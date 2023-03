87. Weltcup-Sieg US-Star Shiffrin hält Alpin-Rekord nun allein

US-Star Mikaela Shiffrin hat einen weiteren sporthistorischen Sieg gefeiert und ist zur alleinigen Rekordhalterin im alpinen Skirennsport aufgestiegen. Die 27-Jährige raste beim Slalom im schwedischen Are am Samstag zu ihrem 87. Weltcup-Erfolg und ließ damit den früheren Technik-Spezialisten Ingemar Stenmark hinter sich. Der Schwede hatte in seiner Karriere insgesamt 86 Weltcup-Siege eingefahren. Mit ihrem Triumph im Riesenslalom am Freitag hatte Shiffrin bereits an der Spitze der ewigen Bestenliste mit ihm gleichgezogen. Nun thront die Ausnahmeathletin aus Colorado dort alleine.