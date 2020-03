Ski-Alpin-Telegramm 2019/20 : Pinturault gewinnt die Kombination in Hinterstoder

Alexis Pinturault. Foto: AP/Giovanni Auletta

Düsseldorf Die alpine Kombination der Skirennläuferinnen im italienischen La Thuile ist nach heftigen Schneefällen abgesagt worden. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Ski-Alpin-Saison auf dem Laufenden.

Der Skirennfahrer Alexis Pinturault hat die Alpine Kombination in Hinterstoder gewonnen und sich damit auch den Disziplinen-Weltcup dieses Winters gesichert. Der Franzose setzte sich am Sonntag mit fast einer Sekunde Vorsprung vor Mauro Caviezel aus der Schweiz und dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde durch.

Von drei Kombi-Rennen dieses Winters gewann Pinturault zwei und wurde einmal Zweiter. Er holte sich als erster Rennfahrer der Skigeschichte zum siebten Mal die Disziplin-Wertung in der Kombination.

Der 28-Jährige hatte den Grundstein zum Erfolg mit Platz zwei nach dem Super-G am Vormittag gelegt. Im Torlauf ließ der Techniker dann den Speed-Spezialisten Caviezel deutlich hinter sich. Aus dem deutschen Team fuhr nur Romed Baumann als 27. (+6,13) in die Wertung. Thomas Dreßen hatte nach seinem Sturz im Super-G am Samstag und zwei ausgekugelten Schultern auf einen Kombi-Start verzichtet. Josef Ferstl trat am Sonntag zum entscheidenden Slalom nicht mehr an.

Durch Pinturaults Sieg steigt die Spannung im Gesamtweltcup. Dort kletterte der Franzose auf Platz zwei und hat 34 Punkte Rückstand auf Kilde. Im Riesenslalom am Montag (9.30/12.30 Uhr/BR und Eurosport) kann Pinturault die Führung übernehmen. „Im Gesamtweltcup ist alles möglich. Ich muss morgen noch mal gut fahren“, sagte er im ORF.

Womöglich entscheidet das Rennen gar über die große Kristallkugel: Sollte der Weltverband Fis entscheiden, wegen des Coronavirus die Saison vorzeitig zu beenden, könnte der Führende des Rankings am Montag schon der Gesamt-Champion sein. „Die Situation ist nicht einfach für uns Athleten. Wir müssen abwarten“, sagte Pinturault.

+++++1. März 2020+++++

Kombination der Frauen in La Thuile abgesagt

Die alpine Kombination der Skirennläuferinnen im italienischen La Thuile ist nach heftigen Schneefällen kurz vor dem Start am Sonntag (11.15 Uhr) abgesagt worden. Das teilte der Weltverband FIS mit. Das Rennen wird nicht nachgeholt, damit steht die Italienerin Federica Brignone nach nur zwei Wettbewerben als Gewinnerin der Disziplinwertung fest, im Gesamtweltcup ist die 29-Jährige auf dem besten Weg, die große Kristallkugel zu gewinnen.

Der Weltcup im Aostatal war nach dem Ausbruch des Coronavirus in Norditalien gefährdet gewesen, weil es in der Region bislang aber keine registrierten Fälle gibt, fand am Samstag ein Super-G statt - allerdings vor weniger Zuschauern als ursprünglich vorgesehen. Italien ist vom 18. bis 22. März noch als Gastgeber des Weltcup-Finals eingeplant, das im nächsten WM-Ort Cortina d'Ampezzo stattfinden soll.

+++++29. Februar 2020+++++

Dreßen kugelt bei Sturz beide Schultern aus

Der beste deutsche Skirennfahrer, Thomas Dreßen, hat sich im Super-G von Hinterstoder an beiden Schultern verletzt und droht für die letzte Saisonphase im Weltcup auszufallen. Der Sportler aus Mittenwald stürzte am Samstag und kugelte sich dabei sowohl das linke als auch das rechte Gelenk aus. „Die Schmerzen sind stark in beiden Schultern“, berichtete der 26-Jährige danach. Ob bei dem Unfall auch Bänder verletzt wurden, was eine Zwangspause und damit das vorzeitige Ende seiner Saison bedeuten könnte, war zunächst unklar.

Das Alpin-Ass, das in dieser Saison bereits drei Rennen gewonnen hatte und dreimal als Dritter auf dem Podest stand, machte bei höchst komplizierten Verhältnissen mit weichem und teils heftig bremsendem Schnee einen Fehler und rutschte weg. Dabei prallte Dreßen auf die rechte Schulter. Sein Airbag ging auf, auch die linke Schulter erwischte es. Beide Gelenke renkten sich aber wieder ein.

Dreßen hatte sich schon bei seinem folgenschweren Sturz im Herbst 2018 an der Schulter verletzt und musste operiert werden. In Hinterstoder warf er den Organisatoren vor, die Piste nicht ideal präpariert zu haben. Weil es so warm war, wurde zwar der Schnee auf der Ideallinie mit Salz bearbeitet und damit befahrbar gemacht. An den Rändern aber war der Untergrund weich und gefährlich. „Meiner Meinung nach hätten sie schon breiter salzen können“, sagte er.

Der Kitzbühel-Sieger von 2018 hofft, dass er sich nicht schwerer verletzt hat, um in der nächsten Woche in Kvitfjell bei einer Abfahrt und einem Super-G antreten zu können. In Norwegen hatte er bereits einmal gewonnen. „Mein Ziel ist, in Kvitfjell dabei zu sein, aber nur, wenn es von der Sicherheit her passt.“

Der Sieg in Hinterstoder ging an den Österreicher Vincent Kriechmayr vor Mauro Caviezel aus der Schweiz und seinem Landsmann Matthias Mayer. Bester Deutscher war Josef Ferstl als 13., der als einziger DSV-Athlet unter die Top 30 fuhr. Andreas Sander schied nach einem Sturz aus, schien sich aber dabei nicht verletzt zu haben.

+++++28. Februar 2020+++++

Kombination der Männer in Hinterstoder auf Sonntag verschoben

Die für Freitag geplante alpine Weltcup-Kombination der Männer in Hinterstoder/Österreich ist wegen der Witterungsbedingungen abgesagt worden. Das gab der Weltverband FIS am Freitagmorgen bekannt. Schneefälle in der Nacht sowie starker Wind und Regen am Freitag machen eine planmäßige Austragung der Veranstaltung unmöglich.

Die Kombination mit Super-G und Slalom wird am Sonntag (9.45/12.45) nachgeholt. Der Riesenslalom findet statt am Sonntag am Montag (9.30/12.30) statt.

Foto: AP/Marco Trovati

+++++26. Februar 2020+++++

Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo ohne Zuschauer

Die alpinen Weltcupfinals im italienischen Cortina d'Ampezzo wird aufgrund der Coronavirus-Epidemie ohne Zuschauer stattfinden. Das sagte Markus Waldner, Renndirektor des internationalen Skiverbandes FIS, dem schwedischen Fernsehsender SVT.

Die Rennen finden vom 18. bis 22. März statt, Cortina liegt in der Region Venetien, die stark vom Ausbruch des Virus betroffen ist. "So wie es jetzt aussieht, wird in Cortina gefahren, aber ohne Fans", so Waldner.

Die Anzahl der Infizierten auf dem Apennin ist am Mittwoch auf 401 gestiegen. Das Coronavirus forderte in Italien bereits zwölf Todesopfer. In Italien wurden zahlreichen Sportevents abgesagt, Fußballspiele in der Serie A und in der Europa League werden als "Geisterspiele" ohne Zuschauer ausgetragen.

+++++23. Februar 2020+++++

Rückkehr von Shiffrin „weiter offen“

Der Zeitpunkt der Rückkehr von Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin in den alpinen Ski-Weltcup ist "weiter offen". Das teilte der US-Skiverband am Mittwoch mit. Die 24-Jährige hat seit dem überraschenden Tod ihres Vaters Anfang Februar keine Rennen mehr bestritten und deshalb ihre Führung im Gesamtweltcup verloren.

Die beste Skirennläuferin ihrer Generation und dreimalige Gewinnerin der großen Kristallkugel wird damit auch beim Weltcup am Wochenende im italienischen La Thuile fehlen, wo ein Super-G und eine Kombination auf dem Programm stehen. Danach gastiert der Ski-Zirkus vor dem Saisonfinale in Cortina d'Ampezzo/Italien Mitte März noch in Ofterschwang und im schwedischen Are.

Shiffrin liegt im Gesamtweltcup aktuell 73 Punkte hinter der neuen Führenden Federica Brignone auf Platz zwei. "Ich möchte, dass sie so schnell wie möglich zurückkommt, um wieder das tun zu können, was sie am meisten liebt", sagte die Italienerin kürzlich.

+++++23. Februar 2020+++++

Brignone überholt mit Kombinations-Sieg Shiffrin im Gesamt-Weltcup

Die italienische Skirennläuferin Federica Brignone hat die pausierende Mikaela Shiffrin im Gesamt-Weltcup überholt. Mit ihrem Sieg bei der Kombination aus Super-G und Slalom am Sonntag in Crans-Montana sammelte die 29-Jährige weitere 100 Punkte und liegt nun bei der Jagd nach der großen Kristallkugel mit 1298 Zählern vor der US-Amerikanerin Shiffrin (1225). Zweite in der Schweiz wurde die Österreicherin Franziska Gritsch vor der Tschechin Ester Ledecka.

Shiffrin hat seit dem Unfalltod ihres Vaters Jeff am 2. Februar kein Rennen mehr bestritten. Es ist weiterhin unklar, wann die 24 Jahre alte Amerikanerin in den Weltcup zurückkehrt. Bei den Rennen in Garmisch-Partenkirchen, Kranjska Gora und Crans-Montana war Shiffrin nicht am Start. In den vergangenen drei Jahren hat Olympiasiegerin Shiffrin jeweils den Gesamt-Weltcup gewonnen.

Patrizia Dorsch war am Sonntag die einzige DSV-Starterin und schied nach Rang 22 im Super-G im Slalom aus. Kombination-Favoritin und Gesamt-Weltcupdritte Petra Vlhova aus der Slowakei erging es genauso. Sie verlor gegenüber Brignone an Boden.

+++++22. Februar 2020+++++

Weidle enttäuscht erneut – Suter holt Abfahrtsweltcup

Kira Weidle griff sich nach der zweiten verpatzten Abfahrt von Crans Montana enttäuscht an den Helm. Beim Schweizer Ski-Fest mit dem nächsten Weltcup-Sieg von Lara Gut-Behrami und dem Gesamterfolg für Corinne Suter spielte die Starnbergerin erneut nur eine kleine Nebenrolle. Platz 23 mit einem Rückstand von 1,57 Sekunden auf die umjubelte Gut-Behrami war ernüchternd.

"Sowas darf ich mir die nächsten Jahre nicht mehr erlauben. Ich will auch mal in der Gesamtwertung weiter vorne mitfahren, da muss man auch solche Strecken im Griff haben", sagte Weidle selbstkritisch in der ARD. Material und Plan hätten gepasst, "aber es fällt mir ein bisschen schwer, das umzusetzen, Vertrauen zu finden, mit letzter Konsequenz reinzugehen in den Schwung. Wir werden hart daran arbeiten, wir müssen da eine Lösung finden - und ich glaube, wir finden auch was."

Dennoch war Weidle in Abwesenheit der verletzten Garmisch-Siegerin Viktoria Rebensburg (Kreuth) erneut beste Deutsche. Patrizia Dorsch (Schellenberg/1,85) holte als 27. immerhin ihr bestes Saisonergebnis in der Abfahrt, Michaela Wenig (Lenggries/2,32) als 29. noch zwei Punkte.

Gut-Behrami war bei ihrem 26. Weltcupsieg winzige 0,02 Sekunden schneller als Suter, die bereits am Freitag hinter ihrer Teamkollegin Zweite gewesen war. Die knapp Unterlegene konnte sich mit der ersten Kristallkugel in der Königsdisziplin einer Schweizerin seit dem Gesamtsieg der früheren Kombi-Weltmeisterin Chantal Bournissen 1991 trösten.

"Wenn ich ehrlich bin, bin ich einfach froh", sagte Suter im ORF, "es war sehr viel los, ich habe letzte Nacht gar nicht geschlafen. Es war viel Druck da, ich wurde immer auf den Abfahrtsweltcup angesprochen. Ich freue mich sehr für Lara. Sie fährt wirklich eine geile Linie."

+++++22. Februar 2020+++++

Schmid verpasst weiteren Coup – 20. im Riesenslalom von Naeba

Der Allgäuer Manuel Schmid hat knapp zwei Wochen nach seiner ersten Podestplatzierung im Weltcup einen weiteren Coup verpasst. Beim ersten Sieg des Kroaten Filip Zubcic im Riesenslalom von Naeba/Japan fuhr der 25-Jährige aus Fischen auf Rang 20. Vom "Stockerl" trennten den einzigen deutschen Starter, der beim Parallel-Riesenslalom am 9. Februar in Chamonix Dritter geworden war, 1,21 Sekunden.

Stefan Luitz (Bolsterlang) hatte auf den Trip nach Fernost krankheitsbedingt verzichten müssen. Zweiter hinter dem überlegenen Sieger Zubcic (27) wurde der Schweizer Marco Odermatt (0,74 Sekunden zurück), Tommy Ford aus den USA (1,07) belegte Platz drei. In Naeba findet am Sonntag (2.00/5.00 Uhr) noch ein Slalom statt, den Felix Neureuther vor vier Jahren gewinnen konnte.

+++++21. Februar 2020+++++

Weidle enttäuscht in Crans Montana - Österreicherin Reisinger stürzt schwer

Kira Weidle schüttelte enttäuscht den Kopf. Die Speed-Spezialistin aus Starnberg hatte sich für die Weltcup-Abfahrt in Crans Montana/Schweiz so viel vorgenommen, in ihrer Paradedisziplin die nächste Top-Platzierung anvisiert - und musste am Ende doch nur mit einem 22. Rang leben. 2,44 Sekunden hinter der souveränen Siegerin Lara Gut-Behrami, 1,52 Sekunden weg vom Podest.

"Es war nicht mein Tag, es waren einfach viel zu viele Fehler", sagte Weidle, die sich für einen frühen Start entschieden hatte und schon als Dritte die weiche Piste hinabgerast war, der ARD: "Es ist eben schwierig, wenn das Selbstvertrauen nicht so riesig ist", sagte die dreimalige Weltcup-Dritte, die dennoch beste Deutsche war.

Überschattet wurde das Rennen von einem schweren Sturz der Österreicherin Elisabeth Reisinger, die unter lauten Schmerzensschreien minutenlang versorgt und mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden musste. Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Nachmittag mitteilte, erlitt Reisinger bei dem Sturz einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie und eine Prellung des Schienbeinkopfes. Ihre Saison ist damit vorzeitig beendet. Zum Verhängnis wurde Reisinger wohl die zunehmend nachlassende Strecke - auch deshalb hatte sich Weidle für eine niedrige Startnummer entschieden.

Deutschlands Vorzeigeathletin Viktoria Rebensburg (Kreuth), die vor knapp zwei Wochen noch die Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen gewonnen hatte, fehlte wegen ihrer Knieverletzung. Rebensburg wird aller Voraussicht nach erst im kommenden Winter wieder angreifen können. US-Superstar Mikaela Shiffrin verzichtete wegen des Tods ihres Vaters erneut auf einen Start und könnte am Wochenende ihre Führung im Gesamtweltcup verlieren.

Bereits am Samstag (10.30 Uhr) findet die vorletzte Abfahrt der Saison statt. Nach dem Weltcup in Crans Montana steigt das Saisonfinale der Speed-Königinnen am 18. März im italienischen Cortina d'Ampezzo.

+++++20. Februar 2020+++++

Shiffrin startet auch nicht in Crans Montana - Rückkehr offen

Ski-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin wird auch beim Weltcup in Crans Montana am Wochenende fehlen, der Zeitpunkt ihrer Rückkehr ist nach wie vor offen. Das teilte der amerikanische Verband am Donnerstag mit. "Über ihre Rückkehr nach Europa und in den Wettkampf muss noch entschieden werden", hieß es.

Shiffrin hatte nach dem überraschenden Tod ihres Vaters bereits in Garmisch-Partenkirchen und Kranjska Gora/Slowenien gefehlt. Seit ihrem Super-G-Sieg am 26. Januar in Bansko/Bulgarien hat die 24-Jährige kein Rennen mehr bestritten. Angeblich ist sogar offen, ob die Amerikanerin bis zum Saisonfinale in Cortina d'Ampezzo Mitte März überhaupt noch einmal startet.

In der Gesamtwertung hat sie aktuell einen Vorsprung von 113 Punkten auf die Italienerin Federica Brignone. In Crans Montana/Schweiz stehen zwei Abfahrten (Freitag und Samstag) und eine Super-Kombination (Sonntag) auf dem Programm, danach werden inklusive des Weltcupfinales noch elf Rennen ausgetragen.

+++++20. Februar 2020+++++

Luitz fällt für Japan-Rennen aus