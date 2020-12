Ski-Alpin-Telegramm 20/21 : Skirennfahrerin Weidle wird Elfte - Viele Stürze in Val d'Isère

Kira Weidle. Foto: AP/Gabriele Facciotti

Düsseldorf Auch die Weltcup-Saison der alpinen Skirennfahrer ist wegen der Corona-Pandemie unter besondern Vorzeichen gestartet. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Ski-Alpin-Saison auf dem Laufenden.

Skirennfahrerin Kira Weidle hat bei der ersten Weltcup-Abfahrt dieses Winters im französischen Val d'Isère eine Top-Ten-Platzierung knapp verpasst. Die 24-Jährige belegte beim Sieg der Schweizerin Corinne Suter am Freitag Rang elf. Weidles Rückstand auf die Vizeweltmeisterin von 2019 und Abfahrts-Weltcupsiegerin der vergangenen Saison betrug 1,45 Sekunden. Auf die Plätze zwei und drei fuhren die Italienerin Sofia Goggia (+0,11) und die Amerikanerin Breezy Johnson (+0,20).

Weidle war die einzige deutsche Starterin beim ersten Speedwettbewerb der Damen in dieser Saison, der von Stürzen überschattet und mehrfach unterbrochen wurde. Die Österreicherin Nicole Schmidhofer, Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone aus Italien, Joana Haehlen (Schweiz) und Alice McKennis (USA) krachten alle im gleichen Streckenabschnitt in den Fangzaun, in dem auch Weidle im Training schon gestürzt war.

Schmidhofer durchbrach gar das Netz und blieb dahinter liegen. Sie wurde mit dem Rettungsschlitten ins Tal und danach in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen war sie bei Bewusstsein.

+++++14. Dezember 2020+++++

Dreßen beginnt mit Reha – Comeback ungewiss

Der deutsche Skirennfahrer Thomas Dreßen startet nach seiner Hüft-Operation zunächst ohne eine Comeback-Prognose in die Reha. Bei dem Abfahrer war Ende November ein arthroskopischer Eingriff vorgenommen worden; allerdings konnten nicht alle freien Gelenkteile entfernt werden. Dreßen geht davon aus, die Höhepunkte der Saison etwa beim Weltcup in Kitzbühel oder der WM in Cortina im Februar zu verpassen. Eine Rückkehr am Ende dieser Saison aber hatte er zuletzt angepeilt. Am Montag gab es von dem 27-Jährigen und Teamarzt Manuel Köhne aber keinen Termin für ein Comeback auf Schnee.

„Erst im Laufe der Rehabilitation wird sich herausstellen, ob und inwieweit der im Gelenk verbliebene Knochensplitter funktionale Probleme bereitet“, sagte der Mediziner. Zwei Wochen nach der OP beginnt Dreßen in Bad Wiessee mit den Reha-Maßnahmen. Er hatte schon seit Längerem über heftige Schmerzen in der Hüfte geklagt.

Nach der Wundheilung und dem Beginn der Physiotherapie gab sich der Sportler motiviert. „Die Voraussetzungen, dass ich wieder vollständig fit und gesund werde, sind hier ideal“, sagte er. In der Klinik am Tegernsee war er schon nach seinem Kreuzbandriss im Herbst 2018 behandelt worden. Mannschaftsarzt Köhne sagte: „Der bisherige Heilungsverlauf ist sehr positiv, und daher kann Thomas die nun folgende, mehrwöchige Rehabilitation in Angriff nehmen.“

Dreßen will noch nicht an eine Rückkehr in den Weltcup denken. „Ich konzentriere mich jetzt erst einmal voll und ganz auf die Reha im Medical Park“, sagte der fünfmalige Weltcup-Sieger laut Mitteilung.

+++++14. Dezember 2020+++++

Shiffrin holt 67. Weltcup-Sieg - DSV-Damen enttäuschen beim Riesenslalom

Gegen ihre Gefühle hatte Mikaela Shiffrin diesmal keine Chance. Nach dem für sie so emotionalen Sieg beim Riesenslalom von Courchevel ging die amerikanische Skirennfahrerin noch im Ziel in die Knie und weinte drauflos. Die nächstplatzierten Federica Brignone und Tessa Worley versuchten die Amerikanerin zu trösten - aber es musste alles raus. Mehr als zehn Monate nach dem Unfalltod ihres Vaters gewann Shiffrin am Montag wieder ein Weltcup-Rennen und schrieb ganz nebenbei noch ein Stück alpine Ski-Geschichte.

Dass Shiffrin mit dem 67. Weltcup-Sieg in der ewigen Bestenliste zum Österreicher Marcel Hirscher aufschloss, das spielte für sie zunächst aber keine Rolle. „Es ist schwer zu erklären“, sagte sie nur Minuten nach dem Wettkampf im Interview. Dann kam ihre Mutter und ständige Begleiterin Eileen und drückte sie fest. „95 Prozent in mir haben gesagt, dass ich das nicht kann. Aber ein kleiner Teil...“, stammelte Shiffrin und atmete schwer. „Es ist verrückt, jetzt hier zu sein.“ 67 Siege, das klinge „so komisch“, sagte die 25-Jährige im ORF und meinte: „Irgendwie fühlt es sich an wie mein erster Sieg.“

Der Ausnahmesportlerin aus den USA, die nach dem Schicksalsschlag im vorigen Winter und der Corona-Pandemie auch manchmal ans Aufhören gedacht hatte, reichten am Montag zwei solide und weitgehend fehlerfreie Läufe zum Erfolg. Zudem hatte sie Glück, dass etliche Rivalinnen ausschieden, etwa die Gesamtweltcup-Führende Petra Vlhova aus der Slowakei oder die Italienerin Marta Bassino, die die ersten beiden Riesenslaloms des Winters gewonnen hatte.

Zudem machte Brignone im zweiten Lauf einen kapitalen Fehler. Am Ende hatte Shiffrin einen Vorsprung von 0,82 Sekunden auf die Italienerin und 1,09 Sekunden auf Lokalmatadorin Worley aus Frankreich. „Ich habe nicht gewusst, ob ich noch einmal auf dem Level fahren kann“, sagte sie. „Es braucht so viel Energie. Das ist ein Sieg für mein ganzes Team, für meine Mutter. Ich bin heute nicht allein gefahren.“

Der Riesenslalom war einst auch eine deutsche Paradedisziplin: WM-Titel, Olympiasiege und etliche Weltcup-Erfolge fuhren die heimischen Athleten über die Jahrzehnte ein. Für das Damen-Team aber sieht es nach dem Rücktritt von Viktoria Rebensburg als bis dato letzter Spitzenathletin düster aus in der alpinen Kerndisziplin. In Courchevel sprangen erneut kein Finalplatz und keine Punkte heraus.

Nachdem es schon zum Auftakt in Sölden und im ersten Courchevel-Event am Samstag Nullnummern gegeben hatte, ist ein historischer Tiefpunkt erreicht: In der mehr als 50-jährigen Weltcup-Geschichte gab es für den Deutschen Skiverband noch nie drei Damen-Riesenslaloms nacheinander ohne Zähler. Und es kam bisher noch nicht vor, dass in zwei Rennen in der Disziplin keine Deutsche im zweiten Durchgang war.

In diesem Corona-Winter aber sind die vorderen Plätze ganz weit weg. „Und das wird auch nicht besser, da braucht man keine Wunder erwarten“, sagte Bundestrainer Jürgen Graller der Deutschen Presse-Agentur, nachdem am Montag Andrea Filser als 41., Lisa Marie Loipetssperger auf Rang 46 und Marlene Schmotz nach einem Ausfall deutlich die Qualifikation für das Finale verpasst hatten.

+++++13. Dezember 2020+++++

Sander starker Siebter bei Caters Überraschungssieg

Der deutsche Ski-Rennläufer Andreas Sander hat bei der ersten Saison-Abfahrt in Val d'Isere für ein starkes Ergebnis gesorgt. In Abwesenheit des verletzten Topstars Thomas Dreßen erreichte der 31-Jährige aus Ennepetal beim Überraschungssieg des Slowenen Martin Cater in einem engen Rennen den siebten Rang.

"Ich bin so, so zufrieden. Ich habe mich überwunden. Ich hatte viel Selbstvertrauen von der ersten Kurve an", sagte Sander, der bereits am Samstag mit Platz acht im Super-G überzeugt hatte: "Das ist ein Mega-Einstand in die Saison, zweimal Top 10 ist grandios. Ziel ist es, regelmäßig da vorne zu landen."

Auf Urs Kryenbühl aus der Schweiz auf Platz drei fehlten Sander, der bei der dritten Zwischenzeit noch der Drittschnellste war, nur drei Zehntelsekunden. Das sehr gute Ergebnis für den Deutschen Skiverband (DSV) in der Abfahrt rundete Romed Baumann (+0,60) als Neunter ab.

Überraschungsmann Cater fuhr mit Startnummer 41 noch ganz nach vorne und setzte sich in 2:04,67 Minuten vor dem Österreicher Otmar Striedinger (+0,22) und Kryenbühl (+0,27) durch. Caters beste Weltcup-Ergebnisse waren bislang sechste Plätze im Super-G (Kvitfjell 2017) und Kombination (Wengen 2020) gewesen, in der Abfahrt hatte der 27-Jährige 2019 in Wengen Platz acht belegt.

Dominik Schwaiger (+1,20) belegte Rang 21, Manuel Schmid (+1,77) wurde 33., Josef Ferstl (+1,86) kam auf Platz 38.

Dreßen fehlt nach einer Hüftoperation. Er will "demnächst" ins Aufbautraining einsteigen. Mit einem Start bei der WM in Cortina d'Ampezzo im Februar rechnet der 27-Jährige, Kitzbühel-Sieger von 2018, allerdings nicht.

+++++13. Dezember 2020+++++

Riesenslalom der Damen wegen starken Schneefalls verschoben

Das Wetter macht den alpinen Skirennläuferinnen erneut einen Strich durch die Rechnung. Der für Sonntag geplante zweite Riesenslalom der Frauen im französischen Courchevel musste wegen starker Schneefälle abgesagt werden. Das Rennen soll am Montag nachgeholt werden. Bereits am vergangenen Wochenende waren die beiden Super-G in St. Moritz ausgefallen.

Den Riesenslalom am Samstag hatte Marta Bassino gewonnen. Die Italienerin stoppte bei ihrem dritten Weltcup-Erfolg die Siegesserie von Weltmeisterin Petra Vlhova. Die Slowakin, die die letzten drei Rennen gewonnen hatte, musste sich bei dichtem Nebel und Schneefall nach Rang eins im ersten Lauf am Ende mit Platz drei (+0,59 Sekunden) begnügen. Zweite wurde nach einem starken zweiten Lauf die Schwedin Sara Hector (+0,46).

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+1,70) landete auf Platz vier. Die Olympiasiegerin war im November bei den beiden Slaloms in Levi/Finnland erstmals nach einer Pause von 300 Tagen wieder im Weltcup gestartet. Danach hatte sie die Stationen Lech/Zürs und St. Moritz ausgelassen.

Die Rennläuferinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) hatten sich in Courchevel nicht für den zweiten Lauf qualifizieren können. Marlene Schmotz verfehlte den Durchgang als 32. mit einem Rückstand von 3,76 Sekunden. Andrea Filser (+4,05) und Lisa Marie Loipetssperger (+4,18) belegten die Ränge 38 und 39.

+++++12. Dezember 2020+++++

+++++10. Dezember+++++

Gesamtweltcup für Ski-Star Shiffrin in diesem Winter „kein Thema“

Die amerikanische Ausnahme-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin sieht in diesem Winter kaum eine Chance auf den Gewinn der Gesamtwertung im Weltcup. Die 25-Jährige hatte wegen des Todes ihres Vaters im Februar, der Corona-Pandemie und zuletzt einer Rückenblessur viel weniger Trainingstage als üblich und will deshalb vorerst nur Slaloms und Riesentorläufe fahren. „Die Gesamtwertung ist kein Thema“, sagte sie am Mittwochabend in Courchevel, wo am Wochenende zwei Weltcup-Riesenslaloms anstehen.

„Ich will mir nur Ziele setzen, die realistisch sind“, meinte die langjährige Dominatorin. In der Saison seien andere die Favoritinnen auf die große Kristallkugel, etwa Petra Vlhova (Slowakei), Titelverteidigerin Federica Brignone (Italien) oder Michelle Gisin (Schweiz). „Ich zähle mich nicht dazu“, sagte Shiffrin.