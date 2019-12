Ski-Alpin-Telegramm 2019/20 : Herren-Abfahrt in Gröden wegen anhaltender Niederschläge abgesagt

Ein Monitor kündigt die Absage der geplanten Weltcup-Abfahrt in Gröden an. Foto: dpa/Gabriele Facciotti

Düsseldorf Im Ski Alpin kämpfen die Sportler wieder um den Sieg in den einzelnen Disziplinen und im Gesamtweltcup. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Die für den Samstag geplante Weltcup-Abfahrt in Gröden ist abgesagt worden. Bereits mehr als zwei Stunden vor dem geplanten Start entschieden die Organisatoren, das Rennen wegen zu viel Schnees auf der Strecke und anhaltender Schnee- und Regenfälle nicht zu starten. Wann und wo der Wettkampf nachgeholt wird, wird noch entschieden. Für die deutschen Speedfahrer um Thomas Dreßen und Josef Ferstl geht es nun am Wochenende vor Silvester in Bormio weiter.

++++20. Dezember 2019++++

Dreßen nach langem Geduldsspiel Dritter im Super-G

Thomas Dreßen hat nach langem Zittern seinen zweiten Podestplatz der Weltcup-Saison eingefahren und beim Super-G in Gröden überraschend den dritten Platz belegt. Für den 26-Jährigen ist es nach seinem Sieg in der Abfahrt von Lake Louise vor drei Wochen das zweite Erfolgserlebnis in seiner Comeback-Saison. Den vergangenen Winter hatte er wegen einer schweren Knieverletzung nahezu komplett verpasst.

In Südtirol war Dreßen am Freitag 0,22 Sekunden langsamer als Sieger Vincent Kriechmayr aus Österreich. Zweiter wurde der Norweger Kjetil Jansrud. Wegen Nebels war das Rennen insgesamt für mehr als zwei Stunden unterbrochen, am Ende durften nur 48 der 64 Fahrer starten. Das reichte, um das Ergebnis offiziell werten zu können.

Andreas Sander wurde auf Rang zwölf gewertet, Josef Ferstl belegte zwei Jahre nach seinem Sieg in Gröden Platz 27. Auch für Dominik Schwaiger gab es als 29. noch Weltcup-Punkte. Romed Baumann und Simon Jocher konnten nicht mehr antreten. Sie hoffen nun auf die Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr/ZDF und Eurosport).

++++19. Dezember 2019++++

Zwei Jahre nach erstem Weltcup-Triumph - Ferstl zurück in Gröden

In Gröden fühlt sich Josef Ferstl besonders wohl. Vor zwei Jahren holte er auf der berühmten Saslong in Südtirol seinen ersten Weltcup-Sieg. Die Wettkämpfe am Fuße des Langkofels zählen für den Skirennfahrer aber nicht nur deswegen zu den Höhepunkten des Winters. „Ich bin sehr, sehr gerne hier“, sagt Ferstl, der Panorama, Essen und Gastfreundschaft der Menschen in den Dolomiten sehr schätzt. „Die Strecke bietet alles und macht unheimlich viel Spaß.“

Der Erfolg im Dezember 2017, als Ferstl mit 0,02 Sekunden Vorsprung triumphierte und gar nicht so recht wusste, wie das als Gewinner bei einer Siegerehrung abläuft, war für manchen Beobachter noch eine Eintagsfliege. Schließlich war dem damals 28-Jährigen zuvor nie ein Podestplatz gelungen. Doch gut 15 Monate später jubelte Ferstl wie einst schon sein Vater auch in Kitzbühel als Sieger.

Spätestens damit hat sich das Leben für ihn verändert. „Der ein oder andere kennt dich jetzt im Biergarten. Der Respekt und die Anerkennung ist mehr geworden“, berichtet der inzwischen 30 Jahre alte Ferstl, sagt aber auch: „Ich bin immer noch der Pepi und habe meine Freunde, da bin ich kein anderer Mensch geworden.“ Auch durch zwei Weltcup-Siege im Super-G nicht.

Bodenständig bleiben, das ist dem Sportler vom SC Hammer wichtig. Die positiven Kommentare von Fans, Kollegen und Konkurrenten tun ihm aber gut. Daraus macht Ferstl keinen Hehl. „Wir sind vor vier, fünf Jahren noch mit dem Rücken zur Wand gestanden. Inzwischen wird man wahrgenommen und bekommt mehr Respekt. Das haben wir uns erarbeitet. Nicht nur ich, das ganze Team, alle zusammen.“

Es ist noch gar nicht lange her, da haben die Verantwortlichen im Deutschen Skiverband darüber diskutiert, die Förderung für die schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G einzustellen. Plätze jenseits der Top 20 waren damals bei den Herren Normalität und wurden als Erfolg verbucht, so lange es noch ein paar Weltcup-Punkte gab. Dann kam Mathias Berthold 2014 als Bundestrainer und installierte Christian Schwaiger als Speedcoach. Der ist seit dieser Saison selbst Chef und führt fort, was sich in fünf Jahren entwickelt hat.

In dieser Zeit hat nicht nur Ferstl zwei Weltcup-Siege verbucht und eine Gondel in Kitzbühel bekommen, sondern auch Thomas Dreßen den Durchbruch geschafft. Dreßen ist mit drei Siegen in der Abfahrt der beste Deutsche der Weltcup-Geschichte in dieser Disziplin. Dazu kommt Andreas Sander, dem ein Podestergebnis bislang verwehrt blieb, der aber das Zeug dazu hat. Und auch Dominik Schwaiger deutete mit Rang sieben in der Abfahrt von Beaver Creek zuletzt an, dass er mehr sein kann als nur ein Fahrer aus der zweiten Reihe.

Das war Ferstl selbst lange. Inzwischen traut er sich zu, offen und selbstbewusst Karriereziele zu formulieren. „So eine Medaille würde mir schon auch stehen“, meinte er vor dem Saisonstart. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es im März 2021, dann ist Cortina d'Ampezzo Gastgeber der Weltmeisterschaften. Bis dahin ist vielleicht auch eine Kristallkugel für die Disziplinwertung im Weltcup ein Thema. „Das wäre ein dickes Ding. Das ist realistisch, das ist machbar“, meint Ferstl. „Aber da musst du so eine Konstanz rein bringen in deine Rennsaison, und das ist halt wirklich schwer.“

In dieser Saison ist es kaum noch möglich, zu sehr hat ihn eine Handverletzung wenige Wochen vor dem ersten Start gebremst. Aber ein paar Jahre lang wird Ferstl ja noch nach Gröden kommen.

+++++17. Dezember 2019+++++

Rebensburg verpasst Podium um 0,04 Sekunden

Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat mal wieder das Hundertstel-Pech ereilt. Beim Riesenslalom von Courchevel fehlten der besten deutschen Athletin am Dienstag 0,04 Sekunden zu Platz drei. Sie wurde Vierte und verpasste damit im vierten Weltcup nacheinander in ihrer Paradedisziplin einen Podestrang. „Ein bissl enttäuscht bin ich schon“, sagte die 30-jährige Rebensburg im BR. Sie fuhr in ihrer Laufbahn schon mehrfach knapp an Erfolgen vorbei.

Der Sieg in den französischen Alpen ging an Federica Brignone aus Italien vor Mina Fürst Holtmann aus Norwegen (+0,04 Sekunden) und der Schweizerin Wendy Holdener (+0,44). Rebensburg war zeitgleich mit Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei. Die Olympiasiegerin von 2010 hatte jüngst als Siegerin des Super-G von Lake Louise überzeugt.

Foto: AP/Marco Trovati Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Damen.

Im Riesenslalom hat sie am 28. Januar in Lienz die nächste Chance auf einen Erfolg. „Jetzt macht es wieder Spaß, und ich kann Riesenslalom fahren, wie ich mir das vorstelle. Das ist cool“, berichtete die Kreutherin angesprochen auf Materialprobleme beim Saisonstart.

Ein hervorragendes Ergebnis erzielte Rebensburgs Teamkollegin Marlene Schmotz, die Neunte wurde und dank Bestzeit im zweiten Lauf so weit vorn im Weltcup landete wie noch nie. „Ich habe das gezeigt, was ich kann. Und das ist gut gelungen“, sagte die Sportlerin aus dem oberbayerischen Fischbachau, die von Februar 2017 bis Herbst 2018 wegen eines Kreuzbandrisses verletzt gefehlt hatte.

Einen völlig verpatzten Tag erlebte indes Weltcup-Gesamtsiegerin Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin kam in beiden Durchgängen nicht zurecht und landete auf Rang 17. Seit März 2014 war sie in keinem Weltcup dieser Disziplin, in dem sie das Ziel erreichte, schlechter.

+++++17. Dezember 2019+++++

Schmid fällt mit Mittelhandbruch wochenlang aus

Der deutsche Abfahrer Manuel Schmid hat sich im Training den Mittelhandknochen der rechten Hand gebrochen und muss für einige Zeit pausieren. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag bekanntgab, erlitt der 26-Jährige die Verletzung am Sonntag beim Riesenslalom-Training in Alta Badia und wurde bereits am Montag in München operiert. Der Eingriff sei positiv gewesen, sagte Mannschaftsarzt Manuel Köhne: „Sollte alles gut verlaufen, kann Manuel in etwa sechs Wochen wieder auf Schnee trainieren.“

Der Allgäuer Schmid, der nun wohl die Abfahrtsklassiker in Gröden, Bormio, Wengen, Kitzbühel und Garmisch-Partenkirchen verpasst, ist schon der zweite deutsche Speedfahrer, der sich in diesem Winter beim Riesenslalom-Training verletzte. Josef Ferstl hatte im Oktober in Sölden eine Handgelenksblessur erlitten.

+++++15. Dezember 2019+++++

Dopfer mit persönlichem Erfolg bei schwachem Weltcup-Slalom für DSV

Der ehemalige Vizeweltmeister Fritz Dopfer hat beim Weltcup-Slalom in Val d'Isère sein bestes Resultat seit eineinhalb Jahren eingefahren. Über die insgesamt ernüchternde Bilanz des Deutschen Skiverbands konnte sein 21. Platz in Frankreich am Sonntag aber nicht hinwegtäuschen. Beim überlegenen Sieg des Franzosen Alexis Pinturault war der 32-Jährige der einzige DSV-Fahrer im Finale. Die vier anderen Deutschen verpassten die Qualifikation für die Top 30. Dopfer kämpft seit einem Schien- und Wadenbeinbruch vor drei Jahren um eine Rückkehr zu alter Stärke.

Pinturault gewannt mit 1,44 Sekunden Vorsprung auf den Schweden Andre Myhrer. Stefano Gross aus Italien wurde Dritter. Der Norweger Henrik Kristoffersen arbeitete sich nach Rang 27 im ersten Lauf noch bis auf Platz vier nach vorne und verpasste das Podest um 0,01 Sekunden.

+++++14. Dezember 2019+++++

Rebensburg Zehnte bei Sieg von Goggia

Skirennläuferin Viktoria Rebensburg hat eine Woche nach ihrem ersten Saisonsieg eine weitere Podiumsplatzierung deutlich verpasst. Beim Weltcup-Super-G in St. Moritz/Schweiz belegte die 30-Jährige in einem von Wind beeinträchtigten Rennen den zehnten Rang, 0,83 Sekunden fehlten ihr auf das "Stockerl". Vergangenen Sonntag hatte Rebensburg in herausragender Manier den Super-G beim Weltcup in Lake Louise/Kanada gewonnen.

Bei wechselnden Bedingungen im WM-Ort von 2017 fuhr Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia (Italien) mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung auf ihre Mannschaftskollegin Federica Brignone (Italien) zu ihrem siebten Weltcupsieg. Dritte wurde Mikaela Shiffrin (USA/+0,13 Sekunden), die im vergangenen Winter neben dem Gesamtweltcup auch die Disziplinwertung im Super-G gewonnen hatte.

Rebensburg hatte bei ihrer Fahrt das Pech, im oberen Streckenteil der Piste "Engiadina" von starkem Seitenwind beeinträchtigt zu werden, nach ihr startende Läuferinnen waren dabei im Vorteil. "Das Wetter hat man nie im Griff, aber daran ist es nicht gelegen", betonte Rebensburg allerdings in der ARD. Ihre Fahrt sei ab dem Mittelteil "nicht wirklich ideal" gewesen, da habe der "Rhythmus nicht mehr ganz gepasst".

+++++14. Dezember 2019+++++

Weltcup-Slalom in Val d'Isere abgesagt

Anhaltend starker Wind hat am Samstagvormittag zur Absage des Weltcup-Slaloms der Männer im französischen Val d'Isere geführt. Nach einer dreimaligen Verschiebung der Startzeit von ursprünglich 9.30 auf zuletzt 11.30 Uhr entschied die Rennjury, das Rennen nicht durchzuführen.

Der Slalom war wegen der Wetterprognosen bereits von Sonntag auf Samstag vorgezogen worden. Am Sonntag sollte der zunächst für Samstag vorgesehene Riesenslalom ausgetragen werden.

+++++12. Dezember 2019+++++

Rebensburg und Ackermann führen alpine Ski-Frauen in St. Moritz an

Viktoria Rebensburg und Christina Ackermann gehen am Wochenende mit Podesthoffnungen in die Weltcups von St. Moritz. Nach ihrem Super-G-Sieg von Lake Louise will Rebensburg im Schweizer Nobel-Skiort am Samstag (10.30 Uhr/ARD und Eurosport) erneut ihre Klasse in der Disziplin zeigen. Neben der 30-Jährigen nominierte der Deutsche Skiverband (DSV) fünf weitere Athletinnen für den Super-G. Am Sonntag (13.30 Uhr) steht der Parallel-Slalom auf dem Programm. Dann will Ackermann, die im Vorjahr unter ihrem Mädchennamen Geiger Zweite des Parallel-Events in Stockholm geworden war, neben vier Teamkolleginnen überzeugen.

Die deutschen Männern sind in Val d'Isère im Slalom am Samstag (09.30/12.30 Uhr) nur Außenseiter. In Abwesenheit des verletzten Linus Straßer treten Fritz Dopfer, Sebastian Holzmann, David Ketterer und Dominik Stehle an. Tags darauf hofft Stefan Luitz im Riesenslalom auf mehr Erfolg als in Sölden (16.) und Beaver Creek (Ausfall).

Bald Speed-Queen? Rebensburg verzückt sich selbst

Nur bei der Siegerehrung hatte Viktoria Rebensburg ein paar Probleme. Der weiße Cowboyhut, den sie als grandiose Gewinnerin des Super-G im kanadischen Lake Louise aufsetzen sollte, passte so gar nicht auf ihren Kopf - Rebensburg hatte versäumt, die Mütze ihres Sponsors abzuziehen. Das sah dann ein wenig albern aus, tat der guten Laune in der deutschen Mannschaft aber keinen Abbruch.

"Es ist mal wieder schön, ganz oben zu stehen", sagte die freudestrahlende Rebensburg. Und schön war vor allem, wie sie da oben hingekommen war: Mit einem Lauf wie von einem anderen Stern, mit dem Rebensburg auch sich selbst verzückte. "Von oben bis unten wie an der Schnur gezogen, einfach geil", sei ihre Fahrt gewesen, "geschmeidig, ohne Hackler oder solche Sachen." Kurzum: Eine Augenweide.

Auch die Verantwortlichen des Deutschen Skiverbandes (DSV) gerieten ins Schwärmen. "Es war wirklich sensationell, wie sie gefahren ist", sagte Cheftrainer Jürgen Graller. Siege wie jener von Thomas Dreßen eine Woche zuvor in Lake Louise und nun jener von Rebensburg am selben Ort seien "so etwas wie Elixier für das Team. Das zeigt uns, dass wir in der absoluten Weltspitze mitfahren können", betonte Alpinchef Wolfgang Maier.

Der Vorsprung von Rebensburg auf die zweitplatzierte Nicol Delago (Italien) betrug üppige 0,35 Sekunden, es war ihr 18. Sieg im Weltcup, der mittlerweile vierte im Super-G, der zweitschnellsten Disziplin nach der Abfahrt. Zuvor hatte Rebensburg in den beiden Abfahrten in Lake Louise die Plätze vier und neun belegt. Ihre Saison hatte sie mit einem 13. und einem siebten Platz im Riesenslalom begonnen.

"Ich habe den Übergang vom Riesenslalom zum Speed reibungslos hinbekommen", sagte Rebensburg zufrieden, "mal schauen, ob mir das andersrum auch gelingen wird." Klar, am Riesenslalom hängt nach wie vor das Herz der 30-Jährigen, sie war Olympiasiegerin (2010), Olympiadritte (2014) und zweimal WM-Zweite (2015 und 2019). Doch Cheftrainer Jürgen Graller wird nicht müde darauf hinzuweisen, dass Rebensburg vor allem der Super-G liegt.

Im Super-G kommt es besonders auf das Skigefühl an, auf die Fähigkeit, nach einer kurzen Besichtigung der Strecke mit dem Gelände zu spielen: Rebensburg kann das. Und dennoch will sie alles dem Riesenslalom unterordnen. "Wenn ich nur auf meine aktuellen Resultate schaue, sind die im Speed besser. Aber mein Ziel ist es natürlich, auch im Riesenslalom wieder ganz oben auf dem Podium zu stehen."

Vor dem Jahreswechsel stehen noch zwei "Riesen" an, am 17. Dezember in Courchevel/Frankreich und am 28. in Lienz/Österreich. Zuvor könnte Rebensburg am 14. Dezember noch in St. Moritz fahren: einen Super-G.

+++++9. Dezember 2019+++++

Viktoria Rebensburg gewinnt Super-G überlegen