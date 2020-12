Ski-Alpin-Telegramm 2020/21 : Rennen in Bormio tauschen die Termine - Abfahrt am Dienstag

Linus Straßer. Foto: dpa/Alessandro Trovati

Düsseldorf Auch die Weltcup-Saison der alpinen Skirennfahrer ist wegen der Corona-Pandemie unter besondern Vorzeichen gestartet. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Ski-Alpin-Saison auf dem Laufenden.

Die Herren-Abfahrt beim Ski-Weltcup im italienischen Bormio findet wegen der zu erwartenden Wetterbedingungen erst am Dienstag (11.30 Uhr) statt. Wie der Internationale Skiverband FIS am Samstag mitteilte, wird dafür das ursprünglich für Dienstag geplante Super-G-Rennen auf Montag (11.30 Uhr) vorgezogen. Das zweite Training für die Abfahrt ist für Sonntag terminiert.

+++++23. Dezember 2020+++++

Straßer als Weihnachts-Mutmacher fürs deutsche Skiteam

Für einen abschließenden Schnappschuss vor der Flutlicht-Piste von Madonna di Campiglio grinste Linus Straßer noch einmal in die Kamera. Dann trat der Münchner mit einem unerwarteten Glücksgefühl und voll Vorfreude auf den Klassiker-Monat Januar die Heimreise zur kurzen Weihnachtspause an. Mit einem starken sechsten Slalom-Platz trotz heftig eingeschränkter Vorbereitung bescherte Straßer dem Deutschen Skiverband einen weiteren Mutmacher.

Die DSV-Männer in allen Disziplinen und auch Kira Weidle in der Frauen-Abfahrt haben den Anschluss an die Weltspitze geschafft. Nun sind weitere Plätze auf dem Treppchen das Ziel für den WM-Winter - Alexander Schmid hatte schon einen dritten Rang im Parallel-Event geholt. „Wir melden das Podium ganz gerne jetzt dann mal an. Das ist nun unsere große Herausforderung“, sagte Alpin-Chef Wolfgang Maier.

Andreas Sander als Fünfter im Super-G und Romed Baumann als Achter in der Abfahrt jeweils in Gröden; Alex Schmid mit Platz sieben beim Riesenslalom von Alta Badia; Weidle als Abfahrts-Fünfte in Val d'Isère; und nun Straßers Erfolg in Madonna: Im DSV hat man Lust auf mehr. „Die Saison hat jetzt erst richtig begonnen. Ich denke, dass wir noch Luft haben“, sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur.

Die Einschätzung dürfte vor allem auf Straßer zutreffen. „Diese paar Zehntel muss ich noch rauskitzeln, dass es fürs Podium reicht“, kündigte er am Dienstagabend an. Sein zweitbestes Slalom-Ergebnis im Weltcup mache ihn „mega happy“. Dass dem DSV-Athleten nur 0,54 Sekunden auf Sieger Henrik Kristoffersen (Norwegen) und gar nur zwei Zehntelsekunden zum Podest gefehlt hatten, kommt noch dazu.

Dabei hatte der 28-Jährige wegen einer Entzündung der Quadrizepssehne im Oberschenkel im Herbst viele Wochen nicht trainieren können und war erst Mitte November eingestiegen. „Wir haben das Training sehr vorsichtig angehen müssen“, erzählte Chefcoach Christian Schwaiger.

Beim Slalom-Debüt mit Rang 18 am Montag in Alta Badia testete Straßer seine Form - in Madonna griff er dann an. Das Harakiri frühere Tage stellte er aber ab, der Sportler vom TSV 1860 München wirkt gereift. „Er hat sich als Persönlichkeit super entwickelt, hat das Geschäft verstanden und weiß genau, was er machen muss“, lobte Maier. „Der Linus ist jetzt aufgeräumter, er hat seine Lektionen gelernt. Zudem macht er viel für das Team und ist da besonders wertvoll.“

Lange war der explosive Sportler ein unerfülltes Versprechen; seinen fünften Platz im Schladming-Slalom 2015 konnte er nicht bestätigen. In Parallel-Events sorgte er dann für Furore, gewann im Januar 2017 den City-Event in Stockholm. Mit drei Top-Ten-Erfolgen pirschte er sich in der vorigen Saison auch im Slalom heran. In dieser Disziplin fühlt sich Straßer nun ebenfalls bereit für einen Podestplatz.

+++++22. Dezember 2020+++++

Slalomfahrer Linus Straßer starker Sechster in Madonna di Campiglio

Linus Straßer hat im letzten Ski-Weltcup vor der kurzen Weihnachtspause mit einem Spitzenplatz im Slalom von Madonna di Campiglio überzeugt. Der Münchner Skirennfahrer wurde am Dienstag bei dem Flutlichtrennen in Italien starker Sechster. Er hatte nur 0,54 Sekunden Rückstand auf Sieger Henrik Kristoffersen und steigerte sich deutlich im Vergleich zu Rang 18 am Sonntag in Alta Badia. Der Norweger verwies seinen Landsmann Sebastian Foss-Solevaag (+0,33) und den Südtiroler Alex Vinatzer (+0,34)auf die Plätze.

Als zweiter Deutscher im Finale kam Sebastian Holzmann auf Platz 25 (+1,43). Nach Weihnachten geht es am Montag mit einer Herren-Abfahrt in Bormio und einem Riesenslalom der Damen in Semmering weiter.

+++++21. Dezember 2020+++++

Straßer nach Verletzung 18. im Slalom

Der deutsche Skirennfahrer Linus Straßer ist beim ersten Slalom der Weltcup-Saison in Alta Badia nur auf Platz 18 gefahren. Der Münchner war in der Vorbereitung von einer Oberschenkelverletzung arg gehemmt worden und hatte am Montag 1,11 Sekunden Rückstand auf Sieger Ramon Zenhäusern. Der Schweizer Olympia-Zweite gewann vor den Österreichern Manuel Feller (+0,08) und Marco Schwarz (+0,12). Als zweiter deutscher Athlet im Finale landete Sebastian Holzmann aus Oberstdorf auf dem 25. Platz (+1,44). Am Dienstagabend (17.45/20.45 Uhr) steht in Madonna di Campiglio ein zweiter Slalom und das letzte Weltcup-Rennen vor Weihnachten an.

+++++20. Dezember 2020+++++

Schmid nach starker Aufholjagd im Riesenslalom Siebter

Ski-Rennläufer Alexander Schmid hat als Siebter beim Riesenslalom-Klassiker von Alta Badia ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Der Allgäuer legte auf der Traditionsstrecke "Gran Risa" eine beeindruckende Aufholjagd hin und machte im Finale noch stolze elf Plätze gut. Von Tagessieger Alexis Pinturault (Frankreich) trennten Schmid letztlich nur 0,90 Sekunden, Stefan Luitz (+1,12) verbesserte sich um fünf Ränge und wurde guter Zwölfter.

"Ich bin sehr zufrieden, ich habe ziemlich fighten müssen", sagte Schmid, den kleinere Fehler um eine echte Spitzenplatzierung brachten. Besser war der 26-Jährige im "Riesen" aber nur einmal - als Sechster vor drei Jahren in Val d'Isere.

Nach einem "zu braven" ersten Lauf habe er "ein bisschen Coolness reingebracht", meinte Schmid: "Man muss einfach die Sau rauslassen, g'scheit draufsteigen und nix herschenken." Damit überzeugte Schmid auch Felix Neureuther. "Gewaltig! Der Alex ist sensationell Skigefahren", sagte der ARD-Experte. Auch Luitz war "im Großen und Ganzen zufrieden".

Hinter Pinturault, der seinen 31. Weltcup-Sieg feierte, fuhr der junge Norweger Atle Lie McGrath (0,07) sensationell auf Rang zwei. Dritter wurde Justin Murisier (Schweiz/0,24).

Einen sehr emotionalen Tag erlebte der Slowene Zan Kranjec. Keine zwei Wochen nach dem Unfalltod seines Vaters fuhr der zweimalige Weltcup-Sieger mit der Helmbotschaft "Dad, for you!" auf Platz neun (0,93). "Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper", sagte Neureuther bewegt.

Am Montag geht es für die Ski-Rennläufer an gleicher Stelle mit dem ersten Slalom der WM-Saison weiter.

Weidle verpasst bei Ledecka-Sieg Top 15 klar

Snowboarderin Ester Ledecka hat die Ski-Spezialistinnen erneut düpiert und ist beim Super-G in Val d'Isere zu ihrem zweiten Weltcup-Sieg gerast. Während die deutsche Hoffnungsträgerin Kira Weidle die nächste gute Platzierung nach Rang fünf in der Abfahrt als 23. klar verpasste, setzte sich die Doppel-Olympiasiegerin aus Tschechien hauchdünn vor der Schweizer WM-Dritten Corinne Suter durch (0,03 Sekunden zurück).

Gesamtweltcup-Gewinnerin Federica Brignone wurde Dritte (0,35). Weidle (Starnberg) lag in ihrer schwächeren Disziplin mit 2,28 Sekunden deutlich zurück.

Für Ledecka, die 2018 in Pyeongchang sensationell Super-G-Gold gewonnen hatte, war es der zweite Weltcup-Sieg bei den Alpinen: Vor einem Jahr hatte sie in Lake Louise die Abfahrt gewonnen. In diesem Winter setzte sie sich gleich beim Saisonstart der Snowboarder erneut an die Spitze, ehe sie wieder ins Alpin-Lager wechselte.

"Ich habe mich nicht gut gefühlt und dachte, es waren viele Fehler im Lauf", sagte die 25-Jährige nach ihrem Husarenritt etwas verdattert im ORF: "Das Ergebnis ist besser, als es sich angefühlt hat."

Weidle reagierte enttäuscht, nach dem guten Rennen in der Königsdisziplin hatte sie auf mehr gehofft. Beim fünften Abfahrtserfolg von Olympiasiegerin Sofia Goggia (Italien) fehlten ihr nur 0,32 Sekunden zu ihrem dritten Weltcup-"Stockerl".

"Es hat sehr viel Spaß gemacht, das ist ein cooler Tag", sagte Weidle da noch mit einem breiten Lächeln, "das Ergebnis ist okay." In der Tat: Besser war sie bislang nur bei ihren beiden dritten Rängen und einem vierten Platz im Winter 2018/19.

+++++19. Dezember 2020+++++

Weidle rast bei der Abfahrt auf Platz fünf - Kilde gewinnt in Gröden

Skirennläuferin Kira Weidle hat ihre erste Podestplatzierung im WM-Winter knapp verpasst, aber einen echten Achtungserfolg eingefahren. Die Starnbergerin (24) belegte beim fünften Weltcup-Abfahrtserfolg der italienischen Olympiasiegerin Sofia Goggia in Val d'Isere den starken fünften Platz.

Zu ihrem dritten Weltcup-"Stockerl" fehlten der einzigen deutschen Starterin 0,32 Sekunden, Siegerin Goggia war 0,59 Sekunden schneller. Die Schweizerin Corinne Suter (+0,24) und Breezy Johnson aus den USA (+0,27) belegten auf der anspruchsvollen "O.K."-Piste die Plätze zwei und drei.

"Es hat sehr viel Spaß gemacht, das ist ein cooler Tag", sagte Weidle mit einem breiten Lächeln, "das Ergebnis ist okay." In der Tat: Besser war sie bislang nur bei ihren beiden dritten Rängen und einem vierten Platz im Winter 2018/19.

Weidle hatte mit Startnummer 2 vorgelegt und musste zunächst Goggia, dann die WM-Zweite Suter passieren lassen. "Leider" sei dann auch noch Johnson schneller gewesen, sagte sie, "aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Lauf." Obwohl sich mit der hohen Startnummer 30 auch noch die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie vor sie schob.

Dennoch habe das Rennen ihr wieder Selbstvertrauen gegeben, sagte Weidle, die in beiden Trainingsläufen gestürzt war. In der ersten Saison-Abfahrt am Freitag an gleicher Stelle war sie Elfte, sah aber mit Schrecken, wie gleich mehrere Konkurrentinnen verunfallten - alle an der Stelle, die ihr im Training zum Verhängnis geworden war. Die frühere Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer (Österreich) riss sich dabei Kreuz- und Seitenband im linken Knie. Für das zweite Rennen wurde die Unglückspassage entschärft.

Kilde gewinnt Abfahrtsklassiker in Gröden - Baumann in Top Ten

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde hat die Abfahrt von Gröden gewonnen. Beim ersten Speedklassiker der Ski-Saison verwies der letztjährige Weltcup-Gesamtsieger den Amerikaner Ryan Cochran-Siegle (+0,22 Sekunden) und Beat Feuz aus der Schweiz (+0,54) auf die weiteren Plätze. Mit seinem Favoritensieg übernahm Kilde am Samstag auch wieder die Führung im Kampf um den Gesamtweltcup. 24 Stunden zuvor hatte er auch den Super-G in Gröden gewonnen.

Für die deutschen Starter sprang ein achter Platz von Romed Baumann (+0,90) heraus. Andreas Sander, der tags zuvor im Super-G noch Fünfter geworden war, landete auf der Saslong-Strecke auf dem 16. Rang (+1,53). Manuel Schmid musste nach 43 Startern um Weltcup-Punkte bangen; Josef Ferstl und Dominik Schwaiger verpassten die Top 30.

+++++18. Dezemer 2020+++++

Skirennfahrer Sander Fünfter im Super-G - Viele Stürze bei den Frauen in Val d'Isère

Der deutsche Skirennfahrer Andreas Sander hat beim Super-G von Gröden mit einem Spitzenplatz überzeugt. Der formstarke Athlet aus Ennepetal wurde am Freitag Fünfter und egalisierte damit sein bislang bestes Ergebnis im Weltcup. Auf Sieger Aleksander Aamodt Kilde fehlten Sander 0,60 Sekunden. Hinter dem Gesamtweltcupsieger kamen Mauro Caviezel aus der Schweiz (+0,12) und Kildes norwegischer Landsmann Kjetil Jansrud (+0,21) auf die weiteren Podiumsplätze.

Sander hatte schon am vorigen Wochenende als Abfahrts-Siebter und Super-G-Achter in Val d'Isère überzeugt. Aus dem deutschen Team, das auf den verletzten Thomas Dreßen verzichten muss, wurde Romed Baumann 16. (+1,34). Josef Ferstl, der auf der Saslong in Südtirol bereits gewonnen hatte, wies als 20. gut eineinhalb Sekunden Rückstand auf. Dominik Schwaiger und Simon Jocher verpassten dagegen die Top 30, Manuel Schmid schied aus. Am Samstag steht die Abfahrt in Gröden an.

+++++18. Dezemer 2020+++++

Skirennfahrerin Weidle wird Elfte - Viele Stürze in Val d'Isère

Skirennfahrerin Kira Weidle hat bei der ersten Weltcup-Abfahrt dieses Winters im französischen Val d'Isère eine Top-Ten-Platzierung knapp verpasst. Die 24-Jährige belegte beim Sieg der Schweizerin Corinne Suter am Freitag Rang elf. Weidles Rückstand auf die Vizeweltmeisterin von 2019 und Abfahrts-Weltcupsiegerin der vergangenen Saison betrug 1,45 Sekunden. Auf die Plätze zwei und drei fuhren die Italienerin Sofia Goggia (+0,11) und die Amerikanerin Breezy Johnson (+0,20).

Weidle war die einzige deutsche Starterin beim ersten Speedwettbewerb der Damen in dieser Saison, der von Stürzen überschattet und mehrfach unterbrochen wurde. Die Österreicherin Nicole Schmidhofer, Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone aus Italien, Joana Haehlen (Schweiz) und Alice McKennis (USA) krachten alle im gleichen Streckenabschnitt in den Fangzaun, in dem auch Weidle im Training schon gestürzt war.

Schmidhofer durchbrach gar das Netz und blieb dahinter liegen. Sie wurde mit dem Rettungsschlitten ins Tal und danach in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen war sie bei Bewusstsein.

+++++14. Dezember 2020+++++

Dreßen beginnt mit Reha – Comeback ungewiss

Der deutsche Skirennfahrer Thomas Dreßen startet nach seiner Hüft-Operation zunächst ohne eine Comeback-Prognose in die Reha. Bei dem Abfahrer war Ende November ein arthroskopischer Eingriff vorgenommen worden; allerdings konnten nicht alle freien Gelenkteile entfernt werden. Dreßen geht davon aus, die Höhepunkte der Saison etwa beim Weltcup in Kitzbühel oder der WM in Cortina im Februar zu verpassen. Eine Rückkehr am Ende dieser Saison aber hatte er zuletzt angepeilt. Am Montag gab es von dem 27-Jährigen und Teamarzt Manuel Köhne aber keinen Termin für ein Comeback auf Schnee.

„Erst im Laufe der Rehabilitation wird sich herausstellen, ob und inwieweit der im Gelenk verbliebene Knochensplitter funktionale Probleme bereitet“, sagte der Mediziner. Zwei Wochen nach der OP beginnt Dreßen in Bad Wiessee mit den Reha-Maßnahmen. Er hatte schon seit Längerem über heftige Schmerzen in der Hüfte geklagt.

Nach der Wundheilung und dem Beginn der Physiotherapie gab sich der Sportler motiviert. „Die Voraussetzungen, dass ich wieder vollständig fit und gesund werde, sind hier ideal“, sagte er. In der Klinik am Tegernsee war er schon nach seinem Kreuzbandriss im Herbst 2018 behandelt worden. Mannschaftsarzt Köhne sagte: „Der bisherige Heilungsverlauf ist sehr positiv, und daher kann Thomas die nun folgende, mehrwöchige Rehabilitation in Angriff nehmen.“

Dreßen will noch nicht an eine Rückkehr in den Weltcup denken. „Ich konzentriere mich jetzt erst einmal voll und ganz auf die Reha im Medical Park“, sagte der fünfmalige Weltcup-Sieger laut Mitteilung.

+++++14. Dezember 2020+++++