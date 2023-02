Gelungene Generalprobe Linus Straßer „freut sich“ auf die WM

Dort soll der Münchner am Schlusstag (19. Februar) die zweite der beiden vom Deutschen Skiverband (DSV) als Ziel vorgegebenen Einzelmedaillen holen. Bis dahin gilt es, zu Hause etwas Kraft zu tanken nach sieben Rennen in 31 Tagen samt Reisestress. Die Form stimmt, sein Auftritt beim Slalom am Samstag in Chamonix lässt hoffen, dass dem 30-Jährigen der Medaillencoup gelingen kann.