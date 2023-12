Ski Alpin 2023/24 Debakel für Dürr und Co. beim Skirennen in Courchevel

Die Organisatoren hatten die Piste in den vergangenen Tagen in einen rennfertigen Zustand versetzt. Sie verwendeten dabei rund 45.000 Kubikmeter Schnee, der seit April in Depots am Rettenbachgletscher gelagert worden war. Abseits der Strecke für den Weltcup lag am Donnerstagmorgen nach wie vor kein Schnee.