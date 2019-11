Ski-Alpin-Telegramm 2019/20 : Erste Weltcup-Abfahrt wird für Dreßen zur Belastungsprobe

Thomas Dreßen. Foto: dpa/Nathan Bilow

Düsseldorf Im Ski Alpin kämpfen die Sportler wieder um den Sieg in den einzelnen Disziplinen und im Gesamtweltcup. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Thomas Dreßen liebt die Geschwindigkeit, auch abseits der Skipiste. Doch in den vergangenen Monaten kam sich der beste deutsche Abfahrer manchmal vor, als wäre er im Trabi bei einem Formel-1-Rennen unterwegs. "Ich muss mich erst wieder an den Speed gewöhnen, damit die Piste wieder mein Wohnzimmer wird", sagt er. Denn es ist gerade mal ein Jahr her, dass Dreßen brutal aus seinem "Wohnzimmer" herausgerissen wurde.

Am 30. November 2018 krachte der Kitzbühelsieger bei der Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek/USA mit 125 km/h ins Sicherheitsnetz. "Ich höre und lese immer: Kreuzbandriss", sagt er rückblickend über die schwere Verletzung, die er dabei erlitten hatte, "das stimmt schon, aber es war auch Innenmeniskus, Außenmeniskus, Knorpel, Innenband. Es war alles im Arsch!" Auch die linke Schulter.

Am Samstag soll Dreßen auf den Tag genau zwölf Monate nach seinem folgenschweren Crash bei der ersten Saisonabfahrt in Lake Louise/Kanada in seine gute Stube zurückkehren. "Ich freue mich darauf, der Schnee in Nordamerika taugt mir brutal", sagt er. Allerdings wird sein Comeback von einigen Fragezeichen begleitet.

Körperlich sei er zwar "topfit", betont Dreßen. Doch der schwer lädierte Meniskus zwickt immer wieder, Dreßen spricht von "Baustellen im Knie". Sein Ziel sei es, wieder zurück an die Weltspitze zu kommen, meint der 26-Jährige, "aber wann das funktioniert, kann ich nicht sagen". Doch die Öffentlichkeit verlangt Erfolge von ihm.

"Das Etikett 'Kitzbühelsieger' ist für Thomas eine richtige Belastung", sagt DSV-Alpinchef Wolfgang Maier, "es herrscht ein extrem hoher Erwartungsdruck." Maier und das neue Trainerteam um Chef Christian Schwaiger sowie Abfahrtscouch Andi Evers treibt die Sorge um, dass Dreßen daran zerbrechen könnte. Deshalb steuern sie gegen.

"Wir sehen es als reine Comebacksaison", sagt Maier, "ob Christian, Andi oder ich: Wir haben komplett die Ruhe, weil wir um die Heftigkeit der Verletzung wissen." Dreßen sei "ein viel zu wertvoller Athlet für die Zukunft, um ihn zu verbrennen", betont er. Dreßens Bedeutung als Aushängeschild für den Deutschen Skiverband (DSV) ist nach dem Rücktritt von Felix Neureuther sogar noch gestiegen. "Es ist unsere Strategie, ihn behutsam aufzubauen", sagt Maier deshalb, "dann wird er halt nur 20. oder 25."

Die jüngsten Trainingseindrücke sind durchaus vielversprechend, noch aber fehlt Dreßen die Konstanz auf hohem Niveau. Als Saisonziel gibt Maier einen Platz unter den besten 15 der Abfahrtswertung aus, "das wäre die Basis, dass er in den nächsten drei großen Saisons um die Medaillen fahren kann".

Dass Dreßen dazu nach wie vor in der Lage ist, bezweifelt niemand im Verband. Und die Schmerzen im Knie? "Beim Rennen beißt du die Zähne zusammen", sagt er. Dreßen kann es kaum abwarten. Abfahrer zu sein, der Geschwindigkeitsrausch bei halsbrecherischen 130 km/h auf völlig vereister Piste, "das ist meine Leidenschaft, mein Leben", sagt er, "ohne kann ich nicht".

+++++26. November 2019+++++

Ski-Star Mowinckel erleidet erneut Kreuzbandriss

Ski-Rennläuferin Ragnhild Mowinckel hat auf dem Weg zurück in den Weltcup-Zirkus einen schweren Rückschlag erlitten. Die zweimalige Olympia-Zweite (Abfahrt/Riesenslalom) hat sich im Training erneut das rechte Kreuzband gerissen. Das gab der norwegische Skiverband bekannt.

Mowinckel sprach von einer "bleischweren und unwirklichen" Nachricht, die für sie das Saison-Aus bedeute: "Auf mich wartet eine neue Runde aus Geduld, Schweiß und Tränen." Dasselbe Kreuzband hatte sich die WM-Dritte in der Kombination (27) bereits im vergangenen Winter beim Weltcup-Finale im März in Soldeu/Andorra im Abfahrtstraining gerissen.

+++++25. November 2019+++++

Shiffrins Rentier heißt Ingemar

Die Entscheidung ist gefallen, und natürlich hat Mikaela Shiffrin ihre Follower umgehend informiert. "Nice to meet you, Ingemar", schrieb die erfolgreichste Slalom-Fahrerin der Geschichte und postete dazu ein Foto, auf dem sie ein Rentier streichelt.

Der Vierbeiner ist die ungewöhnliche Siegprämie für ihren Erfolg beim Weltcup-Slalom in Levi, dem 41. ihrer Karriere, mit dem sie in der ewigen Historie den großen Schweden Ingemar Stenmark überflügelte. Der Name für das Rentier, ihr viertes nach Rudolph (2013), Sven (2016) und Mr. Gru (2018), sollte "etwas Besonderes, etwas Sentimentales" sein, hatte Shiffrin schon am Samstag in Levi angekündigt.

Und was lag da näher, als jenen Mann zu würdigen, den Shiffrin selbst als "einen der größten der Geschichte" bezeichnete: "Ich musste mir natürlich erst seine Erlaubnis einholen, bevor ich ein Rentier mit seinem Namen adele."

Sie habe schon als Kind "atemlos und staunend" Aufzeichnungen von Stenmarks Rennen gesehen und "nicht in meinen wildesten Träumen" damit gerechnet, ihn eines Tages einholen zu können. Aus Respekt vor Stenmark betrachte sie ihren 41. Sieg deshalb auch nicht als "einen Rekord, den ich gebrochen habe. Ich schreibe lediglich die Liste weiter fort."

+++++24. November 2019+++++

Straßer holt zweitbestes Slalomergebnis seiner Karriere — Kristoffersen siegt

Linus Straßer hat den deutschen Ski-Rennläufern mit einem wahren Husarenritt die erste Top-10-Platzierung der Saison beschert. Der 27 Jahre alte Münchner fuhr beim Sieg des Norwegers Henrik Kristoffersen beim Weltcup-Slalom im finnischen Levi mit zweitbester Laufzeit im Finale auf den starken achten Rang.

"Bis Mitte Steilhang war es ein richtig geiler Lauf", sagte Straßer im ZDF über seine Finalfahrt bei starkem Schneefall, mit der er noch 15 (!) Plätze gut machte, "unten habe ich leider ein paar km/h liegen lassen." Dennoch war er "auf jeden Fall zufrieden". Kein Wunder: Besser war Straßer in einem Spezialslalom nur ein einziges Mal - als Fünfter in Schladming im Januar 2015.

Straßer (0,89 Sekunden zurück), der mit der hohen Startnummer 47 in das Flutlichtrennen gegangen war, holte als einziger deutscher Starter Weltcup-Punkte. Die anderen fünf Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) um den früheren WM-Zweiten Fritz Dopfer hatten das Finale der Top 30 klar verpasst.

Kristoffersen übernahm im Winterwunderland nördlich des Polarkreises das Zepter des zurückgetretenen Dominators Marcel Hirscher. Im ersten Slalom seit dem Karriereende des Österreichers (und von Felix Neureuther) holte der 25-Jährige seinen 19. Weltcupsieg. Platz zwei ging an den Franzosen Clement Noel (+0,09) vor Daniel Yule (Schweiz/+0,18)

+++++23. November 2019++++

Shiffrin gewinnt ersten Slalom des Winters und holt nächsten Rekord

Weltmeisterin Mikaela Shiffrin hat den ersten Slalom der Weltcup-Saison überlegen gewonnen und hat nun mehr Siege in dieser Disziplin als irgendjemand vor ihr. Der Erfolg im finnischen Levi am Samstag war der 41. im Slalom für die 24-Jährige aus den USA, die den Rekord bislang mit Weltcup-Rekordsieger Ingemar Stenmark aus Schweden teilte. Der Deutsche Skiverband verbuchte bei Shiffrins Sieg vor Wendy Holdener aus der Schweiz und Katharina Truppe aus Österreich ein solides Mannschaftsergebnis und brachte vier Fahrerinnen in die Punkte. Lena Dürr kam im hohen Norden auf Platz zehn und war damit im Slalom so gut wie zuletzt vor knapp einem Jahr.

+++++23. November 2019++++

Lena Dürr beim Slalom in Levi auf Rang elf

Die deutschen Ski-Rennläuferinnen haben beim ersten Weltcup-Slalom der Saison Tuchfühlung zu den Top 10. Lena Dürr (Germering/+2,51 Sekunden) ist im finnischen Levi als beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) Elfte. Christina Ackermann (Oberstdorf) und Marina Wallner (Inzell/je 2,63), die ein Jahr nach ihrem Kreuzbandriss ihr Comeback gibt, liegen zeitgleich auf Rang 13. Marlene Schmotz (Leitzachtal/3,09) kam als 25. ebenfalls in den zweiten Durchgang.

An der Spitze setzt sich auch in diesem Winter das Duell zwischen Dominatorin Mikaela Shiffrin (USA) und Petra Vlhova (Slowakei) fort. Die WM-Dritte Vlhova geht mit einem Vorsprung von 0,13 Sekunden auf Weltmeisterin Shiffrin ins Finale (ab 13.15 Uhr). Katharina Truppe aus Österreich auf Platz drei liegt bereits 0,99 Sekunden zurück.

+++++28. Oktober 2019++++

Pinturault gewinnt Riesenslalom in Sölden, Luitz nur auf Rang 16

Die deutschen Skirennläufer haben zum Auftakt des Weltcups im österreichischen Sölden enttäuscht und beim Sieg von Alexis Pinturault eine Top-10-Platzierung deutlich verpasst. Stefan Luitz, nach dem ersten Lauf noch 13., musste sich beim Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher mit 1,83 Sekunden Rückstand mit Rang 16 zufrieden geben. Alexander Schmid fiel vom 14. auf den 27. Platz (3,00 Sekunden) zurück.

Bereits am Samstag hatte Viktoria Rebensburg beim überraschenden Erfolg der 17 Jahre alten Neuseeländerin Alice Robinson einen enttäuschenden 13. Platz belegt. Es war somit das schlechteste deutsche Ergebnis beim Weltcup-Auftakt seit 2003.

Den ersten Sieg des Winters bei den Männern holte sich der Franzose Pinturault, der nach dem Rücktritt des achtmaligen Gesamtweltcupsiegers Marcel Hirscher (Österreich) neben Henrik Kristoffersen (Norwegen) als erster Anwärter auf die große Kristallkugel gilt, in 2:14,14 Minuten vor seinem Landsmann Matthieu Faivre (0,54 Sekunden zurück). Für den 28-Jährigen war es der 21. Weltcup-Sieg.

Dritter wurde Zan Kranjec (Slowenien/0,63). Routinier Ted Ligety belegte hinter seinem Landsmann Tommy Ford USA überraschend den fünften Platz. Kristoffersen enttäuschte auf Rang 18.

+++++24. Oktober 2019++++

Viktoria Rebensburg enttäuscht bei Überraschungssieg von 17-jähriger Australierin

Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat beim Überraschungssieg der 17-jährigen Neuseeländerin Alice Robinson zum Auftakt des alpinen Weltcups eine herbe Enttäuschung erlebt. Beim Riesenslalom auf dem Rettenbachferner in Sölden belegte die WM-Zweite vom SC Kreuth nach einer viel zu zögerlichen Fahrt nur den 13. Platz. Am Ende hatte die 30-Jährige einen Rückstand von 1,73 Sekunden auf Junioren-Weltmeisterin Robinson, die bei ihrem erst elften Start im Weltcup den ersten Sieg holte.

"Es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich tue mich schwer, die Gründe zu finden", sagte Rebensburg in der ARD: "Es waren mehrere kleine Sachen, die zusammengekommen sind. Wir haben jetzt vier Wochen Zeit bis zum nächsten Rennen und können in manchen Dingen Gas geben."

Zweite wurde Mikaela Shiffrin (USA), die nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte. Im zweiten Durchgang fiel die Gesamtweltcupsiegerin jedoch noch hinter Robinson zurück, ihr Rückstand betrug 0,06 Sekunden. Tessa Worley aus Frankreich, die im Vorjahr in Sölden gewonnen hatte, belegte den dritten Platz (+0,36 Sekunden).

Robinson sorgte für den ersten neuseeländischen Sieg im Riesenslalom, sie hatte im letzten Rennen der Vorsaison in Soldeu/Andorra den zweiten Platz hinter Shiffrin belegt. Beim bislang letzten Weltcupsieg einer neuseeländischen Skirennläuferin war Robinson noch gar nicht geboren, diesen hatte im Februar 1997 Claudia Riegler in Laax geholt. Robinson kam fast fünf Jahre später am 1. Dezember 2001 zur Welt.

Lena Dürr (Germering) fuhr auf den starken 18. Rang. "Der zweite Durchgang war nicht ganz so gut, aber das positive Gefühl überwiegt", sagte die 28-Jährige, die zuletzt 2016 Weltcup-Punkte im Riesenslalom geholt hatte. Marlene Schmotz (Leitzachtal) verpasste als 37. den Einzug ins Finale.

+++++24. Oktober 2019++++

Rebensburg abgeschlagen, Shiffrin in Sölden vorne

Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat im Auftaktrennen des alpinen Weltcups im österreichischen Sölden ihre Chancen auf den Sieg bereits eingebüßt. Beim Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher liegt die WM-Zweite vom SC Kreuth mit 1,87 Sekunden Rückstand auf die führende Mikaela Shiffrin (USA) nur auf dem zehnten Rang.

Zweite hinter Shiffrin ist überraschend die 17 Jahre alte Junioren-Weltmeisterin Alice Robinson aus Neuseeland (+0,14 Sekunden). Auf Rang drei folgt mit bereits großem Rückstand Federica Brignone (Italien/+0,86). Rebensburg fehlen zum Podest 1,01 Sekunden.

Ebenfalls für den zweiten Lauf qualifiziert ist Lena Dürr (Germering), die im Zwischenklassement auf Rang 24 liegt. Marlene Schmotz (Leitzachtal) verpasste als 37. den Einzug ins Finale. Der zweite Durchgang wird um 13.00 Uhr gestartet (ARD und Eurosport).

+++++24. Oktober 2019++++

Josef Ferstl verletzt sich in Sölden an der Hand

Der deutsche Skirennfahrer Josef Ferstl hat sich eine Verletzung an der Hand zugezogen und muss einige Zeit pausieren. Der 30-Jährige krachte bei einer Riesenslalom-Trainingseinheit in Sölden gegen ein Tor und zog sich eine „kleine, knöcherne Absprengung am äußeren linken Handgelenk“ zu, wie Teamarzt Manuel Köhne in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV) am Donnerstag erklärte. Sein Saisonstart Ende November sei für den Traunsteiner nicht in Gefahr.

Der Super-G-Sieger von Kitzbühel wird nicht operiert, muss das Gelenk aber einige Tage ruhigstellen. „Freilich, ist das jetzt blöd gelaufen“, sagte Ferstl. „Aber da ich Mitte November in Nordamerika wieder in die Vorbereitung einsteigen kann, bin ich sehr zuversichtlich für einen Start in Lake Louise.“ Am 30. November steht in Kanada die erste Abfahrt an - beim Riesenslalom zum Saisonauftakt an diesem Wochenende in Sölden wäre Ferstl ohnehin nicht gestartet.

+++++24. Oktober 2019+++++

Felix Neureuther traut Stefan Luitz Gesamtsieg im Riesenslalom-Weltcup zu

Skirennfahrer Stefan Luitz ist nach Einschätzung von Felix Neureuther einer der Kandidaten für den Gesamtsieg im Riesenslalom-Weltcup. „Auf den kann man sich freuen. Weil er wahnsinnig schnell Skifahren kann und - speziell jetzt, da Marcel Hirscher nicht mehr dabei ist - definitiv ein Wörtchen mitreden kann was den Riesenslalom-Weltcup betrifft“, sagte Neureuther der Deutschen Presse-Agentur vor dem Saisonstart am Wochenende in Sölden.

Neureuther hat seine Karriere im März beendet und ist in Österreich erstmals als TV-Experte der ARD im Einsatz. Die Zuschauer könnten sich aus dem deutschen Team vor allem auf den 27 Jahre alten Luitz freuen, sagte Neureuther. „Durch seine Art, Ski zu fahren, kann man mit ihm extrem mitfiebern. Weil du nie wirklich weißt, was dabei raus kommt. Er macht mir aber schon den Eindruck, dass er mittlerweile sehr, sehr stabil geworden ist.“

Luitz steht wie Fritz Dopfer, Alexander Schmid und Neuling Bastian Meisen am Sonntag (10.00/13.00 Uhr/ARD und Eurosport) am Start. Am Samstag (10.00/13.00 Uhr/ARD und Eurosport) fahren die Damen um die deutsche Topfahrerin Viktoria Rebensburg um die ersten Punkte der Saison.

Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zur Weltcup-Saison 2019/20.

+++++23. Oktober 2019+++++