Karriereende eines Großen: Neureuther ist nach letztem Rennen „total happy“

Soldeu Er kann und will nicht mehr: Felix Neureuther tritt zurück, Deutschland verliert seinen prominentesten Wintersportler. Der "ewige Lausbub" geht als Unvollendeter, aber glücklich.

"Es wird einem jetzt so richtig klar, dass die Karriere aufgehört hat und ein neues Kapital beginnt", sagte Neureuther (34) sichtlich bewegt. Der Skirennsport war sein Leben - doch nun kann und will er nicht mehr. "Ich habe meinen Kindheitstraum in vollen Zügen leben dürfen, und dafür bin ich so unendlich dankbar. Aber mein Herz und vor allem mein Körper haben mir in den letzten Monaten deutlich zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, dieses für mich so wunderschöne Kapitel Skirennsport zu beenden", schrieb er am Samstag zu einem Video seiner schönsten Szenen aus fast 16 Jahren Ski-Weltcup in den Sozialen Medien.