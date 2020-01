Ski-Alpin-Telegramm 2019/20 : Grünes Licht für Hahnenkammrennen nach Schneekontrolle

Inspektion: Herbert Hauser (von links, Pistenchef auf der Streif), Christian Schroll (Pistenchef auf der Ganslern), Hannes Trinkl (Weltcup-Renndirektor der Federation Internationale de Ski (FIS)), Jan Überall vom Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) und Thomas Voithofer (Rennstrecken-Sicherheitschef), kontrollieren den Schnee auf der Piste vor dem 80. Hahnenkamm-Rennen. Foto: dpa/Stefan Adelsberger

Düsseldorf Im Ski Alpin kämpfen die Sportler wieder um den Sieg in den einzelnen Disziplinen und im Gesamtweltcup. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Saison auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Skiweltverband FIS hat zwei Wochen vor den Hahnenkammrennen in Kitzbühel grünes Licht gegeben und die Schneebedingungen auf der legendären Streif für gut genug befunden. „Der Maschinenschnee hat eine hohe Qualität“, sagte FIS-Renndirektor Hannes Trinkl am Freitag nach der offiziellen Schneekontrolle für das wichtigste Weltcup-Rennen der Saison.

In Kitzbühel hat es in diesem Winter noch nicht so viel geschneit. Nach Angaben der Veranstalter wurden daher 90 000 Kubikmeter Schnee für die Rennstrecke produziert. An den wichtigsten Stellen auf der Streif seien so 70 Zentimeter Schneeauflage erreicht worden.

Die Hahnenkammrennen sind vom 24. bis 26. Januar geplant. Im vergangenen Jahr gewann Josef Ferstl den Super-G, vor zwei Jahren holte Thomas Dreßen den Sieg in der Abfahrt. Im Slalom am Sonntag hat Linus Straßer die größten Chancen auf ein gutes Resultat für den Deutschen Skiverband.

+++++5. Januar 2020+++++

Marlene Schmotz fällt lange aus

Die deutsche Skirennfahrerin Marlene Schmotz hat erneut einen Kreuzbandriss erlitten und fällt wieder lange aus. Die 25 Jahre alte Oberbayerin zog sich die Blessur im rechten Knie bei ihrem Sturz im Slalom von Zagreb am Samstag zu. Eine Untersuchung in München am Sonntag ergab einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes im rechten Knie, wie der Deutsche Skiverband am Montag mitteilte. Noch in dieser Woche soll die Sportlerin, die bis zu ihrem Unfall in Kroatien eine starke Saison gezeigt hatte, operiert werden.

+++++5. Januar 2020+++++

Straßer fährt nach Kahnbeinbruch auf Rang sieben

Skirennläufer Linus Straßer hat sich beim Slalom-Weltcup in Zagreb nur vier Wochen nach seinem in der rechten Hand erlittenen Kahnbeinbruch eindrucksvoll zurückgemeldet, den Sprung auf das Podest aber verpasst. Der Münchner belegte in seinem Comeback-Rennen beim Sieg des Franzosen Clement Noel den siebten Rang (+0,71 Sekunden) und erzielte damit das zweitbeste Slalom-Ergebnis seiner Karriere.

Bereits beim Saisonauftakt im November in Levi hatte der 27-Jährige als Achter eine vielversprechende Leistung gezeigt, ehe ihn seine Verletzung zu einer Pause zwang. Nach dem ersten Lauf am Sonntag hatte Staßer, mit der hohen Startnummer 31 ins Rennen gegangen, vor den Augen von ARD-Experte Felix Neureuther als Dritter nur 0,18 Sekunden hinter Ramon Zenhäuser gelegen und damit auf das Treppchen geschielt.

Platz zwei im Endklassement ging den Schweizer Zenhäusern (+0,07), der dritte Rang an Juniorenweltmeister Alex Vinatzer (Italien/+0,29).

Die weiteren deutschen Starter David Ketterer als 33. und Fritz Dopfer auf Rang 37 hatten den zweiten Lauf auf der Piste am Bärenberg verpasst. Dominik Stehle und Stefan Luitz waren ausgeschieden.

+++++4. Januar 2020+++++

Skirennläuferin Ackermann nach Rang 19 ratlos

Skirennläuferin Christina Ackermann war nach einem enttäuschenden 19. Platz beim Slalom in Zagreb ratlos. "Ich wollte es besser machen, aber ich weiß nicht, woran es lag, warum ich nicht ans Limit gehen konnte. Eigentlich hatte ich Sicherheit von den letzten Rennen", sagte Ackermann im ZDF.

Zuletzt hatte die 29-Jährige aus Oberstdorf mit den Plätzen fünf und vier in Lienz und Killington zwei Ausrufezeichen gesetzt - doch am Bärenberg wurde der Aufwärtstrend von Ackermann erst einmal jäh gestoppt. 5,98 Sekunden betrug ihr Rückstand auf die überlegene Siegerin Petra Vlhova (Slowakei).

Auch der Rest des deutschen Teams erlebte in Zagreb ein Rennen zum Vergessen. "Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, aber ich war zu passiv", sagte Lena Dürr (Germering), zuletzt starke Sechste in Lienz, nach Rang 25 (+6,56 Sekunden) frustriert: "Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ich hoffe, in Flachau kann ich wieder an das anknüpfen, was ich die letzten Rennen gezeigt habe." Jessica Hilzinger (Oberstdorf/+6,47) musste sich mit Rang 22 zufrieden geben.

Die WM-Dritte Vlhova fuhr dagegen in ihrer eigenen Liga - und war selbst von Dominatorin Mikaela Shiffrin nicht zu schlagen. Die zweimalige Olympiasiegerin aus den USA lag als Zweite 1,31 Sekunden zurück. Dritte wurde die Österreicherin Katharina Liensberger (+3,49).

Shiffrin verpasste nicht nur ihren 65. Weltcupsieg, sondern muss auch weiter auf ihren 44. Erfolg im Slalom warten. Damit würde sie zur Skirennläuferin mit den meisten Weltcup-Siegen in einer Disziplin avancieren. Bislang teilt sich Shiffrin (Slalom) diese Rekordmarke mit ihrer zurückgetretenen Landsfrau Lindsey Vonn (Abfahrt/beide 43).

+++++4. Januar 2020+++++

Foto: AP/Marco Trovati Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Damen.

Slalomfahrer Linus Straßer gibt überraschend Comeback in Zagreb

Linus Straßer steht nach seinem Kahnbeinbruch vor einem überraschend frühen Comeback im alpinen Ski-Weltcup. Der 27 Jahre alte Münchner werde beim Slalom am Sonntag in Zagreb an den Start gehen, teilte der Deutsche Skiverband am Vorabend des Rennens in Kroatien mit. Straßer habe die medizinische Freigabe für einen Start erhalten, hieß es. Er ist neben Fritz Dopfer, David Ketterer, Stefan Luitz und Dominik Stehle der fünfte deutsche Starter.

Straßer war Anfang Dezember im Training gestürzt und hatte sich dabei an der rechten Hand verletzt. Unmittelbar nach dem Malheur waren er und die Ärzte von einer Ausfallzeit von sechs Wochen ausgegangen. Als Ziel hatte Straßer eine Rückkehr beim Slalom-Klassiker am letzten Wochenende des Januars in Kitzbühel ausgegeben. Nun darf er davor schon auf die Einsätze in Madonna di Campiglio, Adelboden und Wengen hoffen. Darüber hinaus steht in Wengen eine Alpine Kombination an.

+++++ 4. Januar 2020 +++++

Deutsche Slalomfahrerinnen in Zagreb abgeschlagen - Vlhova schlägt Shiffrin

Nach zuletzt starken Auftritten samt Top-Ten-Erfolgen haben die deutschen Slalom-Fahrerinnen wieder eine Niederlage kassiert. Beim ersten Weltcup-Torlauf des neuen Kalenderjahres in Zagreb verpassten Christina Ackermann als 19. und Lena Dürr auf Platz 25 die vorderen Platzierungen am Samstagnachmittag deutlich.

„Ich weiß nicht, warum ich heute nicht ans Limit gehen konnte“, sagte Ackermann im ZDF, „irgendwas hat nicht gepasst.“ Nach zwei zu verhaltenen Durchgängen hatte sie 5,98 Sekunden Rückstand auf die phänomenale Siegerin Petra Vlhova aus der Slowakei. Die 29 Jahre alte Allgäuerin ärgerte, dass sie ihre jüngsten Slalom-Leistungen mit den Plätzen vier in Killington und fünf in Lienz nicht bestätigen konnte.

Auch Dürr war heftig enttäuscht, nach dem sechsten Platz von Lienz wieder abgehängt worden zu sein. „Ich habe mich eigentlich gut vorbereitet und gut gefühlt. Aber ich war zu passiv. Der Fluss von Lienz war leider nicht mehr da“, berichtete die 28-Jährige. Die beiden besten deutschen Slalom-Sportlerinnen wollen sich nun beim nächsten Rennen am 14. Januar im Flutlicht von Flachau revanchieren. Als dritte Deutsche kam Jessica Hilzinger als 22. in die Punkteränge.

Im Kampf um das Podium zeigten indes Vlhova und Favoritin Mikaela Shiffrin ein famoses Duell. Die Amerikanerin wurde dabei Zweite, obwohl sie im Finale eine bärenstarke Fahrt vorgelegt hatte. Dauerrivalin Vlhova war aber noch einmal schneller und hängte die Weltmeisterin und Weltcup-Gesamtsiegerin um 1,31 Sekunden ab. Auf Platz drei landete Katharina Liensberger aus Österreich (+3,49).

Shiffrin und Vlhova sorgen weiter für eine atemberaubende Serie im Weltcup: Seit drei Jahren haben die beiden Athletinnen alle 24 Slaloms unter sich ausgemacht: Shiffrin gewann 19, Vlhova fünf.

++++2. Januar 2020+++++

DSV setzt in Zagreb auf gleiches Slalom-Team wie in Lienz

Die deutschen Slalomfahrerinnen gehen nach dem guten Resultat in Lienz mit viel Selbstvertrauen in den ersten alpinen Ski-Weltcup des neuen Jahres. In Zagreb schickt der Deutsche Skiverband am Samstag (13.00/16.15 Uhr/ZDF und Eurosport) die gleichen sieben Fahrerinnen an den Start wie zuletzt in Österreich, als erstmals seit fast drei Jahren wieder fünf Slalom-Fahrerinnen aus Deutschland Weltcup-Punkte gesammelt hatten. Das teilte der Verband am Donnerstag mit.

„Ich nehme mir vor, diese Leistungen mit in das Jahr 2020 zu nehmen“, sagte Christina Ackermann, die in Lienz als beste Deutsche Fünfte geworden war. „Natürlich wünsche ich mir, dass ich mir den Traum von einem Podestplatz erfüllen kann.“

Für die Herren beginnt der Klassiker-Monat Januar mit dem Slalom am Sonntag (14.15/17.40 Uhr/Eurosport). Schon am Mittwoch geht es dann weiter mit dem Slalom in Madonna di Campiglio. Dort gehen sechs Fahrer an den Start, nach Zagreb schickt der DSV nur Fritz Dopfer, David Ketterer, Stefan Luitz und Dominik Stehle. Sebastian Holzmann und Anton Tremmel sollen erst noch Punkte im Europacup holen und so ihren Startplatz für Madonna di Campiglio verbessern. Im Januar folgen danach noch die Slalom-Rennen in Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming.

+++++31. Dezember 2019+++++

Hannes Reichelt denkt nach Verletzung nicht ans Karriereende

Skirennläufer Hannes Reichelt will trotz seiner schweren Knieverletzung im Alter von 39 Jahren am Comeback arbeiten. Der Österreicher kündigte an, unbedingt in den Ski-Weltcup zurückkehren zu wollen. „Das Ziel bleibt die WM 2021 in Cortina“, sagte er am Dienstag bei einem Medientermin im Innsbrucker Sanatorium Kettenbrücke der Barmherzigen Schwestern.

Der Super-G-Weltmeister von 2015 hatte sich bei seinem Sturz in der Weltcup-Abfahrt am Samstag im italienischen Bormio das vordere Kreuzband, die äußeren Bänder sowie den Meniskus außen und innen komplett gerissen. Reichelt sprach von einem „Scheiß-Jahr, ausgenommen die Geburt meines Sohnes“.

+++++29. Dezember 2019+++++

Romed Baumann 13. in Bormio

Der einzige deutsche Starter Romed Baumann hat bei der Kombination in Bormio den 13. Platz belegt. Nach Rang 14 im Super-G zeigte der aus Österreich nach Deutschland gewechselte Routinier am Sonntag einen soliden Slalom und hatte am Ende 3,97 Sekunden Rückstand auf Gewinner Alexis Pinturault aus Frankreich. Rang zwei ging etwas überraschend an den Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der damit auch die Führung im Gesamtweltcup übernahm und nach dem letzten Weltcup des Jahres 20 Punkte Vorsprung auf Verfolger Dominik Paris hat. Dritter in der ersten Kombination des Winters wurde der Schweizer Loic Meillard.

+++++29. Dezember 2019+++++

Mikaela Shiffrin gewinnt in Lienz - Christina Ackermann und Lena Dürr verpassen Podest knapp

Die deutschen Skirennläuferinnen haben beim Slalom in Lienz/Österreich für einen bemerkenswerten Jahresabschluss gesorgt. Beim letzten Weltcup-Rennen des Jahres verpasste Christina Ackermann (Oberstdorf) auf Rang fünf nur um 0,19 Sekunden einen Platz auf dem Podest, Lena Dürr (Germering) wurde Sechste. Zwei deutsche Slalom-Läuferinnen hatten sich zuletzt im März 2017 in Squaw Valley/USA in den Top Ten platziert: Geiger war damals Sechste, Marina Wallner (Inzell) Siebte.

Mikaela Shiffrin (USA) holte sich nach dem Sieg am Samstag im Riesenslalom, in dem eine enttäuschende Viktoria Rebensburg (Kreuth) den 14. Platz belegt hatte, auch den Sieg im Slalom - 0,61 Sekunden vor Petra Vlhova (Slowakei), 1,72 Sekunden vor Michelle Gisin (Schweiz). Mit 64 Weltcup-Siegen überholte Shiffrin in der ewigen Bestenliste Annemarie Moser-Pröll (Österreich/62), vor ihr liegen nur noch Ingemar Stenmark (Schweden/86), Lindsey Vonn (USA/82) und Marcel Hirscher (Österreich/67). Shiffrin ist erst 24 Jahre alt.

Neben Ackermann und Dürr holten auch Marlene Schmotz (Leitzachtal/11.), Wallner (20.) und Jessica Hilzinger (Oberstdorf/(21.) Weltcup-Punkte, eine Bilanz, die Alpinchef Wolfgang Maier zufriedenstellte. "Das ist eine sehr positive Mannschaftsleistung", sagte er, "fünf im Finale, das hatten wir schon lange nicht mehr." Zuletzt hatten sich drei deutsche Slalom-Läuferinnen im November 2013 in Levi/Finnland unter den ersten Zwölf platziert, den letzten Podestplatz belegte im Dezember 2013 Maria Höfl-Riesch - als Dritte in Lienz.

"Die machen das sehr gut", urteilte ARD-Kommentator Felix Neureuther als Betrachter aus dem fernen Bormio. "Natürlich ärgert es mich, dass ich wieder so knapp am Podest vorbei bin", sagte Christina Ackermann, die Anfang Dezember als Vierte im Slalom von Killington/USA überzeugt hatte. Sie betonte freilich: "Aber so kann es weitergehen." Das nächste Rennen findet am 4. Januar in Zagreb/Kroatien statt

+++++29. Dezember 2019+++++

Shiffrin in Lienz in Führung - deutsche Läuferinnen gut platziert

Mikaela Shiffrin (USA) steht beim Slalom in Lienz/Österreich vor ihrem 64. Sieg im Weltcup. In den zweiten Durchgang geht die 24 Jahre alte Gesamtweltcupsiegerin mit einem Vorsprung von 0,26 Sekunden auf ihre große Rivalin Petra Vlhova (Slowakei).

Eine gute Leistung zeigten Lena Dürr (Germering) und Christina Ackermann (Oberstdorf), die im Zwischenklassement die Plätze sechs und neun belegen. Dürr fehlten nur 0,29 Sekunden zur drittplatzierten Norwegerin Nina Haver-Löseth.

Insgesamt konnten sich fünf deutsche Läuferinnen für den zweiten Lauf qualifizieren. Marlene Schmotz (Leitzachtal), Marina Wallner (Inzell) und Jessica Hilzinger (Oberstdorf) fuhren im ersten Durchgang auf die Plätze 19, 23, und 30.

+++++29. Dezember 2019+++++

Skirennfahrer Thomas Dreßen verzichtet auf Abfahrt und pausiert

Skirennfahrer Thomas Dreßen muss vor den Abfahrtsklassikern im Januar eine Zwangspause einlegen. Der 26 Jahre alte Kitzbühel-Sieger hat eine Schwellung in seinem operierten Knie und deswegen bereits am Samstag auf die Abfahrt in Bormio verzichtet. Cheftrainer Christian Schwaiger sprach von „mindestens zehn Tagen Pause“ für den besten deutschen Speedfahrer, bevor es am dritten Januar-Wochenende mit dem Rennen in Wengen weiter geht. Eine Woche danach stehen die Hahnenkammrennen in Kitzbühel im Kalender. Auf der prestigeträchtigen Streif hatte er vor zwei Jahren gewonnen.

Vom Deutschen Skiverband hieß es, Dreßens operiertes Knie sei nach dem neunten Platz in der Abfahrt am Freitag dick geworden. Nach der Besichtigung am Samstagmorgen habe er dann entschieden, auf einen Start auf der eisigen Stelvio-Piste zu verzichten. „Das war mir zu viel Risiko. Zum Vollgas attackieren reicht es nicht, und nur zum Runterfahren bin ich auch nicht da. Also habe ich gesagt: Lassen wir es gut sein“, sagte Dreßen. Für die Kombination am Sonntag war er ohnehin nicht vorgesehen.