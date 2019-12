Ski-Alpin-Telegramm 2019/20 : Rebensburg Zehnte bei Sieg von Goggia

Viktoria Rebensburg. Foto: AFP/FABRICE COFFRINI

Düsseldorf Im Ski Alpin kämpfen die Sportler wieder um den Sieg in den einzelnen Disziplinen und im Gesamtweltcup. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat eine Woche nach ihrem ersten Saisonsieg eine weitere Podiumsplatzierung deutlich verpasst. Beim Weltcup-Super-G in St. Moritz/Schweiz belegte die 30-Jährige in einem von Wind beeinträchtigten Rennen den zehnten Rang, 0,83 Sekunden fehlten ihr auf das "Stockerl". Vergangenen Sonntag hatte Rebensburg in herausragender Manier den Super-G beim Weltcup in Lake Louise/Kanada gewonnen.

Bei wechselnden Bedingungen im WM-Ort von 2017 fuhr Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia (Italien) mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung auf ihre Mannschaftskollegin Federica Brignone (Italien) zu ihrem siebten Weltcupsieg. Dritte wurde Mikaela Shiffrin (USA/+0,13 Sekunden), die im vergangenen Winter neben dem Gesamtweltcup auch die Disziplinwertung im Super-G gewonnen hatte.

Rebensburg hatte bei ihrer Fahrt das Pech, im oberen Streckenteil der Piste "Engiadina" von starkem Seitenwind beeinträchtigt zu werden, nach ihr startende Läuferinnen waren dabei im Vorteil. "Das Wetter hat man nie im Griff, aber daran ist es nicht gelegen", betonte Rebensburg allerdings in der ARD. Ihre Fahrt sei ab dem Mittelteil "nicht wirklich ideal" gewesen, da habe der "Rhythmus nicht mehr ganz gepasst".

+++++14. Dezember 2019+++++

Weltcup-Slalom in Val d'Isere abgesagt

Anhaltend starker Wind hat am Samstagvormittag zur Absage des Weltcup-Slaloms der Männer im französischen Val d'Isere geführt. Nach einer dreimaligen Verschiebung der Startzeit von ursprünglich 9.30 auf zuletzt 11.30 Uhr entschied die Rennjury, das Rennen nicht durchzuführen.

Der Slalom war wegen der Wetterprognosen bereits von Sonntag auf Samstag vorgezogen worden. Am Sonntag sollte der zunächst für Samstag vorgesehene Riesenslalom ausgetragen werden.

+++++12. Dezember 2019+++++

Rebensburg und Ackermann führen alpine Ski-Frauen in St. Moritz an

Viktoria Rebensburg und Christina Ackermann gehen am Wochenende mit Podesthoffnungen in die Weltcups von St. Moritz. Nach ihrem Super-G-Sieg von Lake Louise will Rebensburg im Schweizer Nobel-Skiort am Samstag (10.30 Uhr/ARD und Eurosport) erneut ihre Klasse in der Disziplin zeigen. Neben der 30-Jährigen nominierte der Deutsche Skiverband (DSV) fünf weitere Athletinnen für den Super-G. Am Sonntag (13.30 Uhr) steht der Parallel-Slalom auf dem Programm. Dann will Ackermann, die im Vorjahr unter ihrem Mädchennamen Geiger Zweite des Parallel-Events in Stockholm geworden war, neben vier Teamkolleginnen überzeugen.

Die deutschen Männern sind in Val d'Isère im Slalom am Samstag (09.30/12.30 Uhr) nur Außenseiter. In Abwesenheit des verletzten Linus Straßer treten Fritz Dopfer, Sebastian Holzmann, David Ketterer und Dominik Stehle an. Tags darauf hofft Stefan Luitz im Riesenslalom auf mehr Erfolg als in Sölden (16.) und Beaver Creek (Ausfall).

Bald Speed-Queen? Rebensburg verzückt sich selbst

Nur bei der Siegerehrung hatte Viktoria Rebensburg ein paar Probleme. Der weiße Cowboyhut, den sie als grandiose Gewinnerin des Super-G im kanadischen Lake Louise aufsetzen sollte, passte so gar nicht auf ihren Kopf - Rebensburg hatte versäumt, die Mütze ihres Sponsors abzuziehen. Das sah dann ein wenig albern aus, tat der guten Laune in der deutschen Mannschaft aber keinen Abbruch.

"Es ist mal wieder schön, ganz oben zu stehen", sagte die freudestrahlende Rebensburg. Und schön war vor allem, wie sie da oben hingekommen war: Mit einem Lauf wie von einem anderen Stern, mit dem Rebensburg auch sich selbst verzückte. "Von oben bis unten wie an der Schnur gezogen, einfach geil", sei ihre Fahrt gewesen, "geschmeidig, ohne Hackler oder solche Sachen." Kurzum: Eine Augenweide.

Auch die Verantwortlichen des Deutschen Skiverbandes (DSV) gerieten ins Schwärmen. "Es war wirklich sensationell, wie sie gefahren ist", sagte Cheftrainer Jürgen Graller. Siege wie jener von Thomas Dreßen eine Woche zuvor in Lake Louise und nun jener von Rebensburg am selben Ort seien "so etwas wie Elixier für das Team. Das zeigt uns, dass wir in der absoluten Weltspitze mitfahren können", betonte Alpinchef Wolfgang Maier.

Der Vorsprung von Rebensburg auf die zweitplatzierte Nicol Delago (Italien) betrug üppige 0,35 Sekunden, es war ihr 18. Sieg im Weltcup, der mittlerweile vierte im Super-G, der zweitschnellsten Disziplin nach der Abfahrt. Zuvor hatte Rebensburg in den beiden Abfahrten in Lake Louise die Plätze vier und neun belegt. Ihre Saison hatte sie mit einem 13. und einem siebten Platz im Riesenslalom begonnen.

"Ich habe den Übergang vom Riesenslalom zum Speed reibungslos hinbekommen", sagte Rebensburg zufrieden, "mal schauen, ob mir das andersrum auch gelingen wird." Klar, am Riesenslalom hängt nach wie vor das Herz der 30-Jährigen, sie war Olympiasiegerin (2010), Olympiadritte (2014) und zweimal WM-Zweite (2015 und 2019). Doch Cheftrainer Jürgen Graller wird nicht müde darauf hinzuweisen, dass Rebensburg vor allem der Super-G liegt.

Im Super-G kommt es besonders auf das Skigefühl an, auf die Fähigkeit, nach einer kurzen Besichtigung der Strecke mit dem Gelände zu spielen: Rebensburg kann das. Und dennoch will sie alles dem Riesenslalom unterordnen. "Wenn ich nur auf meine aktuellen Resultate schaue, sind die im Speed besser. Aber mein Ziel ist es natürlich, auch im Riesenslalom wieder ganz oben auf dem Podium zu stehen."

Vor dem Jahreswechsel stehen noch zwei "Riesen" an, am 17. Dezember in Courchevel/Frankreich und am 28. in Lienz/Österreich. Zuvor könnte Rebensburg am 14. Dezember noch in St. Moritz fahren: einen Super-G.

+++++9. Dezember 2019+++++

Foto: AP/Marco Trovati Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Damen.

Viktoria Rebensburg gewinnt Super-G überlegen

Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat in überlegener Manier den Weltcup-Super-G von Lake Louise/Kanada gewonnen. Die 30-Jährige aus Kreuth am Tegernsee setzte sich im ersten Saisonrennen der zweitschnellsten Disziplin klar vor der Italienerin Nicol Delago (0,35 Sekunden zurück) durch und feierte ihren 18. Weltcup-Sieg. Dritte wurde die Schweizerin Corinne Suter (+0,42 Sekunden).

"Das ist ein perfekter Tag für Skirennen, schöner geht's nicht", sagte Rebensburg vor dem Start. Entsprechend beflügelt ging sie bei Kaiserwetter mit Sonnenschein und Temperaturen von acht Grad unter Null auf die Piste.

Als Vierte und Neunte hatte Rebensburg bereits in den beiden Abfahrten von Lake Louise überzeugt. Im technisch anspruchsvollen Super-G spielte die Riesenslalom-Spezialistin dann eine Woche nach dem Abfahrtssieg von Thomas Dreßen (Mittenwald) an gleicher Stelle ihr ganzes Können aus. Mit Startnummer 7 fuhr Rebensburg eine ganz eigene Linie, die keine ihrer Konkurrentinnen nachahmen konnte. Ihr Lohn für den vierten Triumph in dieser Disziplin: Ein Cowgirl-Hut und umgerechnet rund 41.000 Euro Preisgeld.

+++++8. Dezember 2019+++++

Stefan Luitz scheidet bei Riesenslalom in Beaver Creek aus

Der Amerikaner Tommy Ford hat den Riesenslalom von Beaver Creek gewonnen und den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere gefeiert. Der 30-Jährige setzte sich am Sonntag überraschend deutlich mit 0,80 Sekunden Vorsprung vor Weltmeister Henrik Kristoffersen durch. Dritter wurde dessen norwegischer Teamkollege Leif Kristian Nestvold-Haugen (+1,23). Ford hatte es zuvor in 85 Weltcup-Rennen nie auf das Podest geschafft.

Stefan Luitz war ein Jahr nach seinem einzigen Erfolg im Weltcup im ersten Lauf nach einer halben Fahrminute ausgeschieden. Danach war Alexander Schmid als 20. der einzige Deutsche in den Punkterängen.

+++++7. Dezember 2019+++++

Kira Weidle in der Abfahrt nur knapp am Podest vorbei

Kira Weidle hat die erste Podestplatzierung der deutschen Skirennläuferinnen in diesem Winter nur knapp verpasst. Bei der zweiten Weltcup-Abfahrt im kanadischen Lake Louise belegte die 23-Jährige aus Starnberg einen guten sechsten Rang, dabei fuhr sie nur um 0,18 Sekunden am Siegertreppchen vorbei. Am Vortag war Viktoria Rebensburg bei der ersten Abfahrt auf Rang vier gelandet, ihr fehlten dabei 0,21 Sekunden aufs "Stockerl". Am Samstag belegte Rebensburg Rang neun.

Nicole Schmidhofer (Österreich), die im Vorjahr beide Abfahrten in Lake Louise gewonnen hatte, feierte ihren insgesamt vierten Sieg im Weltcup. Die Super-G-Weltmeisterin von 2017 lag knapp vor Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA (+0,13 Sekunden), Dritte wurde Francesca Marsaglia aus Italien (+0,43). Snowboard-Gesamtweltcupsiegerin Ester Ledecka (Tschechien), die am Vortag zu ihrem ersten Weltcup-Sieg bei den Skirennläuferinnen gefahren war, wurde diesmal Vierte.

Weidle war zwischenzeitlich sogar auf Siegkurs. Bis zur Hälfte der Strecke hatte sie einen Vorsprung von immerhin knapp drei Zehntelsekunden auf Schmidhofer, leistete sich im unteren Streckenabschnitt aber ein paar Fehler zu viel. "Es war ein wilder Ritt, aber es hat sich gelohnt, ich bin zufrieden", sagte Weidle. Am Sonntag findet in Lake Louise noch ein Super-G statt.

+++++7. Dezember 2019+++++

Dreßen nicht unter den ersten 15 - Schwaiger überrascht

Nach seinem sensationellen Comeback-Sieg ist Skirennläufer Thomas Dreßen wie erwartet wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Auf seiner Unglückspiste in Beaver Creek/USA, wo er sich vor einem Jahr unter anderem einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen hatte, kam der 26-Jährige am Samstag bei der Abfahrt nicht unter die ersten 15.

Bester Deutscher war überraschend Dominik Schwaiger, der mit der hohen Startnummer 41 auf Rang sieben im Zwischenklassement fuhr. Sein Rückstand auf Sieger Beat Feuz (Schweiz), dem vor den zeitgleichen Johan Clarey (Frankreich) und Vincent Kriechmayr (Österreich) sein zwölfter Weltcupsieg gelang, betrug nur 0,64 Sekunden.

Dreßen hatte vor einer Woche bei seiner Rückkehr in den Weltcup völlig überraschend in Lake Louise/Kanada gewonnen, danach aber bereits betont, er fahre noch "zu wenig konstant". Nun sagte er, er sei "grundsätzlich" zufrieden mit seinen ersten Rennen: "Das passt schon. Dass ich noch Fehler mache, ist jetzt keine Überraschung."

+++++6. Dezember 2019+++++

Deutsche Skirennfahrer verpassen Top Ten im Super-G

Die deutschen Skirennfahrer haben beim Super-G von Beaver Creek die vorderen Plätze klar verpasst. Beim Sieg des Schweizers Marco Odermatt rangierte Andreas Sander nach 37 Startern auf dem 14. Platz mit 1,28 Sekunden Rückstand. Thomas Dreßen, der Abfahrtssieger von Lake Louise, war in seinem dritten Rennen nach einer langen Verletzungspause zwischenzeitlicher 22. (+1,96), Dominik Schwaiger 27. (+2,24). Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl schied aus.

Der 22 Jahre alte Odermatt feierte auf der Raubvogelpiste im US-Bundesstaat Colorado den ersten Weltcup-Erfolg seiner Karriere. Er verwies Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen (+0,10) und den Österreicher Matthias Mayer (+0,14) auf die weiteren Podestplätze.

+++++6. Dezember 2019+++++

Dreßen freut sich auf Unglückspiste — „Eine meiner Lieblingsstrecken“

Deutschlands Top-Abfahrer Thomas Dreßen freut sich auf die Rückkehr auf seine Unglückspiste in Beaver Creek. Gut ein Jahr nach seinem in der alpinen Abfahrt erlittenen Kreuzbandriss hat der 26-Jährige längst seinen Frieden mit der Piste "Birds of Prey" geschlossen. "Es wird sicherlich beim ersten Training noch im Kopf sein, aber die Abfahrt ist und bleibt eine meiner Lieblingsstrecken", sagte Dreßen, der im ersten Training am Mittwoch sogleich Vierter wurde: "Ich gebe der Strecke keine Schuld."

Dreßen reiste zudem mit einem grandiosen Triumph im Gepäck ins größte Ski-Resort der USA. Auf den Tag genau zwölf Monate nach dem verhängnisvollen Sturz gewann der Garmischer am 30. November bei seinem Comeback sensationell die Abfahrt von Lake Louise. Der dritte Weltcupsieg hat eine Last von seinen Schultern genommen. "Nach dem ersten Rennwochenende will ich es ganz locker und ohne Druck angehen. Ich möchte Spaß haben und mit einem guten Gefühl wieder abreisen", sagte Dreßen.

Auf Punkte hofft Dreßen schon, aber er ist auch Realist: "Ich gehe nicht davon aus, dass es ergebnistechnisch so weiter geht wie in Lake Louise", meinte er, "die Trainings waren bisher einfach zu wenig konstant dafür. Deshalb heißt es für mich, jede Fahrt zu nutzen, um diese Konstanz aufzubauen."

Leicht gehandicapt war Dreßen durch eine leichte Erkältung. Doch das ist nach einem Tag Pause am Dienstag größtenteils überstanden. "Gesundheitlich geht es mir schon wieder relativ gut", sagte Dreßen, "ich bin zwar noch ein bisschen müde, aber Hals und Nase machen kaum noch Probleme. Trotzdem bin ich froh, dass ich meinem Körper so noch einmal einen Tag Ruhe gönnen konnte."

In Dreßens Sog wollen auch die Speedfrauen des Deutschen Skiverbandes (DSV) bei ihrem Saisonauftakt im kanadischen Lake Louise überzeugen. "Speziell der Sieg von Thomas, der extrem cool für uns alle war, motiviert für Lake Louise", sagte Bundestrainer Jürgen Graller vor der ersten Abfahrt der Frauen am Freitag in Kanada.

Die Hoffnungen ruhen vor allem auf Viktoria Rebensburg. Die 30-Jährige aus Kreuth, 2010 in Vancouver Olympiasiegerin im Riesenslalom, hatte ihre Saison mit zwei "Riesen" begonnen und dort die Plätze 13 und sieben belegt. Nach ihrem zweiten Start in Killington/USA stieß sie in Lake Louise zur deutschen Speedgruppe. Dort stehen am Freitag und Samstag zwei Abfahrten sowie am Sonntag ein Super-G auf dem Programm.

+++++1. Dezember 2019+++++

Beflügelter Abfahrttssieger Dreßen fährt beim Super-G in die Top Ten

Einen Tag nach seinem sensationellen Comeback-Sieg in der Abfahrt war Thomas Dreßen auch im Super-G der beste Fahrer des Deutschen Skiverbands. Nach 31 gestarteten Fahrern lag der 26-Jährige beim Weltcup am Sonntag im kanadischen Lake Louise auf Rang zehn. Auf Sieger Matthias Mayer aus Österreich fehlten ihm 1,10 Sekunden. Weltmeister Dominik Paris aus dem italienischen Team war wie tags zuvor Zweiter. Rang drei teilten sich wie in der Abfahrt zwei Fahrer. Vincent Kriechmayr aus Österreich und Mauro Caviezel aus der Schweiz hatten jeweils 0,49 Sekunden Rückstand auf die Spitze.Andreas Sander, der an diesem Wochenende wie Dreßen erstmals nach einem Kreuzbandriss wieder an Weltcup-Rennen teilnahm, lag auf einem guten 15. Platz. Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl machte einen großen Fehler und verpasste die Top 20

+++++1. Dezember 2019+++++

Christina Ackermann überrascht als Vierte bei Sieg in Mikaela Shiffrin