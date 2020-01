Ski-Alpin-Telegramm 2019/20 : Rebensburg zittert sich ins Hauptfeld

Viktoria Rebensburg. Foto: dpa/Marco Trovati

Düsseldorf Im Ski Alpin kämpfen die Sportler wieder um den Sieg in den einzelnen Disziplinen und im Gesamtweltcup. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat mit Ach und Krach das Hauptfeld beim Parallel-Riesenslalom im italienischen Sestriere erreicht. Die 30-Jährige aus Kreuth kam in der Qualifikation auf Platz 31 - das war gerade noch genug, um am Rennen der besten 32 (12.00 Uhr) teilnehmen zu dürfen.

Nach je einem Lauf auf blauem und rotem Kurs hatte Rebensburg in der Addition 1,49 Sekunden Rückstand auf die Qualibeste Mikaela Shiffrin (USA). Im Sechzehntelfinale dürfte sie gegen die Zweite Wendy Holdener (Schweiz) aber chancenlos sein. Als 26. kam auch Patrizia Dorsch (Schellenberg/1,30) ins Hauptfeld, Lena Dürr (Germering/2,28) scheiterte als 44. klar.

+++++18. Januar 2020+++++

Thomas Dreßen sorgt als Dritter für nächstes Highlight

Im tückischen Ziel-S der Lauberhorn-Abfahrt von Wengen, das weiß nicht nur Thomas Dreßen, platzen Jahr für Jahr die Siegträume der größten Skirennläufer. Als Dreßen am Samstagmittag bei der Jagd nach der Ideallinie durch diese Schlüsselstelle raste, "habe ich meinen fetten Arsch nach vorne bewegt", sagte der 26-Jährige scherzhaft - und diese Taktik ging voll auf: Dreßen machte die entscheidenden Hundertstelsekunden gut und fuhr beim Klassiker im Berner Oberland als erster Deutscher seit Markus Wasmeier zweitem Rang 1992 aufs "Stockerl".

"Ich bin extrem happy", sagte Dreßen nach Platz drei hinter dem von Tausenden euphorischen Landsleuten umjubelten Tagessieger Beat Feuz und Super-G-Weltmeister Dominik Paris (Italien): "Ein Podium am Lauberhorn ist ein Traum, das wollte ich immer mal schaffen. Dass es aufgegangen ist, ist geil."

Nur 0,31 Sekunden fehlten Dreßen auf der nach nächtlichem Schneefall um über einen Kilometer verkürzten Strecke zum ersten Erfolg eines deutschen Abfahrers am Lauberhorn seit jenem von Doppel-Olympiasieger Wasmeier 1987. Dabei war es nach Rang fünf 2018 erst seine zweite Spezial-Abfahrt vor der gewaltigen Kulisse der Bergriesen Eiger, Mönch und Jungfrau.

Dreßen fuhr nicht nur im Ziel-S clever, auch andere wichtige Passagen wie Kernen-S oder Alpweg, wo er das Tempo geschickt dosierte, meisterte er gekonnt. Einzig im oberen Abschnitt bei Minsch-Kante und der folgenden Canadian Corner sei er "nicht perfekt" gefahren, meinte er.

Weil der Mittenwalder dort seine Ski etwas zu früh umlegte, hätte ihn wohl nur eine Harakiri-Aktion auf der Ideallinie gehalten. "Ich hätte die Eier haben müssen, auf Zug zu fahren, aber das habe ich mir in dem Moment nicht zugetraut", sagte er und lachte.

Doch auch so reichte es für den Kitzbühelsieger zur dritten Podestfahrt in diesem Winter nach dem Sieg bei seinem Comeback-Rennen nach Kreuzbandriss in der Abfahrt von Lake Louise und Rang drei im Super-G von Gröden. Manuel Schmid (Fischen) durfte sich als 13. über sein bestes Weltcup-Ergebnis freuen, auch Romed Baumann (Kiefersfelden) und Andreas Sander (Ennepetal) holten auf den Rängen 24 und 30 Weltcup-Punkte.

Josef Ferstl (Hammer) erlebte eine Woche vor der Rückkehr nach Kitzbühel, wo er im Vorjahr den Super-G gewonnen hatte, als 47. einen rabenschwarzen Tag. Dreßen dagegen sieht sich für das Comeback auf der "Streif" nach der unfreiwilligen Pause 2019 gerüstet. "Ich freue mich extrem auf Kitzbühel", sagte er, "das ist für uns Abfahrer heuer das Rennen. Wenn ich ehrlich bin: immer, egal, was ist."

Feuz gewann das Rennen im Kernen-S und stellte mit seinem dritten Heimsieg nach 2012 und 2018 den Weltcup-Rekord der österreichischen Skilegende Franz Klammer am Lauberhorn ein - und das, obwohl er sich im Dezember die linke Mittelhand gebrochen hatte. "Ich habe viel riskiert, weil ich ohne Schiene gefahren bin. Das wäre eigentlich nicht erlaubt gewesen", sagte er im Schweizer Fernsehen. Der Teamarzt, gab der Weltmeister von 2017 zu, habe "nichts gewusst".



+++++18. Januar 2019+++++

Rebensburg auch im Riesenslalom von Sestriere ohne Podestplatz

Die Durststrecke von Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg in ihrer Lieblingsdisziplin Riesenslalom geht weiter. Als Dritte des ersten Durchgangs fiel sie am Samstag beim Weltcup-Rennen in Sestriere im Finale noch zurück auf Rang sieben. Rebensburg wartet damit in diesem Winter auch nach fünf Wettkämpfen in dieser Disziplin auf einen Podestplatz und seit nun zwei Jahren auf einen Sieg. Den ersten Platz in Italien teilten sich am Ende Federica Brignone aus Italien und die zeitgleiche Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei. Mikaela Shiffrin aus den USA kam mit 0,01 Sekunden Rückstand auf Platz drei. Rebensburg fehlten 1,08 Sekunden auf die Top Drei.

+++++18. Januar 2019+++++

Rebensburg im Riesenslalom mit Podestchance

Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat beim Weltcup im italienischen Sestriere Kurs auf ihre erste Podestplatzierung in diesem Winter im Riesenslalom genommen. Die 30-Jährige aus Kreuth am Tegernsee liegt vor dem Finale (14.00 Uhr) auf der Olympia-Piste von 2006 auf Zwischenrang drei. 0,36 Sekunden trennen sie von der führenden Italienerin Federica Brignone.

"Ich bin erleichtert, weil es die letzten Rennen nicht so locker von der Hand gegangen ist. Daher bin ich echt froh, dass sich die harte Arbeit der letzten Tage ausgezahlt hat und ich vom Gefühl her wieder das umsetzen konnte, was ich kann", sagte Rebensburg im ZDF.

+++++17. Januar 2019+++++

Deutsche Skirennfahrer bei Kombination in Wengen ausgeschieden

Die deutschen Skirennfahrer haben es bei der Alpinen Kombination in Wengen nicht in die Wertung geschafft. Thomas Dreßen und Romed Baumann schieden am Freitag in der Abfahrt kurz vor dem Ziel aus. Josef Ferstl beendete den ersten Teil des Wettkampfes zwar, trat danach aber nicht mehr zum entscheidenden Slalom an. Ferstl und Dreßen hatten den Lauf auf der Lauberhorn-Strecke in der Schweiz nur als Training für die Spezial-Abfahrt am Samstag (12.30 Uhr/ZDF und Eurosport) eingeplant. Baumann wollte im Torlauf antreten, schied in der Abfahrt aber wie Dreßen vor dem Ziel aus. Er hatte durch einen groben Fehler im ersten Teil keine Chance auf einen vorderen Platz.

Als Führender nach der Abfahrt ging der Österreicher Matthias Mayer in den Torlauf ab 14.00 Uhr. Er hatte gut eine halbe Sekunde Vorsprung auf Gilles Roulin aus der Schweiz. Dritter war Mayers Landsmann Daniel Danklmaier. Die Favoriten um die französischen Technik-Spezialisten Victor Muffat-Jeandet (+1,33 Sekunden) und Alexis Pinturault (+1,68) haben weiter gute Chancen auf den Sieg.

+++++14. Januar 2019+++++

Vlhova gewinnt Slalom-Duell mit Shiffrin - Deutsche enttäuschen

Beim nächsten Showdown der Slalom-Stars Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin haben die deutschen Skirennläuferinnen erneut nur eine Nebenrolle gespielt. Beim "Night Race" unter Flutlicht in Flachau fuhr Lena Dürr (Germering/+4,33 Sekunden) als beste Deutsche auf den enttäuschenden 25. Rang, den Sieg sicherte sich wie im Vorjahr die WM-Dritte Vlhova aus der Slowakei vor der Schwedin Anna Swenn Larsson (+0,10 Sekunden). Shiffrin fiel im entscheidenden Lauf vom zweiten auf den dritten Platz zurück (+0,43).

Die US-Amerikanerin muss somit weiter auf ihren 44. Slalom-Erfolg und den damit verbundenen alleinigen Disziplinenrekord warten. Derzeit liegt sie mit Landsfrau Lindsey Vonn gleichauf, die in ihrer Karriere 43-mal in der Abfahrt triumphiert hatte. Die zweimalige Olympiasiegerin Shiffrin hatte die ersten drei Slalom-Rennen in dieser Saison gewonnen, Riesenslalom-Weltmeisterin Vlhova das vierte in Zagreb kurz nach dem Jahreswechsel.

Die weiteren deutschen Starter blieben in Österreich wie Dürr hinter den Erwartungen zurück. Christina Ackermann (Oberstdorf), als 26. die beste deutsche Starterin nach dem ersten Lauf, ging im zweiten Durchgang zu viel Risiko und schied aus. Marina Wallner (Inzell/+4,58) belegte den 27. Rang, Andrea Filser (Wildsteig) und Jessica Hilzinger (Oberstdorf) hatten auf den Plätzen 40 und 48 den zweiten Lauf verpasst.

"Momentan ist es ein bisschen verhext", sagte Ackermann, die im Dezember als Vierte in Killington/USA sowie als Fünfte in Lienz/Österreich am Podest geschnuppert hatte. Auch Dürr hatte als Sechste von Lienz schon ihr Potenzial angedeutet. "Wir können es besser als wir es heute gezeigt haben. Abhaken, die Schlüsse ziehen, jetzt haben wir lange Zeit", sagte Dürr.

Das nächste der insgesamt neun Slalom-Rennen der Saison findet am 16. Februar im slowenischen Maribor statt.

+++++14. Januar 2019+++++

DSV-Starterinnen im Slalom in Flachau nur mit Mühe weiter

Die deutschen Skirennläuferinnen fahren beim Weltcup-Slalom in Flachau nur hinterher. Nach dem ersten Durchgang des "Night Race" unter Flutlicht liegt Christina Ackermann (Oberstdorf) als beste Starterin des Deutschen Skiverbandes (DSV) auf dem 26. Rang (+2,87 Sekunden), dahinter retteten sich Marina Wallner (Inzell/+2,94) als 27. und Lena Dürr (Germering/+3,13) als 29. gerade so in den zweiten Lauf. Andrea Filser (Wildsteig/+3,72) auf Platz 40 und Jessica Hilzinger (Oberstdorf/+4,38) auf Rang 48 schieden aus.

An der Spitze machte die WM-Dritte Petra Vlhova (Slowakei) im Dauer-Duell mit der zweimaligen Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin den etwas stärkeren Eindruck, Vlhova führt nach Durchgang eins mit 0,60 Sekunden vor der US-Amerikanerin. Mit ihrem vierten Sieg in Flachau könnte Shiffrin ihren insgesamt 44. Weltcup-Erfolg im Slalom feiern - und damit den alleinigen Disziplinen-Rekord einfahren.

+++++12. Januar 2020+++++

Straßer nach furioser Aufholjagd Sechster

Skirennläufer Linus Straßer hat mit einer furiosen Aufholjagd beim Slalom-Klassiker von Adelboden seine beste Saisonplatzierung eingefahren. Der 27 Jahre alte Münchner verbesserte sich mit Laufbestzeit im Finale auf dem legendären "Chuenisbärgli" noch von Platz 24 auf den starken sechsten Rang. Besser war Straßer in einem Spezialslalom nur einmal: als Fünfter im Januar 2015 in Schladming.

"Schön war's", sagte Straßer, der nach seinem Kahnbeinbruch an der rechten Hand noch mit Manschette fährt, über seine gut 20 Minuten auf dem roten Stuhl des Führenden: "Das war genau der Lauf, den ich gesucht habe für den zweiten Durchgang. Ich habe es genau richtig getroffen. Ich bin absolut zufrieden, so kann's weitergehen."

Vom umjubelten Lokalmatador Daniel Yule, der bei Fußball-Atmosphäre vor 30.000 skiverrückten Fans seinen dritten Weltcup-Sieg feierte, trennte Straßer letztlich nur eine halbe Sekunde. Er schaffte es als einziger der sieben deutschen Starter in den zweiten Durchgang.

+++++12. Januar 2020+++++

Deutsche Ski-Damen bei Kombination chancenlos

Das deutsche Damen-Skiteam hat bei der ersten Super-Kombination des Winters in Altenmarkt-Zauchensee erneut enttäuscht. Jessica Hilzinger und Patrizia Dorsch waren am Sonntag ohne Chance auf eine vordere Platzierung und landeten abgeschlagen auf den Rängen 18 und 21. Den Sieg nach Super-G und Slalom in Österreich sicherte sich die Italienerin Federica Brignone vor der Schweizerin Wendy Holdener und ihrer Teamkollegin Marta Bassino.

Beim Super-G am Morgen schied Mikaela Shiffrin auf der eisigen Piste mit zahlreichen schwierigen Kurven wie zahlreiche weitere Favoritinnen aus, darunter auch ihre slowakische Slalom-Konkurrentin Petra Vlhova und die Schweizerin Michelle Gisin. Als die 24 Jahre alte Seriensiegerin aus den USA auf dem Innenski wegrutschte, konnte sie einen schweren Sturz gerade noch vermeiden, aber das Rennen nicht beenden. Shiffrin und Vlhova bereiten sich nun auf ihr Duell beim Nacht-Slalom am Dienstag im nahe gelegenen Flachau vor.

Die deutschen Speedfahrerinnen Viktoria Rebensburg, Kira Weidle, Michaela Wenig und Veronique Hronek fuhren nach ihren schwachen Abfahrtsergebnissen am Samstag den Super-G zu Trainingszwecken mit, schieden aber ebenfalls allesamt aus.

+++++11. Januar 2020+++++

Schmid verpasst Podestchance - Rebensburg und Co. enttäuschen

20.000 skiverrückte Schweizer sorgten für eine Atmosphäre wie im Fußball-Stadion, Edelfan Felix Neureuther gab am TV-Mikrofon alles - doch Alexander Schmid ging auf dem legendären "Chuenisbärgli" die Puste aus. Als Achter des ersten Durchgangs hatte der Allgäuer beim Riesenslalom-Klassiker von Adelboden sein erstes Weltcup-Podest vor Augen, doch im Finale fehlte ihm letztlich die Kraft. Rang 20 war angesichts der großen "Stockerl"-Chance eine Enttäuschung.

"Es hat einfach an manchen Toren ein bisschen gezwickt, da wird man sofort durchgereicht. Leider habe ich mir ein, zwei Fehler zu viel erlaubt", sagte der 25-Jährige aus Fischen geknickt. Sein Teamkollege Stefan Luitz (Bolsterlang) musste sogar eine noch deutlich heftigere Watschn hinnehmen: Wie zuletzt in Alta Badia verpasste er die Qualifikation für das Finale. Und auch die Abfahrerinnen enttäuschten: Viktoria Rebensburg und Co. kamen in Altenmarkt-Zauchensee nicht unter die besten 15.

Schmid verlor das Podest im Finale nach gutem Beginn im letzten Streckenabschnitt aus den Augen. "Das ist nix, das ist nix!", rief ARD-Experte Felix Neureuther aufgeregt: "Sch...., Entschuldigung! Das ist ärgerlich, Mensch, war das eine Chance!" Dabei hatte Schmid im ersten Durchgang richtig aufgetrumpft. "Wie clever der gefahren ist! Er hat sein Gefühl ausgepackt", lobte Neureuther.

Mit Luitz ging er hart ins Gericht: "Der Stefan hat nix auf die Reihe gekriegt, die Körpersprache war eine Katastrophe. Bei ihm ist definitiv der Wurm drin." Ganz anders der Slowene Zan Kranjec, der auf dem anspruchsvollsten Riesenslalom-Kurs seinen zweiten Weltcup-Sieg holte. Schmid hatte 2,43 Sekunden Rückstand.

In Altenmarkt-Zauchensee war Michaela Wenig (Lenggries/2,10) beim ersten Weltcup-Sieg der Schweizer WM-Zweiten Corinne Suter auf Platz 19 die beste Deutsche. Rebensburg (Kreuth/2,28) und Kira Weidle (Starnberg/2,29) belegten auf der anspruchsvollen "Kälberloch"-Piste im Ortsteil Zauchensee bei teilweise schwierigen Sichtverhältnissen die Ränge 23 und 24.

"Ich habe keine großen Fehler gemacht, kann gar nicht sagen, was da los war", meinte Rebensburg ratlos. Vielleicht sei es der wechselnde Wind, vielleicht das Material gewesen, "das ist manchmal schwer zu greifen in der Abfahrt". An den zehn Tagen krankheitsbedingter Pause im Vorfeld habe es nicht gelegen, beteuerte sie: "Mir geht es jetzt wieder wirklich gut." Weidle dagegen gestand: "Das war von oben bis unten nicht mein Lauf, viel zu viele Fehler. Das war nicht mein bestes Skifahren."

Die Strecke am Gamskogel war wegen Nebels verkürzt worden, die spektakuläre Startrampe fiel weg. Außerdem musste das Rennen zu Beginn zwei Mal für insgesamt rund 25 Minuten unterbrochen werden. "Das war nicht ganz abfahrtswürdig", sagte Weidle.

+++++10. Januar 2020+++++

Grünes Licht für Hahnenkammrennen nach Schneekontrolle