Ski-Alpin-Telegramm 2019/20 : Knieverletzung doch schwerer - Saison-Aus für Rebensburg

Viktoria Rebensburg. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf Viktoria Rebensburgs Verletzung ist schwerer als zunächst befürchtet. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Ski-Alpin-Saison auf dem Laufenden.

Die Knieverletzung bei Viktoria Rebensburg (30) ist doch schwerer als befürchtet, die beste deutsche Skirennläuferin kann in diesem Winter keine Rennen mehr bestreiten. Nach ihrem Sturz beim Super-G in Garmisch-Partenkirchen wurde bei einer MRT-Untersuchung eine Tibiakopfimpressionfraktur im linken Knie sowie eine Innenbandüberdehnung festgestellt. Das teilte der Deutsche Skiverband mit.

Eine Operation sei nicht notwendig, hieß es weiter, allerdings eine Skipause von sechs bis acht Wochen. "Es ist natürlich bitter, dass die Saison vorbei ist", sagte Rebensburg, die in "GAP" tags zuvor noch die Abfahrt gewonnen hatte, "aber ich habe noch einmal Glück im Unglück gehabt. Alle Bänder haben gehalten, und deshalb bin ich zuversichtlich, dass ich nach der Rehabilitation wieder richtig schnell Skifahren kann."

+++++9. Februar 2020+++++

Rebensburg im Super-G von Garmisch nach Sturz ausgeschieden

Skirennläuferin Viktoria Rebensburg ist beim Super-G von Garmisch-Partenkirchen gestürzt, hat sich aber nach eigener Ausage nicht schwer verletzt. Einen Tag nach ihrem Abfahrtssieg verkantete die 30-Jährige aus Kreuth nach einem Schlag bei einem Linksschwung auf der eisigen Kandahar im Abschnitt „Hölle“ ihre Ski, so dass es ihr die Beine auseinanderriss, sie stürzte und in den Fangzaun rutschte. „Mir geht es ganz gut“, sagte Rebensburg kurz darauf im ARD-Interview. „Ich habe mir ein bisserl das Knie angeschlagen. Das tat weh, aber es ist okay. Es war sehr schwer zu fahren.“

Auch Ralph Eder, Pressesprecher des Deutschen Skiverbands (DSV), hatte kurz zuvor „vorsichtige Entwarnung“ geben können. „Sie ist mit dem linken Knie an eine Stange geschlagen“, sagte Eder. „Der Arzt ist unterwegs. Wir geben uns jetzt Zeit, es medizinisch abzuklären.“

Nachdem einige Streckenposten Rebensburg aufgeholfen hatten, fuhr sie noch allein nach unten in den Zielbereich, hob dabei aber das linke Bein an, um es nicht zu belasten. Es sah jedoch nicht nach einer schweren Bänderverletzung aus. Eine genaue Diagnose gab es zunächst aber nicht. Wenig später stürzte auch die Italienerin Sofia Goggia. Das Rennen stand wohl auf der Kippe, wurde aber fortgesetzt. Auch bei Goggia war zunächst unklar, ob sie sich schwerer verletzt hatte. Offenbar hat sie sich eine Handverletzung zugezogen.

„Ich bin froh, dass ich unten bin. Es ist an der Grenze und wird sicher immer schwieriger“, kritisierte die Österreicherin Nicole Schmidhofer, die hinter der Schweizerin Corinne Suter zunächst auf Platz zwei lag. Die eisige und unterschiedliche Piste, die zudem einige Schläge enthielt, forderte die Rennläuferin enorm. Rebensburg meinte: „Es ist machbar, aber man muss sehr sauber fahren.“

+++++9. Februar 2020+++++

Alexander Schmid erstmals auf dem Podest

Skirennläufer Alexander Schmid (Fischen) hat mit Rang drei beim Parallel-Riesenslalom im französischen Chamonix überraschend die erste Podestplatzierung seiner Karriere eingefahren. Der 25 Jahre alte Allgäuer setzte sich im "kleinen Finale" mit 0,28 Sekunden Vorsprung klar gegen den US-Amerikaner Tommy Ford durch. Im Halbfinale war er am späteren Sieger Loic Meillard aus der Schweiz gescheitert.

Zuvor hatte Schmid Roland Leitinger (Österreich), Mitfavorit Alexis Pinturault aus Frankreich und den Slowenen Zan Kranjec bezwungen. Das Aus in der Vorschlussrunde war unglücklich: Schmid fädelte knapp in Führung liegend am drittletzten Tor ein. Meillard (23) gewann erstmals im Weltcup.

Stefan Luitz (Bolsterlang) scheiterte in der ersten K.o.-Runde an Simon Maurberger (Italien), als er am Übergang in den Zielhang an einem Tor vorbeifuhr. Damit verpasste der Allgäuer nach seinem zweiten Platz von Alta Badia die Chance, die erstmals vergebene kleine Kristallkugel für den Disziplinbesten zu gewinnen. "Wegen der Kugel habe ich mir wenig Gedanken gemacht. Ich wollte gut Skifahren, das ist mir nicht gelungen, das ärgert mich viel mehr", sagte Luitz.

Linus Straßer schied in der zweiten Runde gegen den Schweizer Thomas Tumler aus. Der Münchner rutschte auf dem schwierigeren roten Kurs am ersten Übergang weg und war damit chancenlos. "Die Welle kam so schnell", sagte er.

++++++8. Februar 2020++++++

Rebensburg rast zum Abfahrtssieg auf der Kandahar

Eine Woche nach Thomas Dreßen hat auch Skirennläuferin Viktoria Rebensburg (Kreuth) beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen triumphiert. Die 30-Jährige raste auf der Kandahar zu ihrem ersten Abfahrtstriumph und feierte den 19. Weltcupsieg ihrer Karriere.

Rebensburg, zuletzt beim Super-G Anfang Dezember in Lake Louise erfolgreich, ist die erste deutsche Abfahrtssiegerin in Garmisch-Partenkirchen seit Maria Höfl-Riesch vor zehn Jahren. In Abwesenheit der Gesamtweltcupführenden Mikaela Shiffrin (USA), die nach dem Tod ihres Vaters auf einen Start in "GAP" verzichtete, landeten Federica Brignone (Italien/+0,61 Sekunden) und Ester Ledecka (Tschechien/+0,83) hinter Rebensburg auf dem Podest.

"Ich hab das beim Fahren nicht so gedacht, weil es nicht so einfach war. Aber meine Ski waren Wahnsinn", sagte Rebensburg in der ARD. Mit Blick auf ihren Ärger mit Alpindirektor Wolfgang Maier sagte die Riesenslalom-Olympiasiegerin von 2010: "Es war wichtig für mich, dass ich bei mir bleibe, mich aufs Skifahren konzentriere. Das war die ersten Tage natürlich nicht ganz einfach."

Die nach einer Grippe geschwächte Kira Weidle (Starnberg) verpasste als 13. die Top 10 knapp, Michaela Wenig (Lenggries) belegte Rang 25, dahinter folgten Patrizia Dorsch (Schellenberg/33.) und Veronique Hronek (Unterwössen/35.). Carina Stuffer (Samerberg) schied aus.

Foto: AP/Marco Trovati Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Damen.

+++++8. Februar 2020++++++

Straßer scheidet in Chamonix aus

Skirennläufer Linus Straßer ist beim Weltcup-Slalom im französischen Chamonix nach einem Fahrfehler zum zweiten Mal in diesem Winter ohne Punkte geblieben. Der Münchner, der als Zehnter nach dem ersten Durchgang Chancen auf eine Top-Platzierung hatte, fädelte im Finale nach wenigen Sekunden ein. Anton Tremmel (Rottach-Egern) erzielte hingegen mit Rang 16 sein bestes Weltcupresultat.

"Es ging um Zentimeter", sagte Straßer in der ARD: "Ich bin saugut reingekommen, hatte ein stabiles und schnelles Gefühl. Es ist bitter, wenn es wegen eines Einfädlers rausgeht." Am Sonntag im Parallel-Slalom (09.30/13.15) unternimmt Straßer einen weiteren Anlauf.

Der Sieg ging an den französischen Lokalmatador Clement Noel vor dem Norweger Timon Haugan und Adrian Pertl aus Österreich. Der Schweizer Daniel Yule, Spitzenreiter nach dem ersten Durchgang, schied ebenso aus wie Henrik Kristoffersen. Aufgrund der Nullnummer der beiden besten Slalomfahrer des Winters verteidigte der Norweger Kristoffersen die Führung im Disziplinweltcup erfolgreich.

Auch David Ketterer (Schwenningen) schied im zweiten Lauf aus. Der frühere WM-Zweite Fritz Dopfer (Garmisch/3,32) hatte das Finale der besten 30 klar verpasst.

+++++7. Februar 2020+++++

Nathalie Gröbli erleidet nach Sturz offenen Schien- und Wadenbeinbruch

Bei ihrem Sturz im Training für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen am Samstag hat sich die Schweizer Skirennfahrerin Nathalie Gröbli schwer verletzt. Die 23-Jährige erlitt am Freitag einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch und wurde in einem Krankenhaus in Garmisch-Partenkirchen sofort operiert, teile der Schweizer Skiverband mit. Sie war kurz vor dem Ziel verunglückt und mit großer Wucht in die Absperrungen gerauscht.

+++++7. Februar 2020+++++

Felix und Miriam Neureuther zum zweiten Mal Eltern geworden

Deutschlands Alpin-Star Felix Neureuther, der im März letzten Jahres vom Ski-Rennsport zurückgetreten war, ist zum zweiten Mal Vater geworden. Der mehrmalige WM-Medaillengewinner postete am Freitag im sozialen Netzwerk Facebook ein Foto von ihm und seiner Ehefrau Miriam, das den gemeinsamen Sohn nebst Tochter Matilda zeigt.

+++++5. Februar 2020+++++

Dreßen-Triumph ein Ansporn für Rebensburg

Die angeschlagene Ski-Rennläuferin Viktoria Rebensburg will auf der berühmten Kandahar-Piste in die Erfolgsspur von Thomas Dreßen finden. "Thomas Dreßen hat letzte Woche vorgelegt und gezeigt, dass es mit am schönsten ist, wenn man vor eigenem Publikum auf dem Podest jubeln kann", sagte die 30-Jährige aus Kreuth vor dem Heimweltcup in Garmisch-Partenkirchen.

Dreßen hatte am Samstag die Abfahrt der Männer gewonnen - nun würde gerne auch Rebensburg nach zuletzt wenig erbaulichen Platzierungen und Ärger mit Alpinchef Wolfgang Maier wieder einmal für positive Schlagzeilen sorgen. "Die Vorfreude ist natürlich riesig! Endlich einmal wieder ein Heimrennen. Ich habe sehr viel schöne Erinnerungen an die Kandahar", betonte Rebensburg vor der Abfahrt am Samstag und dem Super-G am Sonntag.

Auch für Frauen-Bundestrainer Jürgen Graller ist der Triumph von Dreßen Ansporn für die DSV-Frauen. "Gerade vor dem Heimpublikum wollen wir alle zeigen, was wir können. Wir werden versuchen, das ähnlich gut hinzubekommen", sagte er.

Rebensburg hatte im Dezember den Super-G in Lake Louise gewonnen, ansonsten aber in diesem Winter noch keinen Podestplatz erreicht. Mit Rang acht beim Super-G von Rosa Chutor am Sonntag hatte die Olympiasiegerin zwar einen leichten Aufwärtstrend gezeigt, sich aber nach wie vor nicht in Bestform präsentiert.

Kira Weidle (Starnberg), im Vorjahr Dritte auf der Kandahar, ist gesundheitlich angeschlagen. Sie hoffe, am Wochenende "wieder im Vollbesitz meiner Kräfte zu sein", sagte sie. Auch Linus Straßer (München) ist derzeit wegen eines Infekts "noch nicht wieder zu einhundert Prozent fit". Für die Männer stehen am Wochenende in Chamonix ein Slalom und ein Parallel-Riesenslalom auf dem Programm.

+++++4. Februar 2020++++

Mikaela Shiffrin legt wegen Tod ihres Vaters Weltcup-Pause ein

Wegen des unerwarteten Todes ihres Vaters lässt Mikaela Shiffrin die nächsten Rennen im alpinen Ski-Weltcup aus. Das teilte der amerikanische Verband am Montagabend (Ortszeit) mit. Die 24-Jährige werde vorerst in ihrem Heimatort Vail in Colorado bleiben. „Der Zeitpunkt ihrer Rückkehr in den Weltcup ist derzeit offen“, hieß es. Jeff Shiffrin war am Sonntag im Alter von 65 Jahren überraschend gestorben. Noch am selben Tag flogen Mikaela und ihre Mutter Eileen, die ihre Tochter bei den Rennen stets begleitet, in die USA.

Am Samstag und Sonntag stehen eine Abfahrt und ein Super-G in Garmisch-Partenkirchen an. Eine Woche später bestreiten die Skirennfahrerinnen in Maribor einen Riesenslalom und einen Slalom. Shiffrin gehört als Weltcup-Gesamtführende in allen Disziplinen zu den Sieganwärterinnen, vor allem aber bei den technischen Events.

Die Ski-Welt bekundete der Rennfahrerin in den Sozialen Netzwerken ihre Anteilnahme. Bei Instagram etwa antworteten die ehemaligen deutschen Alpin-Stars Felix Neureuther und Maria Höfl-Riesch, Shiffrins Rivalinnen Viktoria Rebensburg, Petra Vlhova und Wendy Holdener sowie ihre frühere Teamkollegin Lindsey Vonn mit Beileidsbekundungen auf Shiffrins Eintrag zum Tod ihres Vaters.

„Unser Berg, unser Ozean, unser Sonnenaufgang, unser Herz, unsere Seele, unser Alles“, nannte die zweimalige Olympiasiegerin und fünfmalige Weltmeisterin ihren Vater. Jeff Shiffrin war Anästhesist. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

+++++2. Februar 2020+++++

Luitz holt bei Riesenslalom in Garmisch-Patenkirchen guten neunten Platz

Skirennläufer Stefan Luitz (Bolsterlang) hat beim Heimweltcup in Garmisch-Partenkirchen seine beste Riesenslalom-Leistung in einem bislang weitgehend enttäuschenden Weltcup-Winter gezeigt. Der Allgäuer erreichte mit einem starken zweiten Durchgang den neunten Rang und fuhr in seiner Spezialdisziplin erstmals in dieser Saison unter die besten Zehn. Beim Sieg des Franzosen Alexis Pinturault rundete Alexander Schmid (Fischen) als 13. das gute deutsche Ergebnis ab.

Bei schwierigen Bedingungen mit Plusgraden und Regen zeigte Luitz auf der Kandahar-Piste einen couragierten Auftritt, nach seinem zweiten Lauf lag er zwischenzeitlich in Führung. "Ich habe versucht, voll zu attackieren, das ist ganz gut aufgegangen", sagte der 27-Jährige im ZDF. Sein Resultat wertete Luitz als "Schritt in die richtige Richtung." Bislang hatte er im Riesenslalom nur Rang 16 in Sölden zu Buche stehen. "Ich bin mehr als zufrieden", sagte er deshalb.

Pinturault verbesserte sich im zweiten Lauf noch von Rang vier auf eins und siegte in einer Gesamtzeit von 2:03,10 Minuten, der zunächst Führende Loic Meillard aus der Schweiz verpasste den Sieg um 0,16 Sekunden. Das Podium komplettierte der Norweger Leif Kristian Nestvold-Haugen (+0,24 Sekunden). Luitz fehlte genau eine Sekunde auf Pinturault.

+++++2. Februar 2020+++++

Rebensburg beim Super-G in Russland auf Platz acht

Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat beim Super-G im russischen Rosa Khutor als beste Deutsche einen Podestplatz klar verpasst und den achten Rang belegt. Auf der eisigen und schwierig zu fahrenden Olympia-Strecke von 2014 landeten Federica Brignone und Sofia Goggia am Sonntag einen italienischen Doppelerfolg. Dritte wurde Joana Hählen aus der Schweiz.

Rebensburg hatte im Ziel 0,87 Sekunden Rückstand auf die Siegerin und vergab eine bessere Platzierung in dem Weltcup-Rennen durch einen großen Fehler im mittleren Teil, wo sie bei einem Linksschwung zu weit rausgetragen wurde. „Da bin ich zu weit innen gelegen und habe den Druck auf dem Außenski verloren. Wenn du da Geschwindigkeit verlierst, ist es im unteren und sehr flachen Teil nicht optimal“, sagte die 30-Jährige im ZDF. „Trotzdem denke ich, dass es eine gute Fahrt war, aber der Fehler ist halt ärgerlich. Echt schade, es wäre auf alle Fälle mehr drin gewesen. “

Kira Weidle verzichtete wegen einer Erkältung kurzfristig auf den Start. Veronique Hronek holte als zweitbeste DSV-Läuferin auf Rang 18 noch einige Weltcup-Punkte. „Ich bin zufrieden und froh, dass ich überhaupt fahren konnte, weil ich auch erkältet war. Es war teilweise definitiv schwierig zu fahren, weil die Piste über Nacht unterschiedlich angezogen ist“, sagte Hronek. Michaela Wenig und Patrizia Dorsch schieden kurz vor dem Ziel aus.

Die Gesamtweltcup-Führende Mikaela Shiffrin war erst gar nicht nach Russland gereist. So konnte die Italienerin Brignone Boden auf die Amerikanerin gut machen und führt nach ihrem zweiten Super-G-Erfolg der Saison nun die Disziplin-Wertung an.