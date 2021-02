Ski Alpin 20/21 : Erstes Abfahrtstraining in „GAP“ abgesagt, Dreßen-Comeback verschiebt sich

Thomas Dreßen. Foto: dpa/Gabriele Facciotti

Düsseldorf Das erste Abfahrtstrainings in Garmisch-Partenkirchen ist wegen zu hoher Temperaturen gestrichen worden. Damit verschiebt sich auch das Comeback von Thomas Dreßen. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Ski-Alpin-Saison auf dem Laufenden.

Das Comeback von Abfahrer Thomas Dreßen wird sich aufgrund der Absage des ersten Abfahrtstrainings in Garmisch-Partenkirchen zumindest um einen Tag verschieben. Wie die FIS am Mittwoch mitteilte, wurde das Training wegen der hohen Temperaturen gestrichen. Die Strecke soll für die letzten Rennen vor der alpinen Ski-WM im italienischen Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) geschont werden.

Das Training am Donnerstag soll wie geplant stattfinden. Der Regen über Nacht habe die Kandahar an bestimmten Bereichen beschädigt, erklärte der Veranstalter. "Die Piste ist allgemein in einem sehr guten Zustand. Die ein oder andere Stelle braucht noch kältere Temperaturen, die erwartet man von heute auf morgen", sagte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier.

In "GAP" steht am Freitag und Samstag mit Super-G und Abfahrt der letzte Weltcup vor den Titelkämpfen auf dem Programm. Dreßen hat nach seiner Hüft-OP in diesem Winter noch kein Rennen bestritten, der 27-Jährige aus Mittenwald stand allerdings auf der Startliste für das erste Abfahrtstraining beim Heim-Weltcup. "Wir werden sehen, ob wir ihn als Vorläufer einsetzen oder ob er beim Rennen teilnimmt", hatte Maier am Montag der ARD gesagt.

"Die ersten Versuche auf Schnee waren sehr vielversprechend, er war schmerzfrei", sagte Maier über Dreßens jüngste Fortschritte: "Er ist unser Zugpferd. Wenn es die Möglichkeit gibt, wollen wir ihn auf jeden Fall mit nach Cortina nehmen."

Dreßen war Ende November operiert worden. Um einen drohenden zweiten Eingriff wegen eines freien Gelenkkörpers kam Deutschlands "Skisportler des Jahres" herum.

Shiffrin plant bei WM persönliches Rekordprogramm

US-Superstar Mikaela Shiffrin plant bei der anstehenden alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo so viele Starts wie nie zuvor bei einem internationalen Großevent. Sie wolle in der Kombination, im Super-G, im Riesenslalom und im Slalom antreten, kündigte die 25-Jährige am Dienstag an. Bislang hatte sie bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften stets maximal drei Rennen bestritten. Im Slalom gewann sie zuletzt vier WM-Titel in Serie. Bei den vergangenen Titelkämpfen im schwedischen Aare vor zwei Jahren überraschte sie zudem mit der Goldmedaille im Super-G.

In diesem Winter ist die 68-malige Weltcup-Siegerin bislang nur Technikrennen gefahren. Zuletzt habe sie zwar drei Trainingstage im Super-G eingestreut, berichtete sie. Sie trete in dieser Disziplin aber nicht an, um ihren Titel zu verteidigen und verwies unter anderem auf die Topform der Schweizerin Lara Gut-Behrami, die die vergangenen vier Super-G-Rennen allesamt gewonnen hat. „Ich

fühle mich wohl auf den Skiern, es macht Spaß. Ich denke, dass ich in der Lage bin, ein gutes Ergebnis einzufahren“, sagte Shiffrin. „Aber ich habe absolut keine Garantie dafür.“

Im Gesamtweltcup liegt die Amerikanerin derzeit auf Rang sieben. Als die ganz große Favoritin sieht sie sich in Italien daher nicht. Die Titelkämpfe finden vom 8. bis 21. Februar statt.

Sofia Goggia verpasst Heim-WM nach Sturz neben der Rennstrecke - Dreßen vor Comeback

Die italienische Skirennfahrerin Sofia Goggia hat sich in Garmisch-Partenkirchen bei einem Sturz neben der Piste verletzt und fällt für die anstehende WM in ihrem Heimatland aus. Nachdem der Super-G am Sonntag wegen Nebels abgesagt wurde, fuhr die Abfahrts-Olympiasiegerin mit ihren Teamkolleginnen auf einer Piste parallel zur Rennstrecke ab, kam dabei zu Fall und erlitt eine Knieblessur. Eine eingehende Untersuchung in Mailand ergab, dass die 28-Jährige eine Fraktur des Schienbeinkopfes im rechten Knie erlitten hat, teilte der italienische Skiverband am Abend mit.

„Goggia wird nicht an den Weltmeisterschaften von Cortina d'Ampezzo teilnehmen, die am Montag, dem 8. Februar, beginnen“, teilte der Verband mit. Als derzeit beste Abfahrerin war Goggia eine der größten Hoffnungen der Italiener für die Titelkämpfe. In diesem Winter gewann sie vier von fünf Abfahrten und wurde einmal Zweite. Als erster Wettkampf in den Dolomiten steht am Montag der nächsten Woche die Kombination an. Goggia hatte vor einem Jahr im Super-G von Garmisch bei einem Sturz einen Unterarmbruch erlitten.

Abfahrer Dreßen vor Comeback

Garmisch-Partenkirchen (SID) - Abfahrer Thomas Dreßen soll schon beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen und damit noch vor seinem geplanten Einsatz bei der Ski-WM sein Comeback geben. "Wir werden sehen, ob wir ihn als Vorläufer einsetzen oder ob er beim Rennen teilnimmt", sagte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier am Montag der ARD.

In "GAP" steht am Freitag und Samstag mit Super-G und Abfahrt der letzte Weltcup vor den Titelkämpfen in Cortina d'Ampezzo/Italien (8. bis 21. Februar) auf dem Weltcup-Programm. Dreßen hat nach seiner Hüft-OP in diesem Winter noch kein Rennen bestritten, will aber unbedingt zur WM.

"Die ersten Versuche auf Schnee waren sehr vielversprechend, er war schmerzfrei", sagte Maier über Dreßens jüngste Fortschritte: "Er ist unser Zugpferd. Wenn es die Möglichkeit gibt, wollen wir ihn auf jeden Fall mit nach Cortina nehmen."

Auch Techniker Stefan Luitz hat wohl noch Hoffnung. Der Allgäuer nahm nach seiner Oberschenkelverletzung laut Maier am Montag wieder das Training auf.

Der Alpinchef gab für Männer und Frauen je eine Medaille als Ziel vor. "Wir brauchen nicht runterfahren und sagen, wir werden nur zum Durchreichen dabei sein", betonte Maier: "Wir werden den ein oder anderen Akzent setzen können. Ich bin von unserem Team zu 100 Prozent überzeugt."

Weidle verpatzt WM-Generalprobe - Gut-Behrami erneut vorne

Skirennfahrerin Kira Weidle hat auch den zweiten Teil der WM-Generalprobe verpatzt. Beim wegen Nebels von Sonntag auf Montag verschobenen zweiten Super-G in Garmisch-Partenkirchen belegte die Starnbergerin nur Platz 24. 2,20 Sekunden betrug ihr Rückstand auf die wieder einmal überragende Schweizerin Lara Gut-Behrami, die bereits am Samstag auf der Kandahar triumphiert hatte und ihren insgesamt vierten Sieg in Serie in dieser Disziplin feierte. Zweite wurde die slowakische Gesamtweltcup-Führende Petra Vlhova (+0,28) vor der Österreicherin Tamara Tippler (+0,74).

Die zweite deutsche Starterin, Anna Schillinger, schied aus. Schon am Samstag hatte es für die deutsche Speed-Hoffnung Weidle beim Heim-Weltcup nur zu Platz 23 gereicht. Es waren die letzten Rennen der Damen vor der WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar).

Straßer verpatzt WM-Generalprobe – Kristoffersen siegt

Skirennläufer Linus Straßer hat bei der WM-Generalprobe eine herbe Enttäuschung erlebt. Der 28 Jahre alte Münchner verpatzte den zweiten Slalom im französischen Chamonix völlig und belegte nur den mäßigen 23. Platz. Schon am Samstag war Straßer nur 17. geworden.

Der Sieg im letzten Rennen für die Technik-Spezialisten vor der WM in Cortina d'Ampezzo/Italien (8. bis 21. Februar) ging an den Norweger Henrik Kristoffersen. Er sicherte sich seinen zweiten Saisonsieg vor Ramon Zenhäusern aus der Schweiz (+0,28) und dessen Landsmann Sandro Simonet (+0,38), der sich um 27 (!) Plätze verbesserte.

Straßer hatte nach dem ersten Durchgang als Siebter noch in Lauerstellung zum Podium gelegen, verpatzte den zweiten Durchgang auf immer schlechter werdender Piste aber völlig und wies zwei Sekunden Rückstand auf Kristoffersen auf. Straßer hatte zuletzt den Slalom in Zagreb gewonnen. Nach Platz zwei in Adelboden und fünf in Flachau war er danach zweimal ausgeschieden.

Sebastian Holzmann, der als 29. gerade noch den zweiten Durchgang erreicht hatte, verbesserte sich dagegen auf Rang 20 (+1,82) und landete sogar noch vor Straßer. Julian Rauchfuss, Anton Tremmel und Alexander Schmid konnten sich nicht qualifizieren.

Nach Super-G-Absage: Ski-Ass Goggia verletzt sich neben Rennstrecke

Die italienische Skirennfahrerin Sofia Goggia hat sich in Garmisch-Partenkirchen bei einem Sturz neben der Piste verletzt und droht für die Heim-WM auszufallen. Nachdem der Super-G am Sonntag wegen Nebels abgesagt wurde, fuhr die Abfahrts-Olympiasiegerin mit ihren Teamkolleginnen auf einer Piste parallel zur Rennstrecke ab, kam dabei zu Fall und erlitt eine Knieblessur. Der italienische Verband schrieb in einem ersten Bulletin von einer Verstauchung oder Zerrung im rechten Knie. Die 28-Jährige fuhr nach Mailand, um sich weiter untersuchen zu lassen.

Als derzeit beste Abfahrerin war Goggia eine der größten Hoffnungen der Italiener für die Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo, in diesem Winter gewann sie vier von fünf Abfahrten und wurde einmal Zweite. Als erster Wettkampf in den Dolomiten steht am Montag der nächsten Woche die Kombination an. Goggia hatte vor einem Jahr im Super-G von Garmisch bei einem Sturz einen Unterarmbruch erlitten.

Weidle enttäuscht bei Super-G in Garmisch-Partenkirchen

Skirennläuferin Kira Weidle hat beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen eine herbe Enttäuschung erlebt. Beim letzten Weltcup-Wochenende vor der WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) kam die 24-jährige Starnbergerin im ersten Super-G am Samstag nicht über Platz 23 hinaus. Den Sieg holte sich wie schon am vergangenen Wochenende in Crans-Montana die Schweizerin Lara Gut-Behrami.

Weidles Rückstand betrug 2,15 Sekunden. "Das ist absolut nicht das, was ich mir vorgestellt habe. So langsam wünsche ich mir auch, dass es da einen Schritt nach vorne geht", sagte Weidle: "Warum die Fehler passieren, weiß ich nicht. Wir suchen eifrig nach einer Lösung."

Auch ARD-Experte Felix Neureuther hatte mehr erwartet, "die letzte Konsequenz hat gefehlt, und sie hatte kleine Unsicherheiten drinnen", sagte er. Vielleicht helfe ja "mal ein Schnaps am Start", fügte Weidle hinzu. Bereits im Super-G von Crans-Montana hatte Deutschlands beste Schussläuferin mit Rang 26 einen Spitzenplatz deutlich verfehlt.

Super-G statt Abfahrt in Garmisch

Die für Samstag (11.00 Uhr) in Garmisch-Partenkirchen angesetzte Weltcup-Abfahrt der alpinen Skirennfahrerinnen musste abgesagt werden. Wegen des Dauerregens und des damit verbundenen schlechten Zustandes der Strecke konnte am Freitagmorgen das angesetzte Training nicht durchgeführt werden. Ohne Trainingsdurchgang war damit auch ein Rennen am Samstag nicht möglich. Es soll nun am 26. Februar (11.45 Uhr) in Val di Fassa/Italien nachgeholt werden.

Statt der Abfahrt wird in Garmisch am Samstag zum gleichen Zeitpunkt ein Super-G ausgetragen. Für Sonntag ist um 11.00 Uhr planmäßig ein zweiter Super-G angesetzt. "Wir bedauern die Absage natürlich sehr, doch wir sind sehr optimistisch und freuen uns, dass wir am Wochenende überhaupt zwei Rennen fahren können", sagte, Wolfgang Maier, Sportvorstand Alpin im Deutschen Skiverband (DSV).

Kira Weidle, beste deutsche Schussfahrerin, bedauerte den Ausfall der Abfahrt sehr. "Das ist schade, ich habe sehr gute Erinnerungen an die Abfahrt hier. Ich mag sie gerne", sagte die Starnbergerin.

Straßer scheidet auch im Schladming-Slalom aus

Linus Straßer stand an der berühmten Planai und blickte frustriert den Berg hinauf. Der deutsche Skirennfahrer ist auch beim Slalom von Schladming ausgeschieden und hat einen weiteren Dämpfer vor der WM im Februar kassiert. Wie schon vor gut einer Woche in Flachau fädelte der Hoffnungsträger des DSV auch am Dienstagabend bei dem Flutlichtevent ein. Nachdem der Münchner mit einem Sieg und einem zweiten Platz einen famosen Start in den Januar hingelegt hatte, muss er nun mit einer Formdelle im Weltcup umgehen.

„Das ist blöd“, sagte der 28-Jährige im Bayerischen Fernsehen. „Aber es war mir vorher klar, dass es nicht nur hoch hinaus geht, sondern auch mal schwierige Rennen und Phasen kommen.“

Den Sieg bei dem Nachtslalom, der auf die sonst üblichen zigtausend Zuschauer verzichten musste und von vielen Ausfällen geprägt war, sicherte sich der Österreicher Marco Schwarz vor den beiden Franzosen Clement Noel (+0,68 Sekunden) und Alexis Pinturault (+0,82).

Straßer hatte bei dichtem Schneetreiben schon im ersten Durchgang enttäuscht und mit großem Rückstand nur den 27. Platz erreicht. „Das war nicht der Linus, den man gekannt hat von den anderen Rennen“, analysierte der frühere Skistar Felix Neureuther als TV-Experte. Straßer selbst berichtete von physischen Erschöpfungserscheinungen.

Im Finale wollte der beste deutsche Torläufer attackieren, schied dann aber schon recht früh bei einem Rechtsschwung aus. „So ein Einfädler kann passieren“, meinte der Sieger von Zagreb und Zweitplatzierte von Adelboden, suchte aber auch im Rückblick auf Flachau keine Ausreden: „Das war beides mal ein Fahrfehler von mir.“

Nun stehen am Wochenende noch zwei Slaloms in Chamonix an; das sind die Generalproben für die Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo.

Französin Worley gewinnt Weltcup-Riesenslalom am Kronplatz - Deutsche chancenlos

Skirennfahrerin Tessa Worley hat den Riesenslalom am Kronplatz gewonnen. Die zweimalige Weltmeisterin aus Frankreich setzte sich am Dienstag auf der schwierigen Piste in Südtirol vor Lara Gut-Behrami aus der Schweiz (+0,27 Sekunden) und der Italienerin Marta Bassino (+0,73) durch. Auf der steilen und tückischen Strecke kämpfte sich Worley noch von Platz fünf nach dem ersten Durchgang auf eins vor. Die drei Führenden des ersten Laufes - Michelle Gisin (Schweiz), Mikaela Shiffrin (USA) und Federica Brignone (Italien) - rutschten im Finale jeweils noch hinter die Podiumsränge zurück.

Mit ihrem dritten Rang beim letzten Weltcup-Riesenslalom vor der WM im Februar in Cortina d'Ampezzo festigte Bassino, die vier der sechs Saisonrennen gewonnen hatte, die Führung in der Disziplinwertung. In der Gesamtwertung hat die Slowakin Petra Vlhova, die am Kronplatz als Weltmeisterin nur Zwölfte wurde, nun 100 Punkte Vorsprung auf Gisin.