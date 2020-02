Ski-Alpin-Telegramm 2019/20 : Deutsche Skirennläuferinnen enttäuschen - Vlhova gewinnt

Petra Vlhova feiert ihren Sieg. Foto: AP/Pier Marco Tacca

Düsseldorf Die deutschen Skirennläuferin haben beim alpinen Weltcup-Slalom im slowenischen Kranjska Gora maßlos enttäuscht. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Ski-Alpin-Saison auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Christina Ackermann (Oberstdorf) musste sich nach zaghaften Läufen mit dem 24. Rang begnügen. Lena Dürr (Germering), nach dem ersten Durchgang als Zwölfte noch in aussichtsreicher Position, fädelte im Finale ein. Auch Marina Wallner (Inzell) und Jessica Hilzinger (Oberstdorf) schieden aus.

Der Sieg ging in Abwesenheit von Mikaela Shiffrin (USA), die nach dem überraschenden Tod ihres Vaters weiter eine Wettkampfpause einlegt, an die Slowakin Petra Vlhova. Bei ihrem fünften Saisonsieg triumphierte Vlhova in 1:47,56 Minuten vor Wendy Holdener aus der Schweiz (+0,24) und der Österreicherin Katharina Truppe (+0,89). Vlhova profitierte allerdings von einem Sturz der Führenden Anna Swenn Larsson kurz vor dem Ziel.

+++++15. Februar 2020+++++

Neuseeländerin Alice Robinson gewinnt Riesenslalom

Skirennläuferin Lena Dürr (Germering) hat beim Weltcup im slowenischen Kranjska Gora ihre beste Riesenslalom-Platzierung der Saison verfehlt. In Abwesenheit der am Knie verletzten Viktoria Rebensburg (Kreuth) belegte die einzige deutsche Starterin nach einem schwachen zweiten Lauf den 23. Rang. Ende Oktober war Dürr 18. in Sölden geworden, nach dem ersten Durchgang am Samstag lag sie noch auf Position 17.

Den Sieg sicherte sich die Neuseeländerin Alice Robinson mit einem bärenstarken zweiten Lauf vor Weltmeisterin Petra Vlhova (Slowakei/+0,34 Sekunden). Für die erst 18-jährige Robinson ist es der zweite Triumph im Weltcup nach ihrem Riesenslalom-Coup beim Saisonauftakt in Sölden. Rang drei teilten sich Lokalmatadorin Meta Hrovat (Slowenien) und Wendy Holdener (Schweiz/beide +1,59). Weiter nicht am Start war Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin (USA), die nach dem überraschenden Tod ihres Vaters eine Wettkampfpause eingelegt hat.

Rebensburg muss sich nach ihrem folgenschweren Sturz am vergangenen Wochenende in Garmisch-Partenkirchen auf ihre Rehabilitation konzentrieren. Ein Comeback nach einer Tibiakopfimpressionsfraktur mit Innenbandüberdehnung im linken Knie noch in diesem Winter werde "definitiv eng und schwierig", sagte die 30-Jährige im ZDF.

+++++14. Februar 2020+++++

Thomas Dreßen stürmt erneut aufs Podium - Shiffrin-Rückkehr offen

Skirennläufer Thomas Dreßen ist einen Tag nach seinem dritten Saisonsieg erneut aufs Weltcup-"Stockerl" gestürmt. Der 26-Jährige raste im Super-G von Saalbach-Hinterglemm bei fast schon irregulären Verhältnissen auf aufgeweichter Piste auf den starken dritten Platz.

"Ich muss sagen, ich bin wieder brutal happy, das Podium ist super", sagte Dreßen im ZDF. Wegen der weichen Verhältnisse auf der Schneekristall-Piste, über die viele Konkurrenten zurecht klagten, habe er mit der ungünstigen Startnummer 19 "mit brutal viel Gefühl fahren" müssen. Die Bedingungen nannte er "grenzwertig, aber ich mache mir kein Kopf drüber. Wenn gefahren wird, wird gefahren."

Von der Topzeit des Norwegers Aleksander Aamodt Kilde (58,30 Sekunden) trennten Dreßen nach einem wahren Sprint-Rennen auf der wegen Schneefalls und Wind verkürzten Strecke 0,31 Sekunden. Für den Mittenwalder war es die dritte Podestfahrt in seiner etwas schwächeren Disziplin. Der Schweizer Mauro Caviezel (+0,16) wurde Zweiter.

Andreas Sander (Ennepetal/0,64) war als guter Siebter erneut zweitbester Deutscher. "Für mich war die Piste nicht weltcupwürdig, das war sehr unfair", sagte er und würdigte seinen Teamkollegen: "Das war eine Sensationsleistung vom Thomas, die Piste ließ so eine Fahrt eigentlich gar nicht mehr zu."

Kilde übernahm mit seinem ersten Saisonsieg die Führung im Gesamt- und im Disziplin-Weltcup. Wegen des Wetters musste der Start am Zwölferkogel mehrmals und um insgesamt fast zweieinhalb Stunden verschoben werden, die technisch anspruchsvolle Piste gab schnell nach. Olympiasieger Matthias Mayer (Österreich) schied wie der Olympiazweite Beat Feuz (Schweiz) am Xandl-Sprung aus.

+++++14. Februar 2020+++++

Zeitpunkt von Shiffrins Rückkehr offen

Ski-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin wird auch beim Weltcup in Kranjska Gora am Wochenende fehlen, der Zeitpunkt ihrer Rückkehr ist weiter offen. Das berichten US-Medien unter Berufung auf das nähere Umfeld der dreimaligen Gesamtweltcupsiegerin.

Shiffrin hatte nach dem überraschenden Tod ihres Vaters bereits am vergangenen Wochenende in Garmisch-Partenkirchen gefehlt. Angeblich ist sogar offen, ob die 24-Jährige bis zum Saison-Finale in Cortina d'Ampezzo Mitte März überhaupt noch einmal startet.

In der Gesamtwertung hat sie aktuell einen Vorsprung von 145 Punkten auf die Italienerin Federica Brignone. In Kranjska Gora/Slowenien stehen ein Riesenslalom (Samstag) und ein Slalom (Sonntag) auf dem Programm, danach werden inklusive des Weltcup-Finales noch 14 Rennen ausgetragen.

+++++13. Februar 2020+++++

Foto: AP/Marco Trovati Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Damen.

Dreßen schreibt mit Sieg in Saalbach deutsche Ski-Geschichte

Knapp zwei Wochen nach dem Abfahrts-Sieg in Garmisch-Partenkirchen jubelte Thomas Dreßen ein wenig ungläubig über den nächsten Erfolg in einer Art alten Heimat. Fünf Jahre nach seiner Weltcup-Premiere in Saalbach-Hinterglemm, nicht weit entfernt von dem Ort Saalfelden, in dem er jahrelang das Ski-Gymnasium besucht hatte, gewann der 26 Jahre alte Skirennfahrer auch den Wettkampf in Österreich und schrieb damit deutsche Ski-Geschichte. Zwei Abfahrten in Serie hat im Weltcup noch kein Deutscher jemals gewonnen. Mit seinen nun fünf Abfahrtssiegen ist Dreßen ohnehin schon Rekordhalter. Dabei hatte ihn ein Fehler schon fast von der Piste geworfen.

„Meine Reaktion im Ziel hat es gezeigt: So ganz damit gerechnet habe ich nicht mehr“, sagte er. „An der Mittelstation vorbei habe ich gedacht: Jetzt fängt das Rennen neu an. Mach das, was du mit den Trainern besprochen hast. Ist aufgegangen.“ 0,07 Sekunden trennten ihn am Donnerstag im Ziel von Beat Feuz, der zwar eine Gruppe von vier Schweizern anführte, aber sich Dreßen geschlagen geben musste. Mal wieder. Dreßen habe „auch keine perfekt Fahrt gehabt, aber den Speed am besten mitgenommen. Vom Instinkt ist er einer der Topleute“, sagte der Abfahrts-Weltmeister von 2017 anerkennend.

In der Gesamtwertung hat Feuz zwar noch immer 194 Punkte Vorsprung auf seinen Verfolger aus Deutschland. Aber Dreßen konnte die Entscheidung um die kleine Kristallkugel für den besten Abfahrer des Winters zumindest verschieben. Und er wird probieren, seine neue Lockerheit auch in die verbleibenden beiden Abfahrten von Kvitfjell und Cortina d'Ampezzo mitzunehmen. „Im Moment läuft es einfach gut. Ich habe die Lockerheit wieder gefunden“, sagte Dreßen. „In Garmisch schon gedacht: Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Das, was ich jetzt habe, kann mir keiner mehr nehmen.“

Andreas Sander belegte Rang 13. Auch Josef Ferstl (23.), Romed Baumann (25.) und Dominik Schwaiger (28.) holten Weltcup-Punkte für den Deutschen Skiverband. Hauptdarsteller war aber wie so oft in dieser sensationellen Comeback-Saison nach seiner schweren Knieverletzung im Winter zuvor Thomas Dreßen. „Das finde ich halt auch cool: Weltcup-Debüt vor fünf Jahren und jetzt da heute gewinnen. Das ist schon schön.“

+++++11. Februar 2020+++++

Neureuther wettert gegen „Parallel-Gedöns“

Der frühere Skirennläufer Felix Neureuther hat scharfe Kritik an den Parallel-Rennen im Weltcup geübt und deren Abschaffung gefordert. "Dieses ganze Parallel-Gedöns! Dass das Teil des Weltcups ist, das ist der größte Schwachsinn aller Zeiten", sagte der ARD-Experte der österreichischen Kronen-Zeitung: "Das hat nichts mit diesem Skisport zu tun, den wir lieben. Das muss weg vom Weltcup!"

Der Internationale Skiverband (FIS) setzt im Werben um ein jüngeres Publikum seit geraumer Zeit auf neue Formate wie den Team Event, Parallel-Slaloms oder -Riesenslaloms. In dieser Saison wird sogar erstmals eine eigene Kristallkugel vergeben - bei den Männern nach nur zwei (bereits absolvierten) Rennen, bei den Frauen nach drei.

Neureuther hält überhaupt nichts von dieser Art Skirennsport. "Nur pushen, pushen, pushen und ein, zwei Übergänge. Wir sind doch keine Snowboarder", sagte er: "Die Kunst, sich auf diesen schmalen Dingern zu bewegen, muss wieder in den Vordergrund rücken. Bitte, liebe Leute von der FIS, das muss gestoppt werden."

Schon nach dem Parallel-Riesenslalom am Sonntag in Chamonix, wo Alexander Schmid (Fischen) auf Rang drei gefahren war, hatte es scharfe Kritik der Athleten gegeben. "Ich fühle mich verschaukelt", schimpfte der Franzose Alexis Pinturault, einer der Top-Stars, "wir Athleten werden als Spielfiguren einer Show angesehen und nicht als Akteure einer Sportart." Der Schweizer Daniel Yule, überragender Slalomfahrer des Winters und Athletensprecher, fragte: "Sollen wir einen Boykott lancieren?"

Die FIS setzt dennoch unbeirrt auf das Parallel-Format. Der Team Event ist seit 2018 olympisch, im Einzel sollen 2021 in Cortina d'Ampezzo erstmals WM-Medaillen vergeben werden.

Für Neureuther wäre "weniger mehr". Er schlägt eine Rückkehr "zu den Zeiten meiner Eltern" vor: "Zehn Abfahrten, zehn Riesentorläufe, zehn Slaloms. (...) Gefahren wird an den richtig geilen Traditionsorten: Kitz, Schladming, Garmisch, Bormio, St. Moritz, Wengen, Beaver Creek. Freitag Nachtslalom, Samstag Abfahrt, Sonntag Riesentorlauf."

+++++9. Februar 2020+++++

Saison-Aus von Rebensburg trifft das ganze Team

Das vorzeitige Saisonende von Viktoria Rebensburg nach ihrem Sturz in Garmisch-Partenkirchen trifft auch die gesamte deutsche Damen-Skimannschaft heftig. „Das ist schlimm für das Team“, sagte Alpin-Chef Wolfgang Maier der Deutschen Presse-Agentur. Seine beste Rennfahrerin hatte sich am Sonntag bei ihrem Unfall im Super-G eine Knieverletzung zugezogen und kann in diesem Winter nicht mehr antreten. Maier verwies nun vor allem auf die Disziplin Riesenslalom, in der sein Team „eigentlich komplett ausradiert“ sei.

Vor der 30 Jahre alten Rebensburg war in der Saison schon Marlene Schmotz wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen. Rebensburg und Schmotz waren in den jüngsten vier Riesentorläufen die einzigen Sportlerinnen des Deutschen Skiverbandes, die es in die zweiten Durchgänge geschafft hatten. In den Speed-Events kann Kira Weidle um vordere Plätze mitfahren. Die besten Chancen auf Top-Ten-Plätze haben nun die Fahrerinnen in der jahrelangen Problemdisziplin Slalom.

Obwohl sich zuletzt Verletzungen häuften, seien Trendwenden bei der Materialauswahl oder den Pistenbeschaffenheiten schwierig, meinte Maier. „Du kannst es drehen und wenden, wie du möchtest“, sagte er, am Ende sei immer jemand unzufrieden. Selbst die Sportlerinnen und Sportler wollten nicht langsamer sein, „die wollen ja gewinnen“.

+++++9. Februar 2020+++++

Knieverletzung doch schwerer - Saison-Aus für Rebensburg

Die Knieverletzung bei Viktoria Rebensburg (30) ist doch schwerer als befürchtet, die beste deutsche Skirennläuferin kann in diesem Winter keine Rennen mehr bestreiten. Nach ihrem Sturz beim Super-G in Garmisch-Partenkirchen wurde bei einer MRT-Untersuchung eine Tibiakopfimpressionfraktur im linken Knie sowie eine Innenbandüberdehnung festgestellt. Das teilte der Deutsche Skiverband mit.

Eine Operation sei nicht notwendig, hieß es weiter, allerdings eine Skipause von sechs bis acht Wochen. "Es ist natürlich bitter, dass die Saison vorbei ist", sagte Rebensburg, die in "GAP" tags zuvor noch die Abfahrt gewonnen hatte, "aber ich habe noch einmal Glück im Unglück gehabt. Alle Bänder haben gehalten, und deshalb bin ich zuversichtlich, dass ich nach der Rehabilitation wieder richtig schnell Skifahren kann."

+++++9. Februar 2020+++++

Rebensburg im Super-G von Garmisch nach Sturz ausgeschieden

Skirennläuferin Viktoria Rebensburg ist beim Super-G von Garmisch-Partenkirchen gestürzt, hat sich aber nach eigener Ausage nicht schwer verletzt. Einen Tag nach ihrem Abfahrtssieg verkantete die 30-Jährige aus Kreuth nach einem Schlag bei einem Linksschwung auf der eisigen Kandahar im Abschnitt „Hölle“ ihre Ski, so dass es ihr die Beine auseinanderriss, sie stürzte und in den Fangzaun rutschte. „Mir geht es ganz gut“, sagte Rebensburg kurz darauf im ARD-Interview. „Ich habe mir ein bisserl das Knie angeschlagen. Das tat weh, aber es ist okay. Es war sehr schwer zu fahren.“

Auch Ralph Eder, Pressesprecher des Deutschen Skiverbands (DSV), hatte kurz zuvor „vorsichtige Entwarnung“ geben können. „Sie ist mit dem linken Knie an eine Stange geschlagen“, sagte Eder. „Der Arzt ist unterwegs. Wir geben uns jetzt Zeit, es medizinisch abzuklären.“

Nachdem einige Streckenposten Rebensburg aufgeholfen hatten, fuhr sie noch allein nach unten in den Zielbereich, hob dabei aber das linke Bein an, um es nicht zu belasten. Es sah jedoch nicht nach einer schweren Bänderverletzung aus. Eine genaue Diagnose gab es zunächst aber nicht. Wenig später stürzte auch die Italienerin Sofia Goggia. Das Rennen stand wohl auf der Kippe, wurde aber fortgesetzt. Auch bei Goggia war zunächst unklar, ob sie sich schwerer verletzt hatte. Offenbar hat sie sich eine Handverletzung zugezogen.

„Ich bin froh, dass ich unten bin. Es ist an der Grenze und wird sicher immer schwieriger“, kritisierte die Österreicherin Nicole Schmidhofer, die hinter der Schweizerin Corinne Suter zunächst auf Platz zwei lag. Die eisige und unterschiedliche Piste, die zudem einige Schläge enthielt, forderte die Rennläuferin enorm. Rebensburg meinte: „Es ist machbar, aber man muss sehr sauber fahren.“

+++++9. Februar 2020+++++

Alexander Schmid erstmals auf dem Podest

Skirennläufer Alexander Schmid (Fischen) hat mit Rang drei beim Parallel-Riesenslalom im französischen Chamonix überraschend die erste Podestplatzierung seiner Karriere eingefahren. Der 25 Jahre alte Allgäuer setzte sich im "kleinen Finale" mit 0,28 Sekunden Vorsprung klar gegen den US-Amerikaner Tommy Ford durch. Im Halbfinale war er am späteren Sieger Loic Meillard aus der Schweiz gescheitert.

Zuvor hatte Schmid Roland Leitinger (Österreich), Mitfavorit Alexis Pinturault aus Frankreich und den Slowenen Zan Kranjec bezwungen. Das Aus in der Vorschlussrunde war unglücklich: Schmid fädelte knapp in Führung liegend am drittletzten Tor ein. Meillard (23) gewann erstmals im Weltcup.

Stefan Luitz (Bolsterlang) scheiterte in der ersten K.o.-Runde an Simon Maurberger (Italien), als er am Übergang in den Zielhang an einem Tor vorbeifuhr. Damit verpasste der Allgäuer nach seinem zweiten Platz von Alta Badia die Chance, die erstmals vergebene kleine Kristallkugel für den Disziplinbesten zu gewinnen. "Wegen der Kugel habe ich mir wenig Gedanken gemacht. Ich wollte gut Skifahren, das ist mir nicht gelungen, das ärgert mich viel mehr", sagte Luitz.

Linus Straßer schied in der zweiten Runde gegen den Schweizer Thomas Tumler aus. Der Münchner rutschte auf dem schwierigeren roten Kurs am ersten Übergang weg und war damit chancenlos. "Die Welle kam so schnell", sagte er.

++++++8. Februar 2020++++++