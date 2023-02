Wiederholt sich das Olympia-Drama? Shiffrins Fehlstart in die Ski-WM

Shiffrins Olympia-Drama schien vor dem WM-Start verdaut, vergessen war es aber nicht. „Meine Performance in China ist immer ein bisschen im Kopf“, hatte die Ausnahmeathletin vor der Kombination am Montag offenbart. Dreimal war die Überfliegerin im Februar 2022 in Peking ausgeschieden, drei weitere Male ohne Podestplatz geblieben. Wiederholt sich das Fiasko nun im französischen Hochgebirge? „Natürlich ist es enttäuschend, nicht ins Ziel zu kommen. Aber ich bin froh, dass ich so aggressiv gefahren bin“, sagte Shiffrin und versuchte so, Positives aus dem verkorksten Tag mitzunehmen.