Termine, Zeitplan, Kader, Ergebnisse : Das müssen Sie zum Ski-Alpin-Weltcup 2022/23 wissen

Foto: dpa/Alessandro Trovati 11 Bilder Das sind die Disziplinen im Ski Alpin

Düsseldorf Für die alpinen Skirennfahrer geht es wieder um die Titel in Gesamtweltcup und Disziplinen-Wertung. Was sind die Highlights der Saison? Wer sind die Stars? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Freilich, der Start in die neue Saison des alpinen Skiweltcups läuft wie immer: Der Saisonauftakt findet traditionell in Sölden (Österreich) statt. Vom 22. Oktober bis zum 23. Oktober tragen die Frauen und Männer ihre ersten Rennen der Saison aus – jeweils einen Riesenslalom. Doch danach ändern sich einige Dinge im sonst so traditionell geplanten Weltcup-Kalender. Welche Dinge das sind und was Sie sonst noch alles zur Ski-Saison 2022/2023 wissen müssen, erfahren Sie hier. Der besondere Höhepunkt wird die Weltmeisterschaft im Februar in Courchevel und Meribel sein.

Wann startet der Ski-Alpin-Weltcup 2022/23?

Der Saisonauftakt der alpinen Skisportler findet traditionell im österreichischen Sölden statt. Wie im vergangenen Jahr eröffnen die Frauen die Wettkämpfe mit dem Riesenslalom traditionell auf dem Rettenbachgletscher in Österreich. Auftakt ist am 22. Oktober 2022 und damit am selben Wochenende wie im Vorjahr. Die Männer starten am 23. Oktober ebenfalls mit dem Riesenslalom in Sölden. Das Season-Opening in Tirol ist bereits seit Jahrzehnten Tradition.

Was ist neu im Ski-Alpin-Weltcup 2022/2023?

Erstmals in der Geschichte des alpinen Ski-Weltcups gibt es Abfahrten in Zermatt-Cervinia. Das Besondere: Die "Gran Becca" ist länderübergreifend. Der Start auf 3800 Metern Höhe auf dem Gletscherskigebiet am Matterhorn liegt in der Schweiz, das Ziel hingegen am Laghi Cime Bianche in Cervinia in Italien. Die Strecke, auf der die Frauen und Männer jeweils zwei Abfahrten austragen, ist rund vier Kilometer lang.

Der schweizerische und der italienische Skiverband werben damit, dass die Strecke nachhaltig ist, weil auf 95 Prozent der Abfahrt bereits jetzt Ski gefahren wird – nur eben noch nicht im Weltcup. Die Abfahrten der Männer finden bereits eine Woche nach dem Saisonstart in Sölden statt (26.10.- 30.10.). Die Frauen sind eine Woche später zu Gast (2.11.-6.11.). Es sind die ersten Speedrennen in Europa, bevor es im November traditionell wieder nach Nordamerika geht – zum letzten Mal allerdings nach Lake Louise nach Kanada. Denn der Standort wird im Rennkalender 2023/2024 fehlen.

Neu ist auch, dass Männer im Frühjahr 2023 ein zweites Mal nach Nordamerika fliegen. Dann finden Rennen am Lake Tahoe und in Aspen statt.

Wo endet der Ski-Alpin-Weltcup 2022/23?

Für das Weltcup-Finale hat der internationale Skiverband (FIS) einen besonderen Standort ausgewählt. Vom 15. März 2023 bis zum 19. März 2023 findet dieses in Soldeu in Andorra statt. Im vergangenen Jahr gastierte der alpine Skitross zum Season-Ending noch in Courchevel und Meribel in Frankreich.

Gibt es eine Weltmeisterschaft in der Saison 2022/2023?

Ja, diese findet in Frankreich statt. Im Skigebiet Les 3 Vallées suchen die Männer und Frauen vom 6. Februar 2023 bis zum 19. Februar 2023 ihre Weltmeister im Parallel-Riesenslalom, Slalom, Riesenslalom, Super-G, der Abfahrt, dem Team und in der Kombination.

Wie viele Weltcup-Rennen und Weltcup-Stationen gibt es in der Saison 2022/23?

Bei den Männer sind für die Saison insgesamt 43 Weltcup-Rennen in 20 Orten angesetzt – sechs mehr als noch in der Vorsaison. Die Frauen bestreiten mit 42 Wettkämpfen fünf mehr als im Vorjahr und haben mit 20 Orten auch eine Weltcupstation mehr. Einzelne Wettbewerbe können allerdings aufgrund der Wetterlage oder auch wegen des unberechenbaren Corona-Infektionsgeschehens und schwankender Reiseverbote ausfallen.

Wie beeinflusst die Corona-Pandemie den alpinen Ski-Weltcup? Welche Corona-Regeln gibt es und was ändert sich wegen der Corona-Krise in den Abläufen?

Die Corona-Lage hat sich entspannt, die Weltcup-Orte planen auch in dieser Saison wieder mit Zuschauern. Die Teilnehmer und Zuschauer müssen sich aber eventuell an verschiedenen Orten auf spontane Änderungen einstellen. Die Athleten und Athletinnen werden wie schon in der Vorsaison regelmäßig auf Corona getestet. Ansonsten soll die Saison weitgehend normal ablaufen.

Wer sind die Stars im deutschen Ski-Alpin-Kader 2022/23?

Der große Star des deutschen Teams ist sicherlich der Abfahrer Thomas Dreßen. Nach seiner langwierigen Verletzung will er in diesem Winter wieder voll angreifen. Das gilt auch für Andreas Sander und Romed Baumann, die in der vergangenen Saison einige Probleme mit ihrem Speed in Abfahrt und Super-G hatten. Zudem liegen die Hoffnungen bei den Technikern auf Linus Strasser, Alexander Schmid und Stefan Luitz.

Bei den Frauen blickt alles auf die Abfahrerin Kira Weidle, die nun zu einer konstanten Podiumsfahrerin werden will. Zudem dürfte man von Lena Dürr nach ihrer starken vergangenen Saison ähnliche Resultate erhoffen. Ansonsten das deutsche Damen-Team eher dünn aufgestellt.

Wer sind die internationalen Stars und die Favoriten auf den Weltcup-Sieg?

Beste Chancen auf den Gewinn des Gesamtweltcupsbei den Herren haben Vorjahressieger Marco Odermatt (Schweiz), Alexis Pinturault (Frankreich) und Henrik Kristoffersen (Norwegen). Und auch der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der Freund von Mikaela Shiffrin, gehört zu den Favoriten.

Bei den Frauen wird der Sieg wohl nur über Shiffrin (USA) und ihre Dauerkonkurrentin Petra Vlhova gehen. Die Slowakin gewann in der vergangenen Saison die große Kristallkug Chancen dürften aber auch die Italienerinnen Federica Brignone und Sofia Goggia haben. Zudem ruhen die Hoffnungen der Schweizer auf Lara Gut-Berahmi.

Welche Disziplinen gibt es beim Ski Alpin?

Beim Ski Alpin wird zwischen den technischen Disziplinen (Slalom, Riesenslalom und Parallel-Events) und den Speed-Wettbewerben (Abfahrt, Super-G) unterschieden. In den technischen Disziplinen finden bei den Herren in der Saison 2022/23 21 Rennen statt, in den Speed-Disziplinen 22 Wettbewerbe. In diesem Jahr haben die Veranstalter wieder ein Gleichgewicht zwischen Technikern und Speed-Spezialisten hergestellt – wie schon in der Vorsaison. Das dürfte allerdings vor allem dem Schweizer Marco Odermatt entgegenkommen.

Bei den Frauen finden in dieser Saison 20 Weltcup-Wettbewerbe in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super G statt. 22 Rennen sollen in den technischen Disziplinen gefahren werden.

Die Kombination ist auch in diesem Jahr gestrichen – zumindest im Weltcup. Bei der WM wird sie noch ausgetragen. Besonders beliebt bei den Zuschauern sind der technisch anspruchsvolle Slalom sowie die rasanten und spektakulären Abfahrten. Besonders das prestigeträchtige Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel sowie die Abfahrt in Wengen in der Schweiz ziehen die Fans vor Ort und vor dem TV an. Aber auch das neue Rennen am Matterhorn dürfte begeistern.

Ski-Alpin-Termine 2022/23 und Highlights bei den Herren

Der Januar ist und bleibt der Highlight-Monat für die Skirennfahrer und die alpinen Skifans. Direkt nacheinander finden dann die traditionsreichen Weltcup-Wochenenden in Wengen (Schweiz/ab 13. Januar 2023) und im österreichischen Kitzbühel (ab 20. Januar 2022) statt. Zudem stehen in Schladming (24. Januar 2022) und Adelboden prestigeträchtige Technik-Rennen auf dem Programm.

Das Hahnenkammrennen in Kitzbühel, die Streif, ist das vielleicht anspruchsvollste Rennen der Welt. In dieser Saison gibt es erneut zwei Abfahrten für die Stars der Szene. Auch ein Slalom wird in Kitzbühel ausgetragen. Die deutschen Fans können sich gleich zweimal auf die Männer in Garmisch-Partenkirchen freuen. Am 28. und 29. Januar werden dort Speed-Rennen ausgetragen, bereits am 4. Januar findet dort ein Nachtslalom statt.

Der absolute Höhepunkt findet in diesem Jahr im Februar in Frankreich statt: Die Weltmeisterschaft vom 6. Februar 2023 bis zum 19. Februar 2023.

Ski-Alpin-Termine 2022/23 und Highlights bei den Damen

Ähnlich wie bei den Männern geht es auch bei den Frauen im Januar zu den traditionellen Höhepunkten einer Saison. Abfahrt und Super-G in Cortina d’Ampezzo, eine Woche zuvor das gleiche Schauspiel in St. Anton. Das Äquivalent der Frauen zum Slalom-Spektakel der Männer in Schladming findet in Flachau statt – allerdings schon am 10. Januar 2022.

Außerdem gehören die Rennen in St. Moritz (ab dem 16. Dezember 2022) atmosphärisch wie sportlich für Sportlerinnen und Skifans zu den Höhepunkten im Rennkalender der Frauen 2022/23. Nicht mehr im Kalender sind die Rennen in Garmisch-Partenkirchen.

Der absolute Höhepunkt ist aber auch bei den Frauen die WM. Das erste Rennen bestreiten sie am 6. Februar – es wird die Kombination sein.

Wo wird Ski Alpin 2022/23 im TV übertragen?

ARD und das ZDF wechseln sich auch 2022/23 bei der Übertragung von Weltcup-Wochenende zu Weltcup-Wochenende ab. Auch Eurosport überträgt die Ski-Alpin-Weltcups wie gewohnt live.

Wo läuft der Ski-Alpin-Weltcup 2022/23 im Live-Stream?

Wegen Terminüberschneidungen können nicht alle Weltcup-Rennen live im TV gezeigt werden. ARD und ZDF übertragen die Weltcup-Rennen auch im Live-Stream in ihren Mediatheken. Sie stellen zudem Live-Ticker zur Verfügung. Durch die Live-Übertragung im TV bei Eurosport sind die Weltcups 2022/23 auch im Live-Stream beim Sport-Streamingdienst Dazn zu sehen.

Ergebnisse und Weltcup-Stände der Ski-Alpin-Saison 2022/23

Wie viele Rennen kann US-Star Mikaela Shiffrin in der Saison 2022/23 gewinnen? In welchen Disziplinen tritt die Weltmeisterin an und können die Slowakin Petra Vlhova oder Italiens Sofia Goggia ihr in einigen Weltcup-Rennen den Sieg streitig machen? Wer gewinnt bei den Herren? Kann der junge Norweger Henrik Kristoffersen seiner Favoritenrolle diesmal gerecht werden?

Hier finden Sie alle Ergebnisse der Rennen und den Stand in den Weltcup-Wertungen der einzelnen Disziplinen und im Gesamtweltcup 2022/23:

Wer hat die meisten Weltcupsiege beim Ski Alpin?

Bei den Alpinen Herren hält der Schwede Ingemar Stenmark den Rekord bei den meisten Weltcup-Siegen. Stenmark stand während seiner Karriere, die von 1974 bis 1989 dauerte 86 Mal ganz oben auf dem Siegerpodium. 46 Siege davon landete er im Riesenslalom, 40 im Slalom.

Auf Platz zwei folgt der 2019 zurückgetretene Österreicher Marcel Hirscher, der zwischen 2009 und 2019 in 67 Weltcup-Rennen zum Sieg fuhr. 32 Mal gewann er um Riesenslalom, 34 Mal im Slalom und einmal im Super-G. Sein Landsmann Herrmann Maier fuhr zwischen 1997 und 2009 insgesamt 54 Siege ein. 15 davon in der Abfahrt, 24 im Super-G, 14 im Riesenslalom und einen in der Alpinen Kombination.

Bei den Damen ist Lindsey Vonn die Rekordhalterin. Die US-Amerikanerin stand 82 Mal in Weltcup-Rennen ganz oben auf dem Podium. In den Jahren zwischen 2004 und 2019 gewann der US-Superstar 43 Abfahrten, zwei Slaloms, vier Riesenslaloms, fünf Alpine Kombinationen und 28 Mal im Super-G. Hinter ihr liegt ihre Landsfrau Mikaela Shiffrin. Der junge US-Star hat seit 2012 bereits 74 Weltcup-Siege gefeiert. 47 davon allein im Slalom, 14 im Riesenslalom, fünf im Parallelrennen, vier im Super-G, zwei in der Abfahrt und einen in der Kombination. Vor zwei Jahren hat sie damit die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll, die zwischen 1970 und 1980 auf 62 Weltcup-Siege kam, überholt. 36 davon gewann die Österreicherin in der Abfahrt, 16 im Riesenslalom, drei im Slalom und sieben in der Kombination.

