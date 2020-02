Ski-Alpin-Telegramm 2019/20 : Dreßen-Triumph ein Ansporn für Rebensburg

Viktoria Rebensburg. Foto: dpa/Gabriele Facciotti

Düsseldorf Wegen des unerwarteten Todes ihres Vaters pausiert Mikaela Shiffrin die nächsten Rennen im alpinen Ski-Weltcup. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Ski-Alpin-Saison auf dem Laufenden.

Die angeschlagene Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg will auf der berühmten Kandahar-Piste in die Erfolgsspur von Thomas Dreßen finden. "Thomas Dreßen hat letzte Woche vorgelegt und gezeigt, dass es mit am schönsten ist, wenn man vor eigenem Publikum auf dem Podest jubeln kann", sagte die 30-Jährige aus Kreuth vor dem Heimweltcup in Garmisch-Partenkirchen.

Dreßen hatte am Samstag die Abfahrt der Männer gewonnen - nun würde gerne auch Rebensburg nach zuletzt wenig erbaulichen Platzierungen und Ärger mit Alpinchef Wolfgang Maier wieder einmal für positive Schlagzeilen sorgen. "Die Vorfreude ist natürlich riesig! Endlich einmal wieder ein Heimrennen. Ich habe sehr viel schöne Erinnerungen an die Kandahar", betonte Rebensburg vor der Abfahrt am Samstag und dem Super-G am Sonntag.

Auch für Frauen-Bundestrainer Jürgen Graller ist der Triumph von Dreßen Ansporn für die DSV-Frauen. "Gerade vor dem Heimpublikum wollen wir alle zeigen, was wir können. Wir werden versuchen, das ähnlich gut hinzubekommen", sagte er.

Rebensburg hatte im Dezember den Super-G in Lake Louise gewonnen, ansonsten aber in diesem Winter noch keinen Podestplatz erreicht. Mit Rang acht beim Super-G von Rosa Chutor am Sonntag hatte die Olympiasiegerin zwar einen leichten Aufwärtstrend gezeigt, sich aber nach wie vor nicht in Bestform präsentiert.

Kira Weidle (Starnberg), im Vorjahr Dritte auf der Kandahar, ist gesundheitlich angeschlagen. Sie hoffe, am Wochenende "wieder im Vollbesitz meiner Kräfte zu sein", sagte sie. Auch Linus Straßer (München) ist derzeit wegen eines Infekts "noch nicht wieder zu einhundert Prozent fit". Für die Männer stehen am Wochenende in Chamonix ein Slalom und ein Parallel-Riesenslalom auf dem Programm.

+++++4. Februar 2020++++

Mikaela Shiffrin legt wegen Tod ihres Vaters Weltcup-Pause ein

Wegen des unerwarteten Todes ihres Vaters lässt Mikaela Shiffrin die nächsten Rennen im alpinen Ski-Weltcup aus. Das teilte der amerikanische Verband am Montagabend (Ortszeit) mit. Die 24-Jährige werde vorerst in ihrem Heimatort Vail in Colorado bleiben. „Der Zeitpunkt ihrer Rückkehr in den Weltcup ist derzeit offen“, hieß es. Jeff Shiffrin war am Sonntag im Alter von 65 Jahren überraschend gestorben. Noch am selben Tag flogen Mikaela und ihre Mutter Eileen, die ihre Tochter bei den Rennen stets begleitet, in die USA.

Am Samstag und Sonntag stehen eine Abfahrt und ein Super-G in Garmisch-Partenkirchen an. Eine Woche später bestreiten die Skirennfahrerinnen in Maribor einen Riesenslalom und einen Slalom. Shiffrin gehört als Weltcup-Gesamtführende in allen Disziplinen zu den Sieganwärterinnen, vor allem aber bei den technischen Events.

Die Ski-Welt bekundete der Rennfahrerin in den Sozialen Netzwerken ihre Anteilnahme. Bei Instagram etwa antworteten die ehemaligen deutschen Alpin-Stars Felix Neureuther und Maria Höfl-Riesch, Shiffrins Rivalinnen Viktoria Rebensburg, Petra Vlhova und Wendy Holdener sowie ihre frühere Teamkollegin Lindsey Vonn mit Beileidsbekundungen auf Shiffrins Eintrag zum Tod ihres Vaters.

„Unser Berg, unser Ozean, unser Sonnenaufgang, unser Herz, unsere Seele, unser Alles“, nannte die zweimalige Olympiasiegerin und fünfmalige Weltmeisterin ihren Vater. Jeff Shiffrin war Anästhesist. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

+++++2. Februar 2020+++++

Luitz holt bei Riesenslalom in Garmisch-Patenkirchen guten neunten Platz

Skirennläufer Stefan Luitz (Bolsterlang) hat beim Heimweltcup in Garmisch-Partenkirchen seine beste Riesenslalom-Leistung in einem bislang weitgehend enttäuschenden Weltcup-Winter gezeigt. Der Allgäuer erreichte mit einem starken zweiten Durchgang den neunten Rang und fuhr in seiner Spezialdisziplin erstmals in dieser Saison unter die besten Zehn. Beim Sieg des Franzosen Alexis Pinturault rundete Alexander Schmid (Fischen) als 13. das gute deutsche Ergebnis ab.

Bei schwierigen Bedingungen mit Plusgraden und Regen zeigte Luitz auf der Kandahar-Piste einen couragierten Auftritt, nach seinem zweiten Lauf lag er zwischenzeitlich in Führung. "Ich habe versucht, voll zu attackieren, das ist ganz gut aufgegangen", sagte der 27-Jährige im ZDF. Sein Resultat wertete Luitz als "Schritt in die richtige Richtung." Bislang hatte er im Riesenslalom nur Rang 16 in Sölden zu Buche stehen. "Ich bin mehr als zufrieden", sagte er deshalb.

Pinturault verbesserte sich im zweiten Lauf noch von Rang vier auf eins und siegte in einer Gesamtzeit von 2:03,10 Minuten, der zunächst Führende Loic Meillard aus der Schweiz verpasste den Sieg um 0,16 Sekunden. Das Podium komplettierte der Norweger Leif Kristian Nestvold-Haugen (+0,24 Sekunden). Luitz fehlte genau eine Sekunde auf Pinturault.

+++++2. Februar 2020+++++

Rebensburg beim Super-G in Russland auf Platz acht

Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat beim Super-G im russischen Rosa Khutor als beste Deutsche einen Podestplatz klar verpasst und den achten Rang belegt. Auf der eisigen und schwierig zu fahrenden Olympia-Strecke von 2014 landeten Federica Brignone und Sofia Goggia am Sonntag einen italienischen Doppelerfolg. Dritte wurde Joana Hählen aus der Schweiz.

Rebensburg hatte im Ziel 0,87 Sekunden Rückstand auf die Siegerin und vergab eine bessere Platzierung in dem Weltcup-Rennen durch einen großen Fehler im mittleren Teil, wo sie bei einem Linksschwung zu weit rausgetragen wurde. „Da bin ich zu weit innen gelegen und habe den Druck auf dem Außenski verloren. Wenn du da Geschwindigkeit verlierst, ist es im unteren und sehr flachen Teil nicht optimal“, sagte die 30-Jährige im ZDF. „Trotzdem denke ich, dass es eine gute Fahrt war, aber der Fehler ist halt ärgerlich. Echt schade, es wäre auf alle Fälle mehr drin gewesen. “

Foto: AP/Marco Trovati Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Damen.

Kira Weidle verzichtete wegen einer Erkältung kurzfristig auf den Start. Veronique Hronek holte als zweitbeste DSV-Läuferin auf Rang 18 noch einige Weltcup-Punkte. „Ich bin zufrieden und froh, dass ich überhaupt fahren konnte, weil ich auch erkältet war. Es war teilweise definitiv schwierig zu fahren, weil die Piste über Nacht unterschiedlich angezogen ist“, sagte Hronek. Michaela Wenig und Patrizia Dorsch schieden kurz vor dem Ziel aus.

Die Gesamtweltcup-Führende Mikaela Shiffrin war erst gar nicht nach Russland gereist. So konnte die Italienerin Brignone Boden auf die Amerikanerin gut machen und führt nach ihrem zweiten Super-G-Erfolg der Saison nun die Disziplin-Wertung an.

Die für Samstag geplante Abfahrt war aus Sicherheitsgründen nach Schneefällen abgesagt worden und soll womöglich in Garmisch-Partenkirchen am kommenden Freitag nachgeholt werden. Die Entscheidung hat der Ski-Weltverband FIS aber noch nicht getroffen.

+++++1. Februar 2020+++++

Thomas Dreßen triumphiert auf der Kandahar - 28-jährige Durststrecke endet

Skirennfahrer Thomas Dreßen hat als erster Deutscher seit Markus Wasmeier 1992 das Abfahrtsrennen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen und der Bewerbung der Ski-Metropole um die WM 2025 einen kräftigen Schub verliehen. In Abwesenheit des erkrankten Kitzbühel-Siegers Matthias Mayer (Österreich) raste der 26 Jahre alte Mittenwalder am Samstag auf der leicht verkürzten Kandahar-Strecke mit der Startnummer eins in 1:39,31 Minuten zur Bestzeit und war nach seinem zweiten Saisonsieg überglücklich.

„Es war schon ein kleiner Junge für mich immer ein Traum, hier in Garmisch-Partenkirchen zu fahren. Es ist meine Hausstrecke, die kenne ich in- und auswendig“, sagte der mit insgesamt vier Weltcup-Siegen in der Abfahrt erfolgreichste deutsche Speedfahrer dem ZDF. Mit Startnummer eins musste er lange warten, bis der Sieg feststand. „Nach Kitzbühel war ich extrem sauer auf mich. Da haben wir uns mit den Trainern hingehockt und gesagt: zurück zu den Wurzeln. Die Stimmung hier war mega, ein Wahnsinn.“ Auf der Streif war er zwei Jahre nach seinem Sieg dort am vergangenen Samstag nur 26. geworden.

Auch der Schweizer Favorit Beat Feuz, der mit 0,35 Sekunden Sechster wurde, konnte den zweiten Weltcup-Saisonerfolg von Dreßen nach dem Sieg Ende November in Lake Louise nicht verhindern. Zweiter wurde der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+0,16 Sekunden) vor dem schon 39 Jahre alten Franzosen Johan Clarey (+0,17). „Ob ich solange fahre wie der Johan, weiß ich nicht. Aber wir haben gute Werbung für die WM in fünf Jahren betrieben“, sagte Dreeßen.

Die deutsche Ski-Metropole bewirbt sich um die Ausrichtung der alpinen WM-Wettbewerbe in fünf Jahren. Die Entscheidung fällt im Mai.

Josef Ferstl mit seinem besten Saisonergebnis auf Rang zwölf sowie Andreas Sander (Rang 14), Dominik Schwaiger (17) und Romed Bauman (19) rundeten das gute Mannschaftsresultat der Deutschen Skiverbands (DSV) mit weiteren Top-20-Platzierungen ab.

Letzter deutscher Sieger beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen war Olympiasieger Wasmeier im Januar vor 28 Jahren gewesen. Damals war Teamkollege Hansjörg Tauscher als Dritter ebenfalls auf das Podest gefahren.

+++++1. Februar 2020+++++

Skirennfahrer Peter Fill beendet Karriere

Der ehemalige Kitzbühel-Sieger Peter Fill hat mit einer Abschiedsfahrt in Garmisch-Partenkirchen seine aktive Karriere als Skirennfahrer beendet. Mit Startnummer 31 fuhr der 37 Jahre alte Italiener über die Kandahar, winkte immer wieder und wurde im Ziel mit großem Applaus der Zuschauer empfangen.

Von Teamkollegen gab es Sektduschen, von seiner Frau und den Kindern Küsse und von vielen Kollegen anerkennendes Klatschen und Umarmungen. Auch Sieger Thomas Dreßen gratulierte Fill, der am Start Tränen in den Augen hatte, zu dessen Karriere.

Fill hatte die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel 2016 gewonnen und einen der größten Erfolge gefeiert. Der Südtiroler gewann zudem zwei WM-Medaillen und zweimal die Gesamtwertung im Abfahrts-Weltcup.

+++++1. Februar 2020+++++

Weltcup-Abfahrt der Frauen abgesagt

Die Weltcup-Abfahrt der Frauen auf den Olympiastrecken von 2014 bei Sotschi ist am Samstagmorgen wegen der widrigen Witterungsbedingungen abgesagt worden. Aufgrund starker Schneefälle waren in den vergangenen Tagen bereits die drei Trainingsläufe ausgefallen. Für Sonntag war in Rosa Chutor östlich von Sotschi noch ein Super-G vorgesehen.

+++++28. Januar 2020+++++

Linus Straßer verpasst Top Ten in Schladming bei Sieg von Kristoffersen

Skirennfahrer Linus Straßer ist beim Nachtslalom von Schladming 13. geworden und hat einen erhofften Top-Ten-Rang verpasst. Nach seinem Ausfall in Kitzbühel verzichtete der Münchner am Dienstagabend vor Zehntausenden Fans auf zu viel Risiko und hatte am Ende 1,70 Sekunden Rückstand auf Sieger Henrik Kristoffersen. Der Norweger setzte sich trotz eines großen Fehlers mit 0,32 Sekunden Vorsprung vor Alexis Pinturault aus Frankreich und dem Schweizer Daniel Yule durch und feierte seinen dritten Saisonsieg. Aus dem deutschen Team hatte es neben Straßer kein weiteren Sportler in das Finale geschafft.

+++++26. Januar 2020+++++

Viktoria Rebensburg verliert durch Rang zwölf Gesamtführung im Super-G

Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat zum Abschluss eines frustrierenden Weltcup-Wochenendes in Bansko ihre Gesamtführung im Super-G-Weltcup verloren. Nach zwei enttäuschenden Abfahrten am Freitag und Samstag kam sie auch am Sonntag nicht in die Top Ten und belegte Rang zwölf. Die Spitzenposition in der Disziplin-Wertung musste sie deswegen an Mikaela Shiffrin aus den USA abgeben, die nach der Abfahrt am Freitag auch den Super-G gewann und ihre kleine Krise überwunden zu haben scheint. Rebensburg dagegen war nach der Kritik an ihrem Trainingspensum durch Alpinchef Wolfgang Maier getroffen und muss sich davon erst erholen.

Auf Shiffrin fehlen ihr nun 38 Punkte, auch Corinne Suter aus der Schweiz ist mit zwei Zählern mehr vorbei gezogen.

Platz zwei in der Tageswertung holte sich wie in der Abfahrt am Samstag Marta Bassino aus Italien. Dritte wurde Lara Gut-Behrami aus der Schweiz. Veronique Hronek konnte mit Platz 23 zufrieden sein. Kira Weidle fuhr kurz vor dem Ziel an einem Tor vorbei und schied aus. Auch Michaela Wenig (33.) und Patrizia Dorsch (34.) blieben ohne Weltcup-Punkte.

+++++26. Januar 2020+++++

Deutsche Slalom-Asse vergeben Chance auf Spitzenergebnis in Kitzbühel

Die deutschen Skirennfahrer haben zum Abschluss der 80. Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel die große Chance auf ein Spitzenergebnis vergeben. Im Weltcup-Slalom rutschte Anton Tremmel als Siebter des ersten Durchgangs im Finale noch zurück auf Platz 18, in seinem 14. Weltcup-Rennen war es dennoch das beste Einzelergebnis seiner Karriere. Linus Straßer schied mit einer übermotivierten Fahrt im Finale an der ersten Zwischenzeit aus. Sebastian Holzmann war zwei Tage vor dem Flutlicht-Slalom in Schladming deswegen auf Rang 17 am Ende der beste im deutschen Team.

Den Sieg auf dem legendären Ganslernhang holte sich der Schweizer Daniel Yule vor Marco Schwarz aus Österreich. Clement Noel aus Frankreich wurde Dritter.

+++++25. Januar 2020+++++

Dreßen enttäuscht in Kitzbühel - Österreicher feiern

Skirennläufer Thomas Dreßen hat bei seiner Rückkehr auf die Streif in Kitzbühel eine Enttäuschung erlebt. Der Sieger von 2018, der im vergangenen Jahr wegen eines Totalschadens im Knie gefehlt hatte, verpasste ein Spitzenresultat deutlich. Nach einem schweren Patzer im Steilhang und weiteren Wacklern hatte Dreßen 1,91 Sekunden Rückstand auf den Österreicher Matthias Mayer, der als Erster im Zwischenklassement vor dem ersten Austria-Heimsieg seit 2014 steht.

Hinter dem Abfahrts-Olympiasieger von 2014 fuhren dessen Landsmann Vincent Kriechmayr und der Schweizer Beat Feuz (+0,22) zeitgleich auf Platz zwei. Mayer hatte 2017 den Super-G in Kitzbühel gewonnen, den letzten Doppelsieg auf ihrem "Heiligen Berg" beim Hahnenkammrennen hatten die Österreicher 2001 durch Hermann Maier und Hannes Trinkl gefeiert. "Cooler geht's nicht", schwärmte Mayer in der ARD: "Der Flair, der Mythos - ich weiß gar nicht, was ich sagen soll."

Dreßen (26) wurde im sogenannten U-Hakerl im oberen Streckenabschnitt weit abgetrieben und verlor viel Zeit. Trotzig sagte er später: "Mein Gott, ich glaube, ich kann mit der Saison sehr zufrieden sein. Lieber mache ich mal einen Fehler, als dass ich grundsätzlich zu langsam bin."

Knapp schneller als Dreßen war Josef Ferstl (Hammer/+1,89). Bester Deutscher war bei seinem Heimspiel in Tirol der gebürtige Österreicher Romed Baumann (Kiefersfelden/+0,83) vor Andreas Sander (Ennepetal/+0,98). Manuel Schmid (Fischen) schied aus.

+++++25. Januar 2020+++++