterin Emma Aicher (Mahlstetten) verpasste den Endlauf der besten 30 als 42. (+5,15 Sekunden) Das deutsche Ski-Team geht mit einem Mini-Aufgebot ins erste Weltcup-Wochenende der neuen Alpin-Saison. Die 28-jährige Shiffrin hat in ihrer Karriere bereits alles erreicht: zweimal Gold bei Olympia, siebenmal Gold sowie sieben weitere Medaillen bei Weltmeisterschaften, 88 Weltcupsiege, fünf Triumphe im Gesamtweltcup. Der Gewinn ihrer sechsten großen Kristallkugel ist das große Ziel für den anstehenden Winter, in dem weder WM noch Olympia auf dem Programm stehen. Das halbe Dutzend hat bislang nur die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll geschafft. Parallel-Weltmeister Alexander Schmid befindet sich nach einem Kreuzbandriss noch im Aufbautraining, Stefan Luitz ist erneut verletzt, deswegen schickt der Deutsche Skiverband (DSV) in Sölden nur ein Mini-Team an den Start. Bei den Männern fahren am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/Eurosport und ZDF) Anton Grammel, Fabian Gratz und Jonas Stockinger. +++20. Oktober 2023+++

Fis gibt grünes Licht für Weltcup-Auftakt in Sölden Der Weltcup-Auftakt der alpinen Skirennläufer am 28. und 29. Oktober im österreichischen Sölden kann wie geplant stattfinden. Der Internationale Ski- und Snowboardverband FIS gab am Donnerstag nach der obligatorischen Schneekontrolle grünes Licht für die Riesenslalom-Rennen der Frauen (Samstag) und Männer (Sonntag). Die Organisatoren hatten die Piste in den vergangenen Tagen in einen rennfertigen Zustand versetzt. Sie verwendeten dabei rund 45.000 Kubikmeter Schnee, der seit April in Depots am Rettenbachgletscher gelagert worden war. Abseits der Strecke für den Weltcup lag am Donnerstagmorgen nach wie vor kein Schnee. +++18. Oktober 2023+++

Stefan Luitz droht nach Knöchelbruch das Saison-Aus Schock für Stefan Luitz: Der Skirennfahrer hat sich im Training einen Knöchelbruch zugezogen und wird wohl die anstehende Weltcup-Saison komplett verpassen. Wie der Deutsche Skiverband am Dienstag mitteilte, erlitt der 31-Jährige eine Fraktur des rechten Außenknöchels sowie einen Riss der Syndesmose. Luitz werde in den nächsten Tagen operiert. Luitz hatte erst im vergangenen Sommer ein vorzeitiges Karriereende ausgeschlossen, nachdem er im Winter zuvor nach einem Bandscheibenvorfall sein Comeback gegeben hatte. Aufgrund dieser Verletzung hatte er auch seinen Start bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking absagen müssen. Zuvor war er bereits nach weiteren schweren Knieverletzungen (Kreuzbandriss 2017, Innenbandriss 2019) zurückgekommen. Luitz gewann bisher im Weltcup einen Riesenslalom und stand zudem noch neunmal auf dem Podium. Mit dem Team holte er zweimal WM-Bronze. Hier finden Sie den DSV-Kader der Herren. Hier finden Sie den DSV-Kader im Ski Alpin der Damen.

(RP/dpa/sid)