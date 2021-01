Ski-Alpin-Telegramm 2020/21 : Ford stürzt schwer, Schmid enttäuscht, Pinturault siegt

Düsseldorf Auch die Weltcup-Saison der alpinen Skirennfahrer ist wegen der Corona-Pandemie unter besondern Vorzeichen gestartet. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Ski-Alpin-Saison auf dem Laufenden.

Der erneute Sieg von Alexis Pinturault beim Weltcup-Riesenslalom im Schweizerischen Adelboden ist von einem schweren Sturz des Amerikaners Tommy Ford überschattet worden. Der 31 Jahre alte Skirennläufer krachte im ersten Durchgang auf dem legendären Chuenisbärgli kurz vor dem Ziel mit dem Kopf auf die eisharte Piste.

"Er ist bei Bewusstsein und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht", teilte der US-Skiverband mit. Beim Abtransport per Helikopter nach 20-minütiger Behandlung auf der Piste habe Ford auch mit den Einsatzkräften gesprochen. Der US-Athlet hat sich offenbar ein Bein gebrochen und eine Bänderverletzung im Knie erlitten.

Das Rennen war knapp 30 Minuten lang unterbrochen. Schon am Freitag hatte sich der Norweger Lucas Braathen beim ersten Riesenslalom in Adelboden schwer am Knie verletzt.

Alexander Schmid, nach dem ersten Lauf noch auf einem aussichtsreichen elften Platz gelegen, fiel nach einer schwachen Fahrt auf einen enttäuschenden 22. Rang zurück. Schon am Freitag hatte sich der Allgäuer nach zuvor guten Ergebnissen im Weltcup mit dem 21. Platz begnügen müssen.

Nicht zu schlagen war im letzten Riesenslalom vor der WM in Cortina im Februar erneut der Franzose Pinturault, der bereits am Freitag triumphiert hatte. Der 29-Jährige siegte deutlich vor Filip Zubcic aus Kroatien (+1,26 Sekunden) und dem Schweizer Loic Meillard (+1,65), der nach dem ersten Lauf noch geführt hatte. Schmid lag 3,75 Sekunden zurück. Julian Rauchfuß verpasste den zweiten Durchgang.

Stefan Luitz fehlt im Berner Oberland nach seiner Oberschenkelverletzung, er muss vier Wochen pausieren. Am Sonntag (10.30 Uhr/13.30 Uhr) findet in Adelboden der Slalom statt. Dabei hofft Linus Straßer nach seinem ersten Weltcup-Sieg in Zagreb auf den nächsten Höhenflug.

Weidle bei Abfahrt auf Rang zehn - Goggia gewinnt

Skirennläuferin Kira Weidle hat bei der Abfahrt im österreichischen St. Anton die erhoffte Spitzenplatzierung verpasst. Die 24-Jährige aus Starnberg belegte beim sechsten Weltcup-Abfahrtserfolg der überragenden Sofia Goggia den zehnten Rang.

Weidle war allerdings von einem Bänderriss am linken Daumen gehandicapt. Kurz vor Weihnachten war sie deshalb operiert worden. "Ich bin froh, dass ich einigermaßen Skifahren konnte, aber das war nicht das, was ich will. Ich bin nicht ganz zufrieden. Es waren immer mal wieder ein paar Fehler drin, vor allem im oberen Teil", sagte Weidle, die in ihrer Karriere bisher zweimal auf dem Podest stand, im ZDF.

Die italienische Olympiasiegerin Goggia gewann überlegen vor Tamara Tippler aus Österreich (+0,96) und der Amerikanerin Breezy Johnson (+1,04). Weidle lag 1,48 Sekunden zurück. Michaela Wenig schied aus.

+++++8. Januar 2021+++++

Skirennfahrer Schmid in Adelboden abgeschlagen - Pinturault siegt

Skirennläufer Alexander Schmid hat nach zuletzt starken Leistungen im Riesenslalom einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Allgäuer kam beim Weltcup auf dem legendären Chuenisbärgli im Schweizer Adelboden nicht über einen enttäuschenden 21. Platz hinaus. Vom überlegenen Sieger Alexis Pinturault aus Frankreich trennten ihn stolze 4,08 Sekunden.

"Der Hang", klagte er im ZDF, "mit dem werde ich noch nicht so ganz warm." Bei der WM-Generalprobe in seiner Spezialdisziplin am Samstag will er es trotzdem besser machen. "Es hilft nix, ich muss weiterkämpfen", sagte Schmid (26). Sein Rezept: "Besser schlafen - und noch mehr Gas geben."

Stefan Luitz fehlt im Berner Oberland nach seiner Oberschenkelverletzung, er muss nach einem Trainingssturz vier Wochen pausieren. Julian Rauchfuß schied im ersten Lauf aus.

Pinturault fuhr seinen 32. Weltcup-Sieg mit über einer Sekunde Vorsprung auf den Kroaten Filip Zubcic heraus. Der Schweizer Marco Odermatt wurde Dritter.

Überschattet wurde das Rennen vom Unfall des Sölden-Siegers Lucas Braathen. Dem jungen Norweger unterlief am letzten (!) Tor ein Fehler, er stürzte ins Ziel und verdrehte sich das linke Knie. Braathen musste mit einer Trage aus dem Zielraum gebracht werden.

+++++6. Januar 2021+++++

Linus Straßer gewinnt Slalom in Zagreb

Skirennfahrer Linus Straßer hat den ersten Slalom-Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert. Der Münchner triumphierte beim Torlauf in Zagreb am Mittwoch nach einem famosen zweiten Durchgang vor den Österreichern Manuel Feller (+0,10 Sekunden) und Marco Schwarz (+0,16). Nach dem ersten Lauf hatte Straßer noch auf Rang acht gelegen. Sebastian Holzmann (+1,04) fuhr als zweitbester Deutscher auf Platz 17, Julian Rauchfuß hatte das Finale als 38. des ersten Durchgangs verpasst. Straßer holte den ersten deutschen Slalom-Sieg seit Felix Neureuther im November 2017.

+++++3. Januar 2021+++++

Dürr Achte beim Slalom in Zagreb - Vlhova feiert 18. Weltcuperfolg

Die deutsche Skirennfahrerin Lena Dürr hat erstmals nach mehr als einem Jahr im Weltcup wieder die Top Ten erreicht. Die 29-Jährige wurde beim Slalom von Zagreb am Sonntagabend Achte. Auf Siegerin Petra Vlhova hatte die Sportlerin aus Germering 1,91 Sekunden Rückstand. Die Slowakin gewann in einem spannenden Finale vor Katharina Liensberger aus Österreich (+0,05) und der Schweizerin Michelle Gisin (+0,22) und feierte ihren 18. Weltcuperfolg.

Jessica Hilzinger (23) kam auf Platz 21 und sammelte damit erstmals seit Januar 2020 wieder Weltcup-Punkte. Zugleich egalisierte die Oberstdorferin ihr bestes Slalom-Ergebnis im Weltcup.

+++++30. Dezember 2020+++++

Deutsche Abfahrer enttäuschen in Bormio

Die deutschen Abfahrer haben erstmals seit einem Jahr eine Top-Ten-Platzierung in der alpinen Königsdisziplin verpasst. Bei dem spektakulären und ungemein spannenden Rennen auf der wie üblich höchst anspruchsvollen Piste "Stelvio" im italienischen Bormio belegte der gebürtige Österreicher Romed Baumann als bester Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) Rang 14.

Nicht zu stoppen waren im letzten Rennen dieses Jahres die Österreicher. Nach zuletzt 22 Weltcup-Wettbewerben ohne einen Sieg bei Frauen und Männern gewann der zweifache Olympiasieger Matthias Mayer mit 0,04 Sekunden Vorsprung vor Teamkollege Vincent Kriechmayr. Den dritten Rang belegte der aufstrebende Schweizer Urs Kryenbühl (+0,06 Sekunden).

Zwölf Monate zuvor hatten die deutschen Abfahrer ebenfalls in Bormio zuletzt die Top 10 verpasst - damals war Josef Ferstl (Hammer) 21. geworden. Auch diesmal hatten sie mit der rund 3,3 Kilometer langen "Stelvio" schwer zu kämpfen: Baumann lag 1,02 Sekunden hinter Mayer, dem im März in Kvitfjell auch der davor letzte Sieg der Österreicher gelungen war.

"Es ist selten, dass wir auf einer so schweren Strecke ein so enges Rennen hatten. Mit einer Sekunde Rückstand bist du bei anderen Rennen auf dem Podium", sagte Baumann, der tags zuvor als starker Siebter im Super-G auf der "Stelvio" überzeugt hatte. Mit seinen beiden Fahrten "muss ich zufrieden sein", sagte der derzeit beste Deutsche.

Baumann fehlten nur 0,43 Sekunden zu den Top 10 - zu viel in einem knappen Rennen. Seine fünf Mannschaftskollegen hatten noch mehr Rückstand, aber: Andreas Sander (Ennepetal/19.), Manuel Schmid (Fischen/21.), Simon Jocher (Garmisch/26.), Ferstl (27.) und Dominik Schwaiger (Königssee/30.) fuhren dabei immerhin in die Punkteränge.

+++++29. Dezember 2020+++++

Mikaela Shiffrin verpasst Rekordsieg im Slalom

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin (USA) hat zum Abschluss ihres bewegten Jahres einen Rekord-Sieg verpasst. Beim Slalom am "Zauberberg" im niederösterreichischen Semmering musste sich die 25-Jährige nach Patzern im zweiten Durchgang mit Rang drei zufrieden geben. Unter Flutlicht gewann Michelle Gisin aus der Schweiz ihr erstes Weltcuprennen vor Katharina Liensberger aus Österreich (+0,11 Sekunden).

Beste Deutsche im letzten Frauen-Rennen des Jahres war Lena Dürr (Germering/+3,30), die allerdings im zweiten Lauf von Rang acht auf Rang 13 zurückfiel. Sie erfüllte damit immerhin zur Hälfte die deutsche Norm für die WM im Februar in Cortina d'Ampezzo. Andrea Filser (Wildsteig), nach dem ersten Durchgang auf einem beachtlichen 15. Rang platziert, schied im Finale aus.

Shiffrin (+0,57) muss weiter auf ihren 44. Sieg in einem Slalom warten - so viele erste Plätze in einer Disziplin hat noch keine Ski-Rennläuferin aufzuweisen. Zugleich bleibt sie in der ewigen Bestenliste vorerst gemeinsam mit Marcel Hirscher (Österreich/68 Siege) auf Rang drei hinter Ingemar Stenmark (Schweden/86) und Lindsey Vonn (USA/82).

+++++29. Dezember 2020+++++

Romed Baumann überzeugt bei Super G in Bormio

Die Österreicher wollten Romed Baumann nicht mehr haben - vor eineinhalb Jahren warfen sie ihn mehr oder weniger raus. Beim Deutschen Skiverband (DSV) nahmen sie den Routinier nach einigem Zögern auf, und sie haben es nicht bereut. Baumann (34), verheiratet mit einer Deutschen, fährt als Deutscher so schnell wie schon seit Jahren nicht mehr: Am Dienstag überzeugte er beim Weltcup im italienischen Bormio mit einem starken siebten Rang im Super-G. Und nicht nur er.

"Ein richtig cooler Tag, mir ist alles aufgegangen, was ich mir vorgenommen habe", sagte Baumann. Beim Premierensieg von Ryan Cochran-Siegle (USA), der mit einem gewaltigen Vorsprung vor Vincent Kriechmayr aus Österreich (+0,79 Sekunden) und Adrian Smiseth Sejersted aus Norwegen (+0,94) auf Platz eins fuhr, überzeugte überraschend auch Simon Jocher: Der 24 Jahre alte Schongauer vom Ski-Club Garmisch fuhr in seinem achten Rennen im Weltcup als 15. erstmals in die Punkteränge.

Baumann hatte bei der ersten Zwischenzeit sogar noch vor dem offensichtlich formstarken Cochran-Siegle gelegen, im Ziel war er dann 1,45 Sekunden zurück - wollte sich darüber allerdings nicht grämen. Über seine Platzierung, versicherte er, "bin ich selbst überrascht". Tatsächlich war Baumann in einem Super-G zuletzt im Februar 2016 in die Top 10 gefahren. "Topmotiviert" gehe er nun in die Abfahrt am Mittwoch (11.30 Uhr), sagte er nach seiner dritten Top-10-Platzierung in diesem Winter.

Der Wert von Baumann bemisst sich nicht nur in seiner eigenen Leistung, wie der glückliche Jocher bestätigte. "Roman hat mir noch den Tipp gegeben, ich muss Gas geben da runter", erzählte der deutsche Überraschungsmann des Tages. Auf der gnadenlosen Piste "Stelvio" ist das leichter gesagt als getan, aber Jocher nahm sein Herz in die Hand und vollbrachte mit Startnummer 41 eine Großtat. "Ich bin natürlich mega happy, erstmals Punkte, und dann gleich als 15., megageil", sagte er. Platz 15 ist zudem die halbe Norm für die WM im Februar.

Trotz des Ausfalls von Thomas Dreßen (Mittenwald), der nach seiner Hüftoperation womöglich die gesamte Saison verpassen wird, liefern die deutschen Abfahrer beständig bemerkenswerte Resultate - auch, weil sie sich gegenseitig unterstützen. So bedankte sich Baumann, im Januar bei der Abfahrt in Kitzbühel als Siebter sogar besser als jeder Österreicher, bei seinen Teamkollegen Andreas Sander und Josef Ferstl - sie hätten ihm nach ihrer Fahrt "super Infos" zur Strecke gegeben.

Sander (Ennepetal/+2,15) und Ferstl (Hammer/2,16) fuhren auf die Ränge 20 und 21 und damit im Gegensatz zu Manuel Schmid (Fischen/35.) in die Punkte, zufrieden waren sie freilich mit ihrer Leistung nicht. "Ich war ein bisschen zu passiv", räumte der zu Saisonbeginn überzeugende Sander ein, und auch Ferstl gab enttäuscht zu Protokoll: "Ich hab viel probiert, aber ich hab's nicht auf dem letzten Zacken durchgezogen. Es geht grad ein bisschen zäh."

Cochran-Siegle befindet sich derweil in bestechender Form. Der Sohn von Barbara Ann Cochran, Slalom-Olympiasiegerin von 1972, war vor eineinhalb Wochen in Gröden als Zweiter in der Abfahrt erstmals auf Podest gefahren. In Bormio hatte er sich bislang als Favorit auf den Sieg in der Abfahrt präsentiert: In den beiden Trainingsfahrten war er jeweils der Schnellste gewesen. "Ich weiß nicht, wie das geht", behauptete er.

+++++29. Dezember 2020+++++

Weltcup-Rennen im Montafon abgesagt

Der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) hat nach Rücksprache mit dem Weltverband FIS die Weltcup-Rennen der Ski- und Snowboard-Crosser im kommenden Januar abgesagt. Grund seien die aktuellen Corona-Schutzverordnungen, teilte der ÖSV mit. Eine Spitzensport-Veranstaltung sei bei gleichzeitig laufendem täglichen Skibetrieb aufgrund der zahlreichen Auflagen nicht durchführbar.

Die Rennen hätten am 15. (Skicross) und 16. Januar (Snowboard) ausgetragen werden sollen.

+++++28. Dezember 2020+++++

2. Durchgang im Riesenslalom g abgebrochen

Die deutschen Skirennfahrerinnen müssen weiter auf ihre ersten Riesenslalom-Punkte in diesem Winter warten. Marlene Schmotz ging beim Weltcup im österreichischen Semmering am Montagvormittag wegen Knieproblemen kurzfristig gar nicht erst an den Start, Andrea Filser verpasste als 46. klar den zweiten Durchgang, der wegen starker Windböen am Mittag zunächst zweimal verschoben und dann abgesagt wurde.

Die slowakische Weltmeisterin Petra Vlhova, die in dieser Saison schon drei Weltcup-Siege gefeiert hat, hatte nach dem ersten Lauf geführt. Dahinter lagen die Italienerin Marta Bassino mit einem Rückstand von 0,22 Sekunden, die Schweizerin Michelle Gisin (+0,35) und die amerikanische Ausnahmeathletin Mikaela Shiffrin (+0,59).

+++++28. Dezember 2020+++++

Super G in Bormio wieder auf Dienstag gelegt

Das für diesen Montag geplante Super-G-Rennen der alpinen Skirennfahrer im italienischen Bormio ist wetterbedingt auf Dienstag (11.30 Uhr) verschoben worden. Das teilte der Skiweltverband Fis am Montagvormittag mit. Die ursprünglich für Dienstag vorgesehene Abfahrt der Herren soll stattdessen nun am Mittwoch (11.30 Uhr) stattfinden.

++++26. Dezember 2020+++++

Rennen in Bormio tauschen die Termine - Abfahrt am Dienstag

Die Herren-Abfahrt beim Ski-Weltcup im italienischen Bormio findet wegen der zu erwartenden Wetterbedingungen erst am Dienstag (11.30 Uhr) statt. Wie der Internationale Skiverband FIS am Samstag mitteilte, wird dafür das ursprünglich für Dienstag geplante Super-G-Rennen auf Montag (11.30 Uhr) vorgezogen. Das zweite Training für die Abfahrt ist für Sonntag terminiert.

+++++23. Dezember 2020+++++

Straßer als Weihnachts-Mutmacher fürs deutsche Skiteam