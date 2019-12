Ski-Alpin-Telegramm 2019/20 : Dreßen freut sich auf Unglückspiste — „Eine meiner Lieblingsstrecken“

Thomas Dreßen. Foto: dpa/Frank Gunn

Düsseldorf Im Ski Alpin kämpfen die Sportler wieder um den Sieg in den einzelnen Disziplinen und im Gesamtweltcup. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Deutschlands Top-Abfahrer Thomas Dreßen freut sich auf die Rückkehr auf seine Unglückspiste in Beaver Creek. Gut ein Jahr nach seinem in der alpinen Abfahrt erlittenen Kreuzbandriss hat der 26-Jährige längst seinen Frieden mit der Piste "Birds of Prey" geschlossen. "Es wird sicherlich beim ersten Training noch im Kopf sein, aber die Abfahrt ist und bleibt eine meiner Lieblingsstrecken", sagte Dreßen, "ich gebe der Strecke keine Schuld."

Dreßen reiste zudem mit einem grandiosen Triumph im Gepäck ins größte Ski-Resort der USA. Auf den Tag genau zwölf Monate nach dem verhängnisvollen Sturz gewann der Garmischer am 30. November bei seinem Comeback sensationell die Abfahrt von Lake Louise. Der dritte Weltcupsieg hat eine Last von seinen Schultern genommen. "Nach dem ersten Rennwochenende will ich es ganz locker und ohne Druck angehen. Ich möchte Spaß haben und mit einem guten Gefühl wieder abreisen", sagte Dreßen.

Auf Punkte hofft Dreßen schon, aber er ist auch Realist: "Ich gehe nicht davon aus, dass es ergebnistechnisch so weiter geht wie in Lake Louise", meinte er, "die Trainings waren bisher einfach zu wenig konstant dafür. Deshalb heißt es für mich, jede Fahrt zu nutzen, um diese Konstanz aufzubauen."

Leicht gehandicapt war Dreßen durch eine leichte Erkältung. Doch das ist nach einem Tag Pause am Dienstag größtenteils überstanden. "Gesundheitlich geht es mir schon wieder relativ gut", sagte Dreßen, "ich bin zwar noch ein bisschen müde, aber Hals und Nase machen kaum noch Probleme. Trotzdem bin ich froh, dass ich meinem Körper so noch einmal einen Tag Ruhe gönnen konnte."

In Dreßens Sog wollen auch die Speedfrauen des Deutschen Skiverbandes (DSV) bei ihrem Saisonauftakt im kanadischen Lake Louise überzeugen. "Speziell der Sieg von Thomas, der extrem cool für uns alle war, motiviert für Lake Louise", sagte Bundestrainer Jürgen Graller vor der ersten Abfahrt der Frauen am Freitag in Kanada.

Die Hoffnungen ruhen vor allem auf Viktoria Rebensburg. Die 30-Jährige aus Kreuth, 2010 in Vancouver Olympiasiegerin im Riesenslalom, hatte ihre Saison mit zwei "Riesen" begonnen und dort die Plätze 13 und sieben belegt. Nach ihrem zweiten Start in Killington/USA stieß sie in Lake Louise zur deutschen Speedgruppe. Dort stehen am Freitag und Samstag zwei Abfahrten sowie am Sonntag ein Super-G auf dem Programm.

+++++1. Dezember 2019+++++

Beflügelter Abfahrttssieger Dreßen fährt beim Super-G in die Top Ten

Einen Tag nach seinem sensationellen Comeback-Sieg in der Abfahrt war Thomas Dreßen auch im Super-G der beste Fahrer des Deutschen Skiverbands. Nach 31 gestarteten Fahrern lag der 26-Jährige beim Weltcup am Sonntag im kanadischen Lake Louise auf Rang zehn. Auf Sieger Matthias Mayer aus Österreich fehlten ihm 1,10 Sekunden. Weltmeister Dominik Paris aus dem italienischen Team war wie tags zuvor Zweiter. Rang drei teilten sich wie in der Abfahrt zwei Fahrer. Vincent Kriechmayr aus Österreich und Mauro Caviezel aus der Schweiz hatten jeweils 0,49 Sekunden Rückstand auf die Spitze.Andreas Sander, der an diesem Wochenende wie Dreßen erstmals nach einem Kreuzbandriss wieder an Weltcup-Rennen teilnahm, lag auf einem guten 15. Platz. Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl machte einen großen Fehler und verpasste die Top 20

+++++1. Dezember 2019+++++

Christina Ackermann überrascht als Vierte bei Sieg in Mikaela Shiffrin

Christina Ackermann durfte für ein paar wenige Minuten auf den dritten Podestplatz ihrer Karriere hoffen, doch "Wonder Woman" Mikaela Shiffrin zerstörte ihren Traum. Als Vierte schrammte die 29 Jahre alte Allgäuerin beim Weltcupslalom in Killington/USA knapp am "Stockerl" vorbei, sorgte nach dem siebten Platz von Viktoria Rebensburg im Riesenslalom aber für das Highlight aus deutscher Sicht.

Während Shiffrin, am Samstag noch Dritte, ihren 62. Weltcupsieg feierte, zeigte Ackermann ihren besten Spezialslalom seit fast acht Jahren. Nur 0,35 Sekunden fehlten zu Rang drei, die überragende Shiffrin war 3,08 Sekunden schneller und zog an Siegen mit der legendären Annemarie Moser-Pröll (Österreich) gleich. Nur Lindsey Vonn (USA/82 Erfolge) liegt noch vor der 24-Jährigen, die auch den vierten in Killington gefahrenen Slalom gewann.

Shiffrins stolzer Vorsprung auf Dauerrivalin Petra Vlhova (Slowakei) beim zweiten Erfolg im zweiten Saisonslalom: 2,29 Sekunden. "Das war eine wilde Fahrt", sagte sie, "ich war voll am Limit."

Rebensburg fehlten am Samstag beim ersten Weltcupsieg der Italienerin Marta Bassino 0,69 Sekunden zum Treppchen. "Das war ein Schritt in die richtige Richtung", sagte die Vancouver-Olympiasiegerin, die beim Saisonstart in Sölden nur 13. geworden war: "Ich werde weiter an mir arbeiten, um wieder ganz nach vorne zu kommen. Jetzt aber freue ich mich auf die Speed-Rennen in Lake Louise." In den kanadischen Rocky Mountains finden am kommenden Wochenende die ersten Abfahrten des Winters statt.

Marlene Schmotz (Leitzachtal) kam im "Riesen" auf den ordentlichen 21. Rang, im Slalom packte sie als 14. noch einen drauf und stellte ihr bestes Weltcupergebnis ein. Lena Dürr (Germering), in Levi zuletzt noch gute Slalom-Zehnte, verpasste am Samstag die Punkteränge und enttäuschte mit Platz 25 auch 24 Stunden später.

+++++1. Dezember 2019+++++

Mikaela Shiffrin führt nach erstem Lauf in Killington

Christina Ackermann hat beim Weltcupslalom in Killington/USA trotz großen Rückstands auf Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin Kurs auf eine Top-Platzierung genommen. Die 29-Jährige Allgäuerin liegt vor dem Finale (19.00 Uhr) auf einem guten sechsten Platz, von der führenden Shiffrin trennen sie aber bereits 2,67 Sekunden. Das "Stockerl" ist eine knappe Sekunde entfernt.

Shiffrin fuhr vor mehreren Tausend begeisterten Fans eine Woche nach ihrem 41. Slalomsieg in Levi erneut in einer eigenen Liga. Die 24-Jährige distanzierte ihre Dauerrivalin Petra Vlhova (Slowakei) um 1,13 Sekunden. Nur Wendy Holdener (Schweiz/+1,74 Sekunden) hielt den Rückstand auf Shiffrin noch unter zwei Sekunden. Lena Dürr (Germering/+3,72), zuletzt in Finnland Zehnte, hat als Zwölfte des Zwischenklassements erneut Tuchfühlung zu den Top 10.

Foto: AP/Marco Trovati Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Damen.

+++++1. Dezember 2019+++++

Thomas Dreßen gewinnt bei Sensations-Comeback in Lake Louise

Als wäre er nie weg gewesen, stand Thomas Dreßen nach seinem Sensations-Comeback ganz oben auf dem Podium und zeigte unter einem weißen Cowboy-Hut sein breitestes Siegerlachen. Dabei konnte er das, was da in Kanada gerade passiert war und die ganze Ski-Welt verblüffte, selbst nicht fassen. „Wahnsinn“, stammelte der Abfahrer nach seinem unglaublichen Sieg von Lake Louise nach einem Jahr Verletzungspause wegen eines Sturzes samt Totalschaden im Knie.

Dreßen war überwältigt, dieses Wintersport-Märchen kam in der ersten Euphorie gar an seinen Coup auf der Streif 2018 heran. „Kitzbühel ist einzigartig“, meinte er zwar am ARD-Mikrofon. „Aber ich würde trotzdem sagen, dass dieser Sieg eigentlich fast der schönste ist.“

Schon nach dem Zieleinlauf hatte er gejubelt wie damals in Kitzbühel, mit beiden Fäusten in der Luft und laut schreiend. Danach hieß es, diese unfassbaren gut 24 Monate seines Lebens zu verarbeiten, die den deutschen Alpinchef Wolfgang Maier zu großen Worten verführten.

„Man muss ihn als den herausragenden Abfahrer der Historie bezeichnen. Obwohl er noch so jung ist“, sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur über den 26-Jährigen. „Der Thomas ist in der Abfahrt sicher das Beste, was wir in Deutschland bislang zu bieten hatten.“

Denn auf den Tag genau ein Jahr nach seinem folgenschweren Unfall in Beaver Creek gewann Dreßen am Samstag nicht nur das Rennen in Lake Louise, sondern machte sich auch zum besten deutschen Abfahrer der Weltcup-Geschichte. Drei Siege in der Königsdisziplin dieses Sports, das hatte weder Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier geschafft noch der zweimalige Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl senior. „Der Dreßen bringt noch einen Ticken mehr mit“, sagte Maier über den Sportler aus Mittenwald. „Er hat wirklich noch eine große Zukunft vor sich.“

Auch der geschlagenen Konkurrenz nötigte das Comeback großen Respekt ab. „Super. Da muss man schon einen Hut ziehen. Kommt nach einem Jahr zurück und gewinnt das Rennen. Gewaltig“, sagte Super-G-Weltmeister Dominik Paris aus dem italienischen Team. Er war um 0,02 Sekunden von Dreßen geschlagen worden.

„Ich freue mich wahnsinnig. So ein Comeback hinzulegen, das ist definitiv gewaltig“, sagte Felix Neureuther der dpa am Sonntag. Der einstige deutsche Erfolgsgarant lobte seinen ehemaligen Teamkollegen für eine „überragende Leistung“ und erkannte den Stellenwert des Sieges für das ganze Team. „Jetzt kann der Winter definitiv starten.“

Dass Dreßen für die Besten seines Fachs eine ernstzunehmende Gefahr ist, hatte er zum ersten Mal vor ziemlich genau zwei Jahren bewiesen. Da holte er auf der Raubvogel-Piste in Beaver Creek, die nicht wenige für mindestens so schwer halten wie die Streif in Kitzbühel, den dritten Platz und sein erstes Podest. Es folgten: Der Sieg auf der legendären Hahnenkamm-Abfahrt im Januar 2018 und sein zweiter Weltcup-Sieg in Kvitfjell im März 2018. Dann aber passierte der folgenschwere Sturz im November 2018, ausgerechnet bei der Rückkehr nach Beaver Creek rauschte er mit hoher Geschwindigkeit ins Fangnetz.

Neben dem gerissenen, vorderen Kreuzband im rechten Knie waren auch der Innenmeniskus, Außenmeniskus, das Innenband und der Knorpel lädiert. Das Knie war, „ich sage es, wie es ist, im Arsch“, erzählte Dreßen jüngst. Seither bestritt er kein Weltcup-Rennen mehr - bis zur Sensation von Lake Louise. „Das ist einfach nur verrückt“, meinte er.

„Wenn du die ganze Saison draußen bist und dann kommst du zurück und gewinnst ein Rennen - das ist eigentlich völlig aus der Norm raus. Das schaffen die wenigsten. Das schafft vielleicht einer von 100“, sagte Maier über das Comeback, das in dieser Form selbst der Optimist Dreßen nicht erwartet hatte: „Wenn mir jemand gesagt hätte, ich fahre unter die Top 10 oder Top 15, wäre es schon großartig gewesen.“

Gut eine Woche nach seinem Geburtstag konnte er mit seiner von einer Erkältung noch ganz kratzigen Stimme deswegen auch zunächst kaum sprechen. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach nur geil“, rief Dreßen in den kanadischen Rocky Mountains. „Das hätte ich mir nie gedacht.“ Dabei wirkte doch von außen betrachtet alles so, als sei er nie weg gewesen.

+++++30. November 2019+++++

Dreßen feiert Sensations-Comeback in Lake Louise

Was für ein Comeback! Thomas Dreßen hat bei seiner Rückkehr in den Weltcup sein ganz persönliches Ski-Märchen geschrieben und sensationell die Abfahrt von Lake Louise/Kanada gewonnen. Auf den Tag genau ein Jahr nach seinem schlimmen Sturz in Beaver Creek/USA, wo er sich schwer am Knie verletzte, raste Dreßen völlig überraschend zu seinem dritten Weltcupsieg.

"Dass es so läuft, hätte ich mir nicht gedacht, das ist ein Wahnsinn", sagte Dreßen im ORF: "Es muss viel zusammenpassen, die kleinsten Fehler sind fatal. Mir ist heute alles perfekt aufgegangen."

Der 26-Jährige aus Mittenwald setzte sich bei traumhaften Bedingungen mit Sonnenschein und Temperaturen von 13 Grad unter Null hauchdünn vor Super-G-Weltmeister Dominik Paris (Italien/+0,02 Sekunden) durch. Dritte wurden zeitgleich die Schweizer Carlo Janka und Beat Feuz (+0,26). Drei Weltcup-Abfahrten wie jetzt Dreßen hat noch kein deutscher Skirennläufer gewonnen.

Im Ziel riss Dreßen, der mit der Startnummer 13 ins Rennen gegangen war, die Arme in die Luft und schrie seine Freude heraus. Als er zum Stehen gekommen war, rief er "Biggi, danke!" in die TV-Kamera - ein Gruß an seine Freundin, die ihn auf dem beschwerlichen Weg zurück immer unterstützt hatte.

Josef Ferstl (Hammer/1,43) zeigte trotz seiner Handverletzung eine ordentliche Fahrt und belegte Platz 14. Direkt hinter ihm platzierte sich der gebürtige Österreicher Romed Baumann (Kiefersfelden/1,46) in seinem ersten Rennen für den Deutschen Skiverband. Andreas Sander (Ennepetal/2,28), der ebenfalls nach einem Kreuzbandriss zurückkam, schaffte es nicht unter die besten 30.

+++++29. November 2019+++++

Rebensburg in Killington zunächst Sechste - Bassino führt

Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat beim Weltcup-Riesenslalom in Killington/USA nach einem guten ersten Lauf das Podest im Blick. Die WM-Zweite vom SC Kreuth fuhr auf der wegen starken Windböen verkürzten Strecke auf Rang sechs, 0,45 Sekunden hinter der überraschend führenden Italienerin Marta Bassino. Zum Treppchen fehlen Rebensburg nur 0,16 Sekunden.

Im ersten Riesenslalom des Winters war Vancouver-Olympiasiegerin Rebensburg (30) in Sölden nur auf dem 13. Platz gelandet. Zweite hinter Bassino, die noch nie ein Weltcuprennen gewonnen hat, ist Petra Vlhova (Slowakei/+0,23 Sekunden) vor Michelle Gisin (Schweiz/+0,29). Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin (USA/+0,41) ist Fünfte.

Marlene Schmotz (Leitzachtal) schaffte es als 25. ebenfalls in den zweiten Durchgang, der um 19.00 Uhr gestartet wird. Lena Dürr (Germering), in Sölden noch auf Rang 18, verpasste dagegen auf Platz 48 die ersten 30 klar.

Junioren-Weltmeisterin Alice Robinson aus Neuseeland, die in Sölden überraschend gewonnen hatte, schied einen Tag vor ihrem 18. Geburtstag aus. Auch Sotschi-Olympiasiegerin Anna Veith (Österreich) verpasste beim Comeback fast ein Jahr nach ihrem Kreuzbandriss als 35. den zweiten Durchgang.

+++++29. November 2019+++++

Erste Weltcup-Abfahrt wird für Dreßen zur Belastungsprobe

Thomas Dreßen liebt die Geschwindigkeit, auch abseits der Skipiste. Doch in den vergangenen Monaten kam sich der beste deutsche Abfahrer manchmal vor, als wäre er im Trabi bei einem Formel-1-Rennen unterwegs. "Ich muss mich erst wieder an den Speed gewöhnen, damit die Piste wieder mein Wohnzimmer wird", sagt er. Denn es ist gerade mal ein Jahr her, dass Dreßen brutal aus seinem "Wohnzimmer" herausgerissen wurde.

Am 30. November 2018 krachte der Kitzbühelsieger bei der Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek/USA mit 125 km/h ins Sicherheitsnetz. "Ich höre und lese immer: Kreuzbandriss", sagt er rückblickend über die schwere Verletzung, die er dabei erlitten hatte, "das stimmt schon, aber es war auch Innenmeniskus, Außenmeniskus, Knorpel, Innenband. Es war alles im Arsch!" Auch die linke Schulter.

Am Samstag soll Dreßen auf den Tag genau zwölf Monate nach seinem folgenschweren Crash bei der ersten Saisonabfahrt in Lake Louise/Kanada in seine gute Stube zurückkehren. "Ich freue mich darauf, der Schnee in Nordamerika taugt mir brutal", sagt er. Allerdings wird sein Comeback von einigen Fragezeichen begleitet.