„Bilder tun natürlich weh“ Vor dem Weltcup-Auftakt blutet Felix Neureuther das Herz

„Die Bilder tun natürlich weh“, sagt Neureuther, „sie bleiben in den Köpfen hängen.“ Er hat gerade ein neues Buch vorgestellt, „Erbe der Alpen“ heißt es, er beschäftigt sich darin auch mit der Zukunft des Wintersports. Der „brutale“ Aufwand, den sie auf dem Rettenbachgletscher in Sölden für die Ausrichtung der Riesenslalom-Rennen (28./29. Oktober) betreiben, „ist es meines Erachtens nicht wert“, sagte der erfolgreichste deutsche Weltcup-Fahrer dem SID: „Das steht in keiner Relation.“