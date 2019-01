Slalom in Zagreb: Neureuther wird bei Hirscher-Sieg Achter

Slalom in Zagreb

Felix Neureuther beim Slalom in Zagreb. Foto: dpa/Giovanni Auletta

Zagreb Felix Neureuther hat eine beeindruckende Aufholjagd im zweiten Lauf des Slaloms in Zagreb hingelegt. Der Deutsche fuhr noch auf den Achten Platz vor. Der Österreicher Hirscher gewann dank des Patzers eines Teamkollegen.

Skirennläufer Felix Neureuther hat durch eine starke Leistung im Finale noch einen guten achten Platz beim Weltcup-Slalom in Zagreb/Kroatien belegt. Nach dem ersten, fehlerhaften Lauf war er nur 23. gewesen. "Ich habe versucht, eine solide Fahrt zu machen, Sicherheit zu gewinnen, Fehler abzustellen, das ist mir ganz gut gelungen, das war ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Neureuther nach dem vierten Rennen seit seinem Comeback und ergänzte, spätestens bei der WM in Are/Schweden (3. bis 17. Februar) wolle er dann "einen raushauen".