Erst der vierte deutsche Sieger Linus Straßer gewinnt Weltcup-Slalom in Kitzbühel

Bei Felix Neureuthers erstem Sieg vor 14 Jahren war Straßer, einst Mitglied des Kitzbüheler Ski-Clubs, Vorläufer am Ganslern gewesen, diesmal hatte er schon am Morgen ein gutes Gefühl: Er saß bei der Liftfahrt zum Start in einem Sessel mit Neureuthers Siegerzeit von 2014 und der deutschen Flagge darauf: „Ich habe für mich gedacht: gutes Zeichen“, sagte er in der ARD.