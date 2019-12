Ski-Alpin-Telegramm 2019/20 : Dreßen verzichtet auf Start in Bormio

Thomas Dreßen. Foto: dpa/Sergio Bisi

Düsseldorf Im Ski Alpin kämpfen die Sportler wieder um den Sieg in den einzelnen Disziplinen und im Gesamtweltcup. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Skirennläufer Thomas Dreßen hat auf einen Start bei der Weltcup-Abfahrt in Bormio verzichtet. Nach der morgendlichen Besichtigung der Strecke "Stelvio" entschied der 26-Jährige, sein lädiertes rechtes Knie zu schonen.

Dreßen hatte sich bei einem Sturz Ende November 2018 unter anderem einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Zuletzt war das Gelenk immer wieder angeschwollen, am vergangenen Montag war es punktiert worden.

In der ersten Abfahrt in Bormio am Freitag hatte Dreßen einen starken neunten Rang belegt.

+++++27. Dezember 2019+++++

Dreßen in Bormio auf Rang neun - Paris gewinnt zum dritten Mal

Thomas Dreßen ist mit einem Top-Ten-Ergebnis aus der kurzen Weihnachtspause gekommen. Deutschlands bester Abfahrer belegte beim Weltcup im italienischen Bormio am Freitag Rang neun. Zu den Podestplätzen fehlten ihm etwas mehr als eine Sekunde. Den Sieg holte sich Dominik Paris aus Südtirol. Er war 0,39 Sekunden schneller als Beat Feuz aus der Schweiz und ist in Bormio nun seit drei Abfahrten unbesiegt. Dritter wurde Matthias Mayer aus Österreich.

Zweitbester Deutscher auf der etwas verkürzten Stelvio-Piste war Romed Baumann auf Platz 23. Der gebürtige Österreicher hat inzwischen einen deutschen Pass und war vor der Saison zum Deutschen Skiverband gewechselt. Hinter ihm belegte Josef Ferstl Rang 24. Auch Dominik Schwaiger auf Platz 26 sammelte noch Weltcup-Punkte.

+++++26. Dezember 2019+++++

Thomas Dreßen und Co. brechen nach Bormio auf

Kurze Weihnachten für die alpinen Skirennläufer: Weil die abgesagte Abfahrt des Weltcups von Gröden am 27. Dezember im italienischen Bormio nachgeholt wird, musste das deutsche Team um Top-Fahrer Thomas Dreßen schon am ersten Weihnachtsfeiertag wieder die Koffer packen. Nach dem einzigen Training am Donnerstag steht am Freitag (11.30 Uhr) die Abfahrt auf der verkürzten "Stelvio" auf dem Programm, ehe am Samstag (11.30) die große Herausforderung auf die Rennläufer wartet.

Heiligabend verbrachte Dreßen mit seiner Freundin Biggi unterm Baum, jetzt gilt seine Konzentration der ungemein anspruchsvollen und schnellen Piste in der Lombardei. Dort hatte Dreßen 2017 mit Platz fünf für das bislang beste deutsche Resultat auf der WM-Piste von 1985 und 2005 gesorgt. In diesem Winter hat der 26-Jährige mit dem Abfahrtssieg in Lake Louise/Kanada und Platz drei beim Super-G in Gröden/Italien überrascht.

Das Weltcup-Wochenende in Bormio endet am Sonntag mit der Super-Kombination (11.00/14.00). Die Frauen fahren im österreichischen Lienz am Samstag einen Riesenslalom (10.15/13.30) und am Sonntag (10.00/13.00) einen Slalom.

Das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für Bormio und Lienz:

Bormio/Abfahrt: Romed Baumann, Thomas Dreßen, Josef Ferstl, Simon Jocher, Andreas Sander, Dominik Schwaiger

Super-Kombination: Baumann, Jocher

Lienz/Riesenslalom: Viktoria Rebensburg, Lena Dürr, Marlene Schmotz, Martina Willibald

Slalom: Christina Ackermann, Dürr, Andrea Filser, Jessica Hilzinger, Martina Ostler, Schmotz, Marina Wallner

+++++25. Dezember 2019+++++

Schweizer Jungstar Odermatt nach Knie-OP zuversichtlich

Der Schweizer Jungstar Marco Odermatt hofft, nach seiner Knie-Operation noch in diesem Winter in den alpinen Ski-Weltcup zurückzukehren. Der 22-Jährige hatte sich am Sonntag beim Riesenslalom im italienischen Alta Badia das rechte Knie verdreht und sich dabei den Außenmeniskus gerissen. Die Ärzte des Verbands Swiss Ski sind dennoch zuversichtlich, dass Odermatt seine Saison noch nicht beenden muss.

Für den mehrfachen Junioren-Weltmeister, der Anfang Dezember im Super-G von Beaver Creek/US-Bundesstaat Colorado seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, ist es allerdings bereits die dritte Knieverletzung seiner jungen Karriere. Anfang 2017 war es ein Meniskusschaden im linken Knie, zum Ende des vergangenen Winters war bereits der Meniskus im rechten Knie betroffen.

+++++23. Dezember 2019+++++

Luitz verpasst zweiten Weltcup-Sieg knapp beim Parallel-Riesenslalom

Stefan Luitz hat sich selbst den zehnten Weltcup-Podestplatz seiner Karriere unter den Weihnachtsbaum gelegt. Beim Parallel-Riesenslalom in Alta Badia belegte der bärenstark fahrende Skirennfahrer vom SC Bolsterlang am Montagabend den zweiten Platz und musste sich erst im Finale dem Norweger Rasmus Windingstad geschlagen geben. Einen Tag nach der bitteren Pleite im Riesenslalom, als er erstmals seit drei Jahren zu langsam war für den Einzug in den zweiten Durchgang, brachte sich Luitz zudem in Reichweite der ersten Kristallkugel seiner Karriere.

Der Skiweltverband vergibt in diesem Winter erstmals eine Trophäe für den Gesamtsieg in der Parallel-Wertung. Die Entscheidung in der Disziplinwertung fällt beim zweiten und letzten Parallel-Riesenslalom der Saison am 9. Februar im französischen Chamonix.

Für Alexander Schmid und Bastian Meisen kam das Aus schon in der ersten Runde. Schmid, der drittschnellste Athlet der Qualifikation, leistete sich im Rückrennen einen kleinen Fehler, büßte seinen Vorsprung ein und musste sich am Ende um 0,13 Sekunden dem Schweizer Justin Murisier geschlagen geben. „Das ist schon enttäuschend, aber ich nehme das Positive mit. Das ist jetzt Motivation für die nächsten Rennen“, sagte Schmid der Deutschen Presse-Agentur. Im Riesenslalom tags zuvor hatte er mit Rang 13 sein bestes Saisonergebnis erzielt.

Meisen schied ebenfalls gegen einen Schweizer aus und war gegen Loic Meillard chancenlos. Der Einzug in die K.o.-Runde war in seinem dritten Weltcup-Rennen aber bereits ein Erfolg für den 23-Jährigen vom SC Garmisch. „Das motiviert mich brutal. Und jetzt: Frohe Weihnachten“, sagte er.

++++23. Dezember 2019++++

Schmid nach Aufholjagd 13. - Luitz verpasst Finale

Die deutschen Skirennfahrer haben beim Riesenslalom von Alta Badia einen durchwachsenen Tag erlebt. Nachdem Stefan Luitz am Sonntag die Qualifikation für das Finale verpasst und eine große Niederlage kassiert hatte, gelang Alexander Schmid im zweiten Lauf eine Aufholjagd. Der Allgäuer machte 16 Plätze gut und wurde am Ende 13.; das war sein bestes Ergebnis in diesem Winter.

Der Sieg in den Südtiroler Dolomiten ging an Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen vor dem Franzosen Cyprien Sarrazin (+0,31 Sekunden) und Zan Kranjec aus Slowenien (+0,39).

„Ich habe auf jeden Fall das erreicht, was ich mir vorgenommen habe, dass ich einfach den Ski mehr laufen lasse“, sagte Schmid. Im Weltcup war der 25-Jährige überhaupt erst zweimal besser platziert. Bei schwierigsten Bedingungen mit viel Neuschnee profitierte er davon, dass die aufgeweichte Piste im zweiten Lauf immer schwerer zu befahren war. „Den Vorteil habe ich genutzt, ich bin sehr froh drum.“

Schmid hatte im Sommer mit einer hartnäckigen Virusinfektion zu kämpfen und war bei den ersten beiden Riesenslaloms der Saison nicht über Rang 27 in Sölden und Platz 20 in Beaver Creek hinausgekommen. „Das war für mich schon sehr wichtig und steigert natürlich das Selbstbewusstsein“, sagte er. In Alta Badia steht am Montag noch ein Parallel-Riesenslalom an, bei dem er noch mal überzeugen will.

Auch Luitz will sich in dem K.o.-Rennen neuen Mut holen für die weitere Saison. Er hatte am Vormittag nach einem soliden ersten Teilstück kurz vor dem Ziel grob gepatzt und das Finale der besten 30 um acht Hundertstelsekunden verpasst. „Ganz leicht von der Hand geht es nicht. Aber ich weiß, woran es liegt und versuche, das von Rennen zu Rennen einfach umzusetzen“, sagte Luitz danach.

++++21. Dezember 2019++++

Rennen in Gröden und Val d'Isere abgesagt

Wetterkapriolen haben am Samstag den alpinen Ski-Weltcup lahmgelegt. Nach der Absage der Männer-Abfahrt im Grödnertal wegen Schneefalls, Regens und Nebels sowie der ungünstigen Prognose für den weiteren Tagesverlauf gab der Internationale Skiverband FIS am späten Samstagvormittag auch die Absage der Abfahrt der Frauen in Val d'Isere/Frankreich wegen Schneefalls und Regens bekannt.

Wann und wo die Rennen nachgeholt werden, ist vorerst offen. Fraglich ist zudem, ob die für Sonntag (ab 11.00 Uhr) angesetzte Kombination der Frauen in Val d'Isere stattfinden kann. Bei den Männern steht am Sonntag ab 10.00 Uhr ein Riesenslalom in Alta Badia auf dem Programm.

Damit sind im noch jungen Weltcup-Winter bereits drei Rennen abgesagt worden. In der Vorwoche fiel der Riesenslalom der Männer in Val d'Isere den Witterungsbedingungen zum Opfer. Dieses Rennen soll im März in Hinterstoder/Österreich nachgeholt werden.

++++20. Dezember 2019++++

Thomas Dreßen nach langem Geduldsspiel Dritter im Super-G

Thomas Dreßen hat nach langem Zittern seinen zweiten Podestplatz der Weltcup-Saison eingefahren und beim Super-G in Gröden überraschend den dritten Platz belegt. Für den 26-Jährigen ist es nach seinem Sieg in der Abfahrt von Lake Louise vor drei Wochen das zweite Erfolgserlebnis in seiner Comeback-Saison. Den vergangenen Winter hatte er wegen einer schweren Knieverletzung nahezu komplett verpasst.

In Südtirol war Dreßen am Freitag 0,22 Sekunden langsamer als Sieger Vincent Kriechmayr aus Österreich. Zweiter wurde der Norweger Kjetil Jansrud. Wegen Nebels war das Rennen insgesamt für mehr als zwei Stunden unterbrochen, am Ende durften nur 48 der 64 Fahrer starten. Das reichte, um das Ergebnis offiziell werten zu können.

Andreas Sander wurde auf Rang zwölf gewertet, Josef Ferstl belegte zwei Jahre nach seinem Sieg in Gröden Platz 27. Auch für Dominik Schwaiger gab es als 29. noch Weltcup-Punkte. Romed Baumann und Simon Jocher konnten nicht mehr antreten. Sie hoffen nun auf die Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr/ZDF und Eurosport).

++++19. Dezember 2019++++

Zwei Jahre nach erstem Weltcup-Triumph - Ferstl zurück in Gröden

In Gröden fühlt sich Josef Ferstl besonders wohl. Vor zwei Jahren holte er auf der berühmten Saslong in Südtirol seinen ersten Weltcup-Sieg. Die Wettkämpfe am Fuße des Langkofels zählen für den Skirennfahrer aber nicht nur deswegen zu den Höhepunkten des Winters. „Ich bin sehr, sehr gerne hier“, sagt Ferstl, der Panorama, Essen und Gastfreundschaft der Menschen in den Dolomiten sehr schätzt. „Die Strecke bietet alles und macht unheimlich viel Spaß.“

Der Erfolg im Dezember 2017, als Ferstl mit 0,02 Sekunden Vorsprung triumphierte und gar nicht so recht wusste, wie das als Gewinner bei einer Siegerehrung abläuft, war für manchen Beobachter noch eine Eintagsfliege. Schließlich war dem damals 28-Jährigen zuvor nie ein Podestplatz gelungen. Doch gut 15 Monate später jubelte Ferstl wie einst schon sein Vater auch in Kitzbühel als Sieger.

Spätestens damit hat sich das Leben für ihn verändert. „Der ein oder andere kennt dich jetzt im Biergarten. Der Respekt und die Anerkennung ist mehr geworden“, berichtet der inzwischen 30 Jahre alte Ferstl, sagt aber auch: „Ich bin immer noch der Pepi und habe meine Freunde, da bin ich kein anderer Mensch geworden.“ Auch durch zwei Weltcup-Siege im Super-G nicht.

Bodenständig bleiben, das ist dem Sportler vom SC Hammer wichtig. Die positiven Kommentare von Fans, Kollegen und Konkurrenten tun ihm aber gut. Daraus macht Ferstl keinen Hehl. „Wir sind vor vier, fünf Jahren noch mit dem Rücken zur Wand gestanden. Inzwischen wird man wahrgenommen und bekommt mehr Respekt. Das haben wir uns erarbeitet. Nicht nur ich, das ganze Team, alle zusammen.“

Es ist noch gar nicht lange her, da haben die Verantwortlichen im Deutschen Skiverband darüber diskutiert, die Förderung für die schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G einzustellen. Plätze jenseits der Top 20 waren damals bei den Herren Normalität und wurden als Erfolg verbucht, so lange es noch ein paar Weltcup-Punkte gab. Dann kam Mathias Berthold 2014 als Bundestrainer und installierte Christian Schwaiger als Speedcoach. Der ist seit dieser Saison selbst Chef und führt fort, was sich in fünf Jahren entwickelt hat.

In dieser Zeit hat nicht nur Ferstl zwei Weltcup-Siege verbucht und eine Gondel in Kitzbühel bekommen, sondern auch Thomas Dreßen den Durchbruch geschafft. Dreßen ist mit drei Siegen in der Abfahrt der beste Deutsche der Weltcup-Geschichte in dieser Disziplin. Dazu kommt Andreas Sander, dem ein Podestergebnis bislang verwehrt blieb, der aber das Zeug dazu hat. Und auch Dominik Schwaiger deutete mit Rang sieben in der Abfahrt von Beaver Creek zuletzt an, dass er mehr sein kann als nur ein Fahrer aus der zweiten Reihe.

Das war Ferstl selbst lange. Inzwischen traut er sich zu, offen und selbstbewusst Karriereziele zu formulieren. „So eine Medaille würde mir schon auch stehen“, meinte er vor dem Saisonstart. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es im März 2021, dann ist Cortina d'Ampezzo Gastgeber der Weltmeisterschaften. Bis dahin ist vielleicht auch eine Kristallkugel für die Disziplinwertung im Weltcup ein Thema. „Das wäre ein dickes Ding. Das ist realistisch, das ist machbar“, meint Ferstl. „Aber da musst du so eine Konstanz rein bringen in deine Rennsaison, und das ist halt wirklich schwer.“

In dieser Saison ist es kaum noch möglich, zu sehr hat ihn eine Handverletzung wenige Wochen vor dem ersten Start gebremst. Aber ein paar Jahre lang wird Ferstl ja noch nach Gröden kommen.

+++++17. Dezember 2019+++++

Viktoria Rebensburg verpasst Podium um 0,04 Sekunden

Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat mal wieder das Hundertstel-Pech ereilt. Beim Riesenslalom von Courchevel fehlten der besten deutschen Athletin am Dienstag 0,04 Sekunden zu Platz drei. Sie wurde Vierte und verpasste damit im vierten Weltcup nacheinander in ihrer Paradedisziplin einen Podestrang. „Ein bissl enttäuscht bin ich schon“, sagte die 30-jährige Rebensburg im BR. Sie fuhr in ihrer Laufbahn schon mehrfach knapp an Erfolgen vorbei.

Der Sieg in den französischen Alpen ging an Federica Brignone aus Italien vor Mina Fürst Holtmann aus Norwegen (+0,04 Sekunden) und der Schweizerin Wendy Holdener (+0,44). Rebensburg war zeitgleich mit Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei. Die Olympiasiegerin von 2010 hatte jüngst als Siegerin des Super-G von Lake Louise überzeugt.

Im Riesenslalom hat sie am 28. Januar in Lienz die nächste Chance auf einen Erfolg. „Jetzt macht es wieder Spaß, und ich kann Riesenslalom fahren, wie ich mir das vorstelle. Das ist cool“, berichtete die Kreutherin angesprochen auf Materialprobleme beim Saisonstart.