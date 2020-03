Ski-Alpin-Telegramm 2019/20 : Ski-Saison wegen Coronavirus beendet

Mikaela Shiffrin. Foto: AP/Giovanni Auletta

Düsseldorf Die Weltcup-Saison der alpinen Skirennfahrer ist wegen der Coronavirus-Krise vorzeitig beendet worden. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Ski-Alpin-Saison auf dem Laufenden.

Die Weltcup-Saison der alpinen Skirennfahrer ist wegen der Coronavirus-Krise vorzeitig beendet worden. Nach den Damen-Rennen in Are strich der Weltverband Fis am Donnerstag auch die für das Wochenende geplanten Wettkämpfe der Herren im slowenischen Kranjska Gora. Die Gesundheit und das Wohlergehen der Sportler und Betreuer habe Priorität, hieß es. Zuletzt war schon das geplante Weltcup-Finale in Cortina d'Ampezzo als Vorsorgemaßnahme gegen Sars-CoV-2 abgesagt worden. In Kranjska Gora standen eigentlich ein Slalom und ein Riesenslalom an. Durch die Absage steht der Norweger Aleksander Aamodt Kilde als Sieger der Weltcup-Gesamtwertung fest.

+++++10. März 2020+++++

Shiffrin gibt Comeback in Are

Ihr Herz, versichert Mikaela Shiffrin, sei auch sechs Wochen nach dem plötzlichen Tod ihres geliebten Vaters Jeff noch gebrochen. Ihr Comeback im Weltcup ab Freitag im schwedischen Are begreift die beste Skirennläuferin ihrer Generation als eine Art Seelentherapie. "Ich habe keine echten Ziele oder Erwartungen", meint sie, es gehe einfach um "ein paar gute Schwünge" für Jeff. Ihren Dad, glaubt Shiffrin, "würde es glücklich machen".

Der überraschende Tod des Vaters, der Medienberichten zufolge bei Heimarbeiten vom Dach stürzte, hat Shiffrin aus der Bahn geworfen. Als sie die Nachricht vom Unfall Anfang Februar erhielt, brachen sie und ihre Mutter Eileen, die sie im Weltcup begleitet, ihre Zelte in Europa ab und eilten nach Hause in den US-Bundesstaat Colorado. Dort standen sie Jeff in seinen letzten Stunden bei - und seither ist nichts mehr, wie es war.

Es werde "sehr lange dauern, die neue Wirklichkeit zu akzeptieren", berichtete Shiffrin vor einer Woche in einem sechseinhalbminütigen Video auf ihren Profilen im Netz, "und vielleicht werden wir das auch niemals schaffen". Jeff lebe in ihrem Herzen und ihren Gedanken weiter, sie könne ihn draußen in der Natur spüren.

Dort kam ihr auch der Gedanke zur Rückkehr. Bei der Trauerfeier für ihren Vater habe es geschneit, erzählte Shiffrin der New York Times, "es war, als würde er sagen: Warum verschwendet ihr eure Zeit für mich? Geht raus und fahrt Ski!" Und so griff sie zu den Brettern, von denen sie immer geglaubt hatte, dass sie ihr die Welt bedeuten, und fuhr mit Mama Eileen, Bruder Taylor und Freundin ins Vail Valley, wo sie einst das Skifahren erlernt hatte. "Das hat die Dinge wieder auf Null gestellt", sagte sie.

Von den ersten Schwüngen bis zur Weltcup-Rückkehr war es ein großer Schritt, doch Shiffrin glaubt, dass sie sich ihrem Vater "näher fühlen" kann, wenn sie Rennen fährt. Die letzten der Saison in Are sieht sie dafür als geeignet an. Der kleine Skiort habe "seit dem Beginn meiner Karriere einen besonderen Platz in meinem Herzen", schrieb sie in ihrer Comeback-Ankündigung zwei Tage vor ihrem 25. Geburtstag - dem ersten ohne Jeff.

Im Dezember 2012 hatte die Amerikanerin in Are ihr erstes Weltcup-Rennen gewonnen, 2019 holte sie dort WM-Gold in Super-G und Slalom. "Ich habe hier einige wunderbare Erinnerungen an meinen Dad (...), deshalb freue ich mich darauf, zu diesen Rennen zurückzukehren", schrieb Shiffrin.

Den Kontakt zu Konkurrentinnen, Fans und Medien möchte sie wegen ihres seelischen Zustands und des Coronavirus auf ein Minimum reduzieren. "Das fällt mir nicht leicht", meinte sie, es sei aber unumgänglich.

Und die Ziele? Shiffrin hat im Kampf um den Gesamtweltcup noch Chancen auf ihre vierte große Kristallkugel in Serie, liegt allerdings bereits 153 Punkte hinter der neuen Führenden Federica Brignone auf Rang zwei. Die Italienerin freut sich auf ein echtes Duell: "Willkommen zurück", kommentierte sie Shiffrins Video - und schickte zwei Kuss-Emojis.

+++++7. März 2020+++++

Dreßen beendet Weltcup-Saison als zweitbester Abfahrer

Den letzten Eindruck einer herausragenden Saison in der alpinen Königsdisziplin hätte Thomas Dreßen gerne verwischt. "Ich bin in Schönheit gestorben. Das war nichts Besonderes", sagte der beste deutsche Abfahrtsläufer nach seinem achten Rang bei der letzten Schussfahrt des Winters im norwegischen Kvitfjell. Am Gesamteindruck hatte Dreßen freilich nichts auszusetzen: "Grundsätzlich war die Saison unglaublich, und die drei Siege waren eh der Wahnsinn", betonte er im ZDF.

Tatsächlich beendete Dreßen diesen Winter, in dem er nach seinem Totalschaden im Knie erst wieder langsam Anschluss an die Weltspitze finden wollte, als herausragender Zweiter der Gesamtwertung in der Abfahrt. "Wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, dass ich auf dem zweiten Platz liege, hätte ich es nicht geglaubt", bekannte der 26-Jährige. Dann aber ging alles rasend schnell: Dreßen gewann sensationell gleich die erste Abfahrt der Saison in Lake Louise/Kanada - zuletzt auch in Garmisch und in Saalbach/Österreich.

Konstanter als der formidable Deutsche war in diesem Winter nur Beat Feuz: Der Schweizer hatte nach der Absage des Weltcupfinales in Cortina d'Ampezzo/Italien (18. bis 22. März) schon am Freitag zum dritten Mal nacheinander als bester Abfahrer der Saison festgestanden. Nach neun Rennen lag er 212 Punkte vor Dreßen. Der zweifache Olympiasieger Matthias Mayer (Österreich), der die letzte Schussfahrt vor Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen), Carlo Janka (Schweiz) und Feuz gewann, kam nur noch auf 14 Punkte an den deutschen heran.

Mit seinem Rennen war Dreßen auf der Strecke, auf der er seinen zweiten von mittlerweile fünf Weltcupsiegen gefeiert hatte, nicht ganz zufrieden. Er sei dann doch zu sehr auf Nummer sicher gegangen, aber "nach der Brezn in Hinterstoder war das okay", sagte er, und es nehme ihm auch sicher keiner krumm, "dass ich erst mal geschaut habe, dass ich sauber runterfahre". Bei besagter "Brezn" (Sturz) vor einer Woche hatte sich Dreßen beide Schultern ausgekugelt, am Samstag ging er deshalb mit Schmerzmitteln auf die Olympiapiste von 1994.

Spannend wird auf der verkürzten Zielgeraden der Saison nun auch noch einmal der Kampf um die große Kristallkugel: Kilde übernahm mit seiner sechsten Podestplatzierung in diesem Winter die Führung im Gesamtweltcup. Der Norweger liegt nun 54 Punkte vor Alexis Pinturault (Frankreich). Nach der Absage des Saisonfinales stehen derzeit noch drei Rennen im Kalender: der Super-G in Kvitfjell am Sonntag sowie ein Riesenslalom und ein Slalom in Kranjska Gora/Slowenien.

+++++5. März 2020+++++

Shiffrin vor Comeback nach Pause wegen Todes ihres Vaters

Foto: AP/Marco Trovati

Die 24-Jährige kündigte am Donnerstag an, aus ihrer Heimat im US-Bundesstaat Colorado nach Skandinavien zu fliegen. Im schwedischen Are stehen in der nächsten Woche von Donnerstag bis Samstag drei Rennen an: ein Parallelslalom, ein Riesentorlauf und ein Slalom. In allen drei Disziplinen gehörte die amerikanische Olympiasiegerin zuletzt zu den Top-Favoritinnen.

„Ich kann nicht versprechen, dass ich in der Lage sein werde anzutreten, wenn es dann soweit ist“, schrieb Shiffrin bei Instagram. „Und ich habe eigentlich keine Erwartung. Ich hoffe, ein paar gute Schwünge zu fahren. Ich denke, das würde meinen Vater glücklich machen.“ Jeff Shiffrin hatte sich Anfang Februar bei einem häuslichen Unfall schwer verletzt und war danach gestorben. Mikaela Shiffrin reiste von den Weltcups in Europa ab und setzte einen Monat lang aus.

„Ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich nicht damit leben könnte, wenn ich nicht versuchen würde, in ein Starthaus zurückzukehren“, sagte sie der „New York Times“. Vielleicht fühle sie sich dem Vater, der ihre Karriere stets förderte, dadurch näher, sagte Shiffrin.

Sie hatte Ende Januar in der Weltcup-Gesamtwertung noch deutlich geführt. Inzwischen ist Federica Brignone aus Italien an der zweimaligen Olympiasiegerin und fünfmaligen Weltmeisterin, die die große Kristallkugel als Weltcup-Beste in den vergangenen drei Jahren gewonnen hatte, vorbeigezogen und führt mit 153 Punkten Vorsprung.

Nach der Absage des Weltcups von Ofterschwang am kommenden Wochenende stehen noch sieben Einzelrennen auf dem Weltcup-Programm; damit sind noch 700 Punkte zu vergeben. Es ist aber offen, welche Auswirkungen die globale Krise um das neue Coronavirus auf den Kalender hat. Möglicherweise kann das Saisonfinale in Cortina d'Ampezzo nicht ausgetragen werden. Eine Entscheidung dazu soll am Freitag fallen.

+++++5. März 2020+++++

Dreßen entscheidet nach Training über Start trotz Schulterverletzung

Skirennläufer Thomas Dreßen wird angesichts seiner Schulterverletzung erst nach den Abfahrtstrainings beim Weltcup in Kvitfjell/Norwegen entscheiden, ob er dort auch die Rennen bestreiten wird. "Thomas hat die medizinische Freigabe für einen Start erhalten, und wir werden sehen, wie sich die Verletzung im Training verhält", sagte Cheftrainer Christian Schwaiger.

In Kvitfjell stehen eine Abfahrt (Samstag) und ein Super-G (Sonntag) auf dem Programm. Zuvor wird am Donnerstag und Freitag je eine Testfahrt absolviert. Dreßen hatte sich bei einem Sturz in Hinterstoder/Österreich am vergangenen Samstag beide Schultern ausgekugelt, dabei aber nicht schwerer verletzt.

"Nach meinem Sturz habe ich mich einige Tage geschont", sagte er. Am Mittwoch fuhr er in Norwegen frei Ski, "um zu sehen, wie es geht. Ich hatte zwar noch etwas Schmerzen in den Schultern, aber es ist insgesamt gut gegangen. Daher habe ich entschieden, das Training zu fahren." Nach starken Schneefällen in den vergangenen Tagen stelle er sich "auf schwierige Verhältnisse ein".

In Kvitfjell hatte Dreßen im März 2018 seine zweite Weltcup-Abfahrt gewonnen. Nach den dortigen Rennen stünde für Dreßen nur noch das Weltcup-Finale in Cortina d'Ampezzo mit einer Abfahrt und einem Super-G (18. und 19. März) an.

+++++2. März 2020+++++

Luitz rast in die Top 10 - Pinturault holt nächsten Sieg

Skirennläufer Stefan Luitz ist mit einem fulminanten Finallauf beim Weltcup-Riesenslalom in Hinterstoder/Österreich noch in die Top 10 gestürmt. Der Allgäuer machte bei schwierigen Pistenverhältnissen im zweiten Durchgang elf Plätze gut und fuhr als Achter das beste Saisonergebnis in seiner Spezialdisziplin ein. Alexander Schmid (Fischen) kam beim nächsten Sieg des Franzosen Alexis Pinturault auf Rang 16.

Luitz (Bolsterlang) fehlten nach der zweitbesten Laufzeit im Finale 1,67 Sekunden auf Pinturault, der mit seinem 29. Weltcupsieg einen Tag nach seinem Erfolg in der Kombination auch die Führung im Gesamtweltcup übernahm. Zweiter wurde der Kroate Filip Zubcic (+0,45 Sekunden) vor Henrik Kristoffersen aus Norwegen (0,72).

"Ich bin super zufrieden mit der Platzierung", sagte Luitz, der zuletzt krankheitsbedingt hatte pausieren müssen: "Im ersten Durchgang war ich brutal müde, die zwei Wochen im Bett haben sicher nicht gutgetan. Ende Steilhang war ich richtig blau, es war ein echter Fight ins Ziel."

Schmid (Fischen/2,23) war "froh, dass ich überhaupt am Start stehen konnte. Am Freitag ist es mir in den Rücken reingeschossen, dafür bin ich sehr, sehr zufrieden."

Am Nachmittag (15.00 Uhr) sollte das FIS-Council im Lichte der Coronavirus-Pandemie über den weiteren Saisonverlauf entscheiden. Renndirektor Markus Waldner nahm die Entscheidung vorweg, als er sagte: "Man sieht sich in Norwegen." Dort finden in Kvitfjell am Wochenende die nächsten Männerrennen statt, ein vorzeitiges Saisonende scheint damit vom Tisch. Die Frauen haben wegen der Absage in Ofterschwang eine Pause.

Der mächtige österreichische Verbandschef Peter Schröcksnadel, der dem FIS-Council angehört, hat dagegen "Bauchweh" wegen des Saisonfinales in Cortina d'Ampezzo, das ohne Zuschauer gefahren werden soll. "Ich bin eigentlich dafür, dass man alles absagt", sagte er.

+++++1. März 2020+++++

Pinturault gewinnt die Kombination in Hinterstoder

Der Skirennfahrer Alexis Pinturault hat die Alpine Kombination in Hinterstoder gewonnen und sich damit auch den Disziplinen-Weltcup dieses Winters gesichert. Der Franzose setzte sich am Sonntag mit fast einer Sekunde Vorsprung vor Mauro Caviezel aus der Schweiz und dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde durch.

Von drei Kombi-Rennen dieses Winters gewann Pinturault zwei und wurde einmal Zweiter. Er holte sich als erster Rennfahrer der Skigeschichte zum siebten Mal die Disziplin-Wertung in der Kombination.

Der 28-Jährige hatte den Grundstein zum Erfolg mit Platz zwei nach dem Super-G am Vormittag gelegt. Im Torlauf ließ der Techniker dann den Speed-Spezialisten Caviezel deutlich hinter sich. Aus dem deutschen Team fuhr nur Romed Baumann als 27. (+6,13) in die Wertung. Thomas Dreßen hatte nach seinem Sturz im Super-G am Samstag und zwei ausgekugelten Schultern auf einen Kombi-Start verzichtet. Josef Ferstl trat am Sonntag zum entscheidenden Slalom nicht mehr an.

Durch Pinturaults Sieg steigt die Spannung im Gesamtweltcup. Dort kletterte der Franzose auf Platz zwei und hat 34 Punkte Rückstand auf Kilde. Im Riesenslalom am Montag (9.30/12.30 Uhr/BR und Eurosport) kann Pinturault die Führung übernehmen. „Im Gesamtweltcup ist alles möglich. Ich muss morgen noch mal gut fahren“, sagte er im ORF.

Womöglich entscheidet das Rennen gar über die große Kristallkugel: Sollte der Weltverband Fis entscheiden, wegen des Coronavirus die Saison vorzeitig zu beenden, könnte der Führende des Rankings am Montag schon der Gesamt-Champion sein. „Die Situation ist nicht einfach für uns Athleten. Wir müssen abwarten“, sagte Pinturault.

+++++1. März 2020+++++

Kombination der Frauen in La Thuile abgesagt

Die alpine Kombination der Skirennläuferinnen im italienischen La Thuile ist nach heftigen Schneefällen kurz vor dem Start am Sonntag (11.15 Uhr) abgesagt worden. Das teilte der Weltverband FIS mit. Das Rennen wird nicht nachgeholt, damit steht die Italienerin Federica Brignone nach nur zwei Wettbewerben als Gewinnerin der Disziplinwertung fest, im Gesamtweltcup ist die 29-Jährige auf dem besten Weg, die große Kristallkugel zu gewinnen.

Der Weltcup im Aostatal war nach dem Ausbruch des Coronavirus in Norditalien gefährdet gewesen, weil es in der Region bislang aber keine registrierten Fälle gibt, fand am Samstag ein Super-G statt - allerdings vor weniger Zuschauern als ursprünglich vorgesehen. Italien ist vom 18. bis 22. März noch als Gastgeber des Weltcup-Finals eingeplant, das im nächsten WM-Ort Cortina d'Ampezzo stattfinden soll.

+++++29. Februar 2020+++++

Dreßen kugelt bei Sturz beide Schultern aus