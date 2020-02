Ski-Alpin-Telegramm 2019/20 : Rebensburg beim Super-G in Russland auf Platz acht

Viktoria Rebensburg. Foto: AP/Giovanni Auletta

Düsseldorf Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat beim Super-G in Russland als beste Deutsche den achten Rang belegt. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Ski-Alpin-Saison auf dem Laufenden.

Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat beim Super-G im russischen Rosa Khutor als beste Deutsche einen Podestplatz klar verpasst und den achten Rang belegt. Auf der eisigen und schwierig zu fahrenden Olympia-Strecke von 2014 landeten Federica Brignone und Sofia Goggia am Sonntag einen italienischen Doppelerfolg. Dritte wurde Joana Hählen aus der Schweiz.

Rebensburg hatte im Ziel 0,87 Sekunden Rückstand auf die Siegerin und vergab eine bessere Platzierung in dem Weltcup-Rennen durch einen großen Fehler im mittleren Teil, wo sie bei einem Linksschwung zu weit rausgetragen wurde. „Da bin ich zu weit innen gelegen und habe den Druck auf dem Außenski verloren. Wenn du da Geschwindigkeit verlierst, ist es im unteren und sehr flachen Teil nicht optimal“, sagte die 30-Jährige im ZDF. „Trotzdem denke ich, dass es eine gute Fahrt war, aber der Fehler ist halt ärgerlich. Echt schade, es wäre auf alle Fälle mehr drin gewesen. “

Kira Weidle verzichtete wegen einer Erkältung kurzfristig auf den Start. Veronique Hronek holte als zweitbeste DSV-Läuferin auf Rang 18 noch einige Weltcup-Punkte. „Ich bin zufrieden und froh, dass ich überhaupt fahren konnte, weil ich auch erkältet war. Es war teilweise definitiv schwierig zu fahren, weil die Piste über Nacht unterschiedlich angezogen ist“, sagte Hronek. Michaela Wenig und Patrizia Dorsch schieden kurz vor dem Ziel aus.

Die Gesamtweltcup-Führende Mikaela Shiffrin war erst gar nicht nach Russland gereist. So konnte die Italienerin Brignone Boden auf die Amerikanerin gut machen und führt nach ihrem zweiten Super-G-Erfolg der Saison nun die Disziplin-Wertung an.

Die für Samstag geplante Abfahrt war aus Sicherheitsgründen nach Schneefällen abgesagt worden und soll womöglich in Garmisch-Partenkirchen am kommenden Freitag nachgeholt werden. Die Entscheidung hat der Ski-Weltverband FIS aber noch nicht getroffen.

+++++1. Februar 2020+++++

Thomas Dreßen triumphiert auf der Kandahar - 28-jährige Durststrecke endet

Skirennfahrer Thomas Dreßen hat als erster Deutscher seit Markus Wasmeier 1992 das Abfahrtsrennen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen und der Bewerbung der Ski-Metropole um die WM 2025 einen kräftigen Schub verliehen. In Abwesenheit des erkrankten Kitzbühel-Siegers Matthias Mayer (Österreich) raste der 26 Jahre alte Mittenwalder am Samstag auf der leicht verkürzten Kandahar-Strecke mit der Startnummer eins in 1:39,31 Minuten zur Bestzeit und war nach seinem zweiten Saisonsieg überglücklich.

„Es war schon ein kleiner Junge für mich immer ein Traum, hier in Garmisch-Partenkirchen zu fahren. Es ist meine Hausstrecke, die kenne ich in- und auswendig“, sagte der mit insgesamt vier Weltcup-Siegen in der Abfahrt erfolgreichste deutsche Speedfahrer dem ZDF. Mit Startnummer eins musste er lange warten, bis der Sieg feststand. „Nach Kitzbühel war ich extrem sauer auf mich. Da haben wir uns mit den Trainern hingehockt und gesagt: zurück zu den Wurzeln. Die Stimmung hier war mega, ein Wahnsinn.“ Auf der Streif war er zwei Jahre nach seinem Sieg dort am vergangenen Samstag nur 26. geworden.

Auch der Schweizer Favorit Beat Feuz, der mit 0,35 Sekunden Sechster wurde, konnte den zweiten Weltcup-Saisonerfolg von Dreßen nach dem Sieg Ende November in Lake Louise nicht verhindern. Zweiter wurde der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+0,16 Sekunden) vor dem schon 39 Jahre alten Franzosen Johan Clarey (+0,17). „Ob ich solange fahre wie der Johan, weiß ich nicht. Aber wir haben gute Werbung für die WM in fünf Jahren betrieben“, sagte Dreeßen.

Die deutsche Ski-Metropole bewirbt sich um die Ausrichtung der alpinen WM-Wettbewerbe in fünf Jahren. Die Entscheidung fällt im Mai.

Josef Ferstl mit seinem besten Saisonergebnis auf Rang zwölf sowie Andreas Sander (Rang 14), Dominik Schwaiger (17) und Romed Bauman (19) rundeten das gute Mannschaftsresultat der Deutschen Skiverbands (DSV) mit weiteren Top-20-Platzierungen ab.

Letzter deutscher Sieger beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen war Olympiasieger Wasmeier im Januar vor 28 Jahren gewesen. Damals war Teamkollege Hansjörg Tauscher als Dritter ebenfalls auf das Podest gefahren.

+++++1. Februar 2020+++++

Skirennfahrer Peter Fill beendet Karriere

Der ehemalige Kitzbühel-Sieger Peter Fill hat mit einer Abschiedsfahrt in Garmisch-Partenkirchen seine aktive Karriere als Skirennfahrer beendet. Mit Startnummer 31 fuhr der 37 Jahre alte Italiener über die Kandahar, winkte immer wieder und wurde im Ziel mit großem Applaus der Zuschauer empfangen.

Von Teamkollegen gab es Sektduschen, von seiner Frau und den Kindern Küsse und von vielen Kollegen anerkennendes Klatschen und Umarmungen. Auch Sieger Thomas Dreßen gratulierte Fill, der am Start Tränen in den Augen hatte, zu dessen Karriere.

Fill hatte die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel 2016 gewonnen und einen der größten Erfolge gefeiert. Der Südtiroler gewann zudem zwei WM-Medaillen und zweimal die Gesamtwertung im Abfahrts-Weltcup.

+++++1. Februar 2020+++++

Weltcup-Abfahrt der Frauen abgesagt

Foto: AP/Marco Trovati Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Damen.

Die Weltcup-Abfahrt der Frauen auf den Olympiastrecken von 2014 bei Sotschi ist am Samstagmorgen wegen der widrigen Witterungsbedingungen abgesagt worden. Aufgrund starker Schneefälle waren in den vergangenen Tagen bereits die drei Trainingsläufe ausgefallen. Für Sonntag war in Rosa Chutor östlich von Sotschi noch ein Super-G vorgesehen.

+++++28. Januar 2020+++++

Linus Straßer verpasst Top Ten in Schladming bei Sieg von Kristoffersen

Skirennfahrer Linus Straßer ist beim Nachtslalom von Schladming 13. geworden und hat einen erhofften Top-Ten-Rang verpasst. Nach seinem Ausfall in Kitzbühel verzichtete der Münchner am Dienstagabend vor Zehntausenden Fans auf zu viel Risiko und hatte am Ende 1,70 Sekunden Rückstand auf Sieger Henrik Kristoffersen. Der Norweger setzte sich trotz eines großen Fehlers mit 0,32 Sekunden Vorsprung vor Alexis Pinturault aus Frankreich und dem Schweizer Daniel Yule durch und feierte seinen dritten Saisonsieg. Aus dem deutschen Team hatte es neben Straßer kein weiteren Sportler in das Finale geschafft.

+++++26. Januar 2020+++++

Viktoria Rebensburg verliert durch Rang zwölf Gesamtführung im Super-G

Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat zum Abschluss eines frustrierenden Weltcup-Wochenendes in Bansko ihre Gesamtführung im Super-G-Weltcup verloren. Nach zwei enttäuschenden Abfahrten am Freitag und Samstag kam sie auch am Sonntag nicht in die Top Ten und belegte Rang zwölf. Die Spitzenposition in der Disziplin-Wertung musste sie deswegen an Mikaela Shiffrin aus den USA abgeben, die nach der Abfahrt am Freitag auch den Super-G gewann und ihre kleine Krise überwunden zu haben scheint. Rebensburg dagegen war nach der Kritik an ihrem Trainingspensum durch Alpinchef Wolfgang Maier getroffen und muss sich davon erst erholen.

Auf Shiffrin fehlen ihr nun 38 Punkte, auch Corinne Suter aus der Schweiz ist mit zwei Zählern mehr vorbei gezogen.

Platz zwei in der Tageswertung holte sich wie in der Abfahrt am Samstag Marta Bassino aus Italien. Dritte wurde Lara Gut-Behrami aus der Schweiz. Veronique Hronek konnte mit Platz 23 zufrieden sein. Kira Weidle fuhr kurz vor dem Ziel an einem Tor vorbei und schied aus. Auch Michaela Wenig (33.) und Patrizia Dorsch (34.) blieben ohne Weltcup-Punkte.

+++++26. Januar 2020+++++

Deutsche Slalom-Asse vergeben Chance auf Spitzenergebnis in Kitzbühel

Die deutschen Skirennfahrer haben zum Abschluss der 80. Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel die große Chance auf ein Spitzenergebnis vergeben. Im Weltcup-Slalom rutschte Anton Tremmel als Siebter des ersten Durchgangs im Finale noch zurück auf Platz 18, in seinem 14. Weltcup-Rennen war es dennoch das beste Einzelergebnis seiner Karriere. Linus Straßer schied mit einer übermotivierten Fahrt im Finale an der ersten Zwischenzeit aus. Sebastian Holzmann war zwei Tage vor dem Flutlicht-Slalom in Schladming deswegen auf Rang 17 am Ende der beste im deutschen Team.

Den Sieg auf dem legendären Ganslernhang holte sich der Schweizer Daniel Yule vor Marco Schwarz aus Österreich. Clement Noel aus Frankreich wurde Dritter.

+++++25. Januar 2020+++++

Dreßen enttäuscht in Kitzbühel - Österreicher feiern

Skirennläufer Thomas Dreßen hat bei seiner Rückkehr auf die Streif in Kitzbühel eine Enttäuschung erlebt. Der Sieger von 2018, der im vergangenen Jahr wegen eines Totalschadens im Knie gefehlt hatte, verpasste ein Spitzenresultat deutlich. Nach einem schweren Patzer im Steilhang und weiteren Wacklern hatte Dreßen 1,91 Sekunden Rückstand auf den Österreicher Matthias Mayer, der als Erster im Zwischenklassement vor dem ersten Austria-Heimsieg seit 2014 steht.

Hinter dem Abfahrts-Olympiasieger von 2014 fuhren dessen Landsmann Vincent Kriechmayr und der Schweizer Beat Feuz (+0,22) zeitgleich auf Platz zwei. Mayer hatte 2017 den Super-G in Kitzbühel gewonnen, den letzten Doppelsieg auf ihrem "Heiligen Berg" beim Hahnenkammrennen hatten die Österreicher 2001 durch Hermann Maier und Hannes Trinkl gefeiert. "Cooler geht's nicht", schwärmte Mayer in der ARD: "Der Flair, der Mythos - ich weiß gar nicht, was ich sagen soll."

Dreßen (26) wurde im sogenannten U-Hakerl im oberen Streckenabschnitt weit abgetrieben und verlor viel Zeit. Trotzig sagte er später: "Mein Gott, ich glaube, ich kann mit der Saison sehr zufrieden sein. Lieber mache ich mal einen Fehler, als dass ich grundsätzlich zu langsam bin."

Knapp schneller als Dreßen war Josef Ferstl (Hammer/+1,89). Bester Deutscher war bei seinem Heimspiel in Tirol der gebürtige Österreicher Romed Baumann (Kiefersfelden/+0,83) vor Andreas Sander (Ennepetal/+0,98). Manuel Schmid (Fischen) schied aus.

+++++25. Januar 2020+++++

Weidle bei italienischem Dreifach-Erfolg in Bansko gute Sechste

Skirennfahrerin Kira Weidle hat beim italienischen Dreifach-Erfolg in der Abfahrt von Bansko einen guten sechsten Platz belegt. Besser war sie in diesem Winter nie. Für Teamkollegin Viktoria Rebensburg gab es einen Tag nach dem enttäuschenden 22. Platz erneut kein Top-Ten-Resultat in Bulgarien. Sie fuhr zwar deutlich besser als noch am Freitag, belegte aber nur Platz 16. Veronique Hronek kam auf Rang 30. Weidle wurde nur von Italienerinnen und Amerikanerinnen geschlagen. Erste wurde Elena Curtoni vor Marta Bassino und Federica Brignone. Mikaela Shiffrin kam nach ihrem Sieg tags zuvor auf Platz vier, Breezy Johnson wurde unerwartet Fünfte.

+++++24. Januar 2020+++++

Rebensburg enttäuscht nach Maier-Kritik

Im ersten Weltcup-Rennen nach der harten Kritik von Alpinchef Wolfgang Maier hat Viktoria Rebensburg ein Spitzenergebnis klar verpasst. Mit mehr als einer Sekunde Rückstand auf ihre Teamkollegin Kira Weidle, die trotz eines Fehlers Achte wurde, kam die 30 Jahre alte Skirennfahrerin am Freitag bei der Abfahrt in Bansko nur auf Platz 22. Nur in zwei Weltcup-Rennen dieses Winters war sie schlechter platziert. Auf Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA fehlten Rebensburg 2,79 Sekunden. Rang zwei auf der eisigen und anspruchsvollen Strecke in Bulgarien holte sich Federica Brignone aus Italien vor der Schweizerin Joana Hählen.

Maier hatte Rebensburg zu Wochenbeginn vorgeworfen, zu wenig und nicht hart genug zu trainieren. Rebensburg betonte, sie wolle erst intern ein klärendes Gespräch suchen, bevor sie sich inhaltlich zu den Vorwürfen äußern werde.

Das Rennen am Freitag war der Ersatz für den in Val d'Isère abgesagten Wettkampf. Am Samstag steht eine weitere Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag folgt ein Super-G.

++++23. Januar 2020+++++

Schrecksekunde für Dreßen beim Training auf der Streif

In Kitzbühel herrschte "Kaiserwetter", doch Thomas Dreßen blickte äußerst finster drein. "Ich bin richtig sauer", sagte der 26-Jährige nach der letzten Testfahrt vor dem Super-G am Freitag und der Abfahrt am Samstag (jeweils 11.30 Uhr), und das war kein Wunder. Es hatte nicht viel gefehlt, und Dreßen hätte sich in die Galerie der vielen "Opfer" der Streif eingereiht, nur unter Einsatz seines ganzen skifahrerischen Könnens verhinderte er beim zweiten Abfahrtstraining auf der berühmt-berüchtigten Piste einen schweren Sturz.

In der Karussellkurve sei er "kurz auf dem Oarsch g'hockt", sagte Dreßen mit dem ihm eigenen Dialekt, einer Mischung aus Bayerisch und Tirolerisch, auch in der Ausfahrt Steilhang war es "ein Kampf, dass ich überhaupt auf der Strecke bleibe. Zum Glück weiß ich in der Situation, was ich technisch zu tun habe, dass ich es halbwegs im Griff habe."

Als Ursache für seine Probleme machte der Kitzbühelsieger den Ski aus, mit dem er in seinem Comebackrennen zu Saisonbeginn in Lake Louise noch sensationell triumphiert hatte und diesmal "Schlangenlinien" fuhr. Der Ski sei wohl auf dem Rücktransport nach Europa beschädigt worden, mutmaßte Dreßen, und habe deshalb keinen Grip mehr gehabt - das sei auf der herausforderndsten Weltcup-Strecke nunmal "das Worst-Case-Szenario".

Vor zwei Jahren raste der Mittenwalder am Hahnenkamm sensationell aus dem Nichts auf den Abfahrtsthron - verteidigen konnte er seinen Titel seither nicht. Wegen seiner schweren Knieverletzung stand Dreßen 2019 nur als Zuschauer "mit einem schlechten Gefühl" im Zielraum. Jetzt, bei der Rückkehr, habe er sich "an das zurückerinnert, auf was es ankommt, was ich gut gemacht habe, was besser geht", sagte er, "wenn du es schon mal gewonnen hast, weißt du, was du da runter zu tun hast." Zumindest, wenn die Latten an seinen Füßen mitspielen. "Wenn du der Chef über deine Ski bist, hast du's schon im Griff - bis zu einem gewissen Grad", sagte Dreßen. So war es vor zwei Jahren.

Seit diesem Triumph habe sich sein Leben "komplett" verändert. Der Ruhm habe ihm viele Türen geöffnet, aber er habe auch Schattenseiten. Früher habe er in seinem Wohnort Scharnstein in Oberösterreich unbehelligt mit seinem Hund spazieren gehen können, "mittlerweile werden Fotos gemacht, ob ich den Haufen von meinem Hund wegräume. Das ist kein Spaß."

Ein Kitzbühelsieger, das hat Dreßen lernen müssen, ist eine Person des öffentlichen Interesses. Ein Weltmeister hat irgendwann ein Ex vor seinem Titel stehen, wenn der Nächste die Goldmedaille um den Hals gehängt bekommt. Kitzbühelsieger bleibt man ein Leben lang, wie Olympiasieger. Im Kino oder beim Essen mit der Freundin vermisst Dreßen hier und da die Privatsphäre. Da will er "nicht angesudert", also angebettelt werden.