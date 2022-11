Ski Alpin : Parallelrennen in Lech/Zürs abgesagt

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift: Rennen abgesagt - Race ccancelled! Foto: dpa/Johann Groder

Düsseldorf Der Weltcup kommt weiter nicht richtig in Schwung: Auch die Rennen in Lech/Zürs (Österreich) sind wegen des zu späten Wintereinbruchs abgesagt worden. In unserem Ski-Alpin-Telegramm verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im alpinen Ski-Weltcup sind die nächsten Rennen wetterbedingt abgesagt worden. Die für den 12. und 13. November geplanten Parallel-Konkurrenzen in Lech/Zürs (Österreich) fallen wegen Schneemangels und ungünstiger Aussichten aus. Wie der Weltverband FIS am Sonntag mitteilte, sei der Wintereinbruch in Vorarlberg zu spät gekommen.

Bislang fand im Alpin-Weltcup lediglich der Riesenslalom der Männer in Sölden statt. Das Sölden-Rennen der Frauen sowie die Abfahrten am Matterhorn (29./30. Oktober bei den Männern sowie 5./6. November bei den Frauen) waren aufgrund der Wetterverhältnisse abgesagt worden.

+++28. Oktober+++

Nachholtermin für abgesagten Riesenslalom der Damen steht fest

Foto: dpa/Giovanni Auletta Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Herren

Der am vergangenen Wochenende eigentlich in Sölden geplante Riesenslalom der Damen soll am 27. Dezember im österreichischen Semmering nachgeholt werden. Diesen Ersatztermin teilte der Ski-Weltverband Fis am Freitag mit. Das eigentlich als Auftakt in die alpine Ski-Saison geplante Rennen war aus Witterungsgründen abgesagt worden. In Semmering wird es damit vor dem Jahreswechsel drei Rennen geben. Am 27. und 28. Dezember finden zwei Riesenslaloms statt, am 29.12. dann noch ein Slalom.

+++25. Oktober+++

Schneemangel: Auch Frauen-Abfahrten in Zermatt abgesagt

Foto: dpa/Gabriele Facciotti Infos Ski-Alpin-Termine der Damen

Der alpine Ski-Weltcup hat weitere wetterbedingte Absagen zu beklagen. Die für 5. und 6. November geplanten Abfahrten der Frauen von Zermatt/Schweiz nach Cervinia/Italien am Fuße des Matterhorns sind nach einer Schneekontrolle am Dienstag abgesagt worden. Aufgrund der weiterhin zu warmen Temperaturen und starker Regenfälle bis auf über 3000 Meter könne die „Gran Becca“ nicht rennfertig gemacht werden, hieß es in einer Mitteilung.

„Wir haben bis zuletzt mit den Veranstaltern mitgehofft. Leider ist eine Absage der Frauenrennen unumgänglich. Wir möchten uns für den großartigen Einsatz der Organisatoren bedanken und wissen es zu schätzen, dass alle Hebel in Bewegung gesetzt wurden, um auf der Gran Becca Rennen austragen zu können. Wir glauben weiterhin an dieses einzigartige Projekt einer grenzübergreifenden Abfahrt“, erklärte Generalsekretär Michel Vion vom Ski- und Snowboard-Weltverband FIS.

Bereits am Samstag waren die Matterhorn-Rennen der Männer, die für den 29. und 30. Oktober geplant gewesen waren, angesichts des Mangels an Schnee abgesagt worden. Alle vier Rennen werden nicht nachgeholt, das teilte die FIS mit. Die Premiere des „Matterhorn Cervino Speed Openings“ soll nun im Spätherbst 2023 stattfinden.

Foto: dpa/Alessandro Trovati 11 Bilder Das sind die Disziplinen im Ski Alpin

Odermatt knüpft beim Start der neuen Weltcup-Saison an alte Leistungen an

Der Schweizer Skifahrer Marco Odermatt hat zum Start der neuen Weltcup-Saison sofort an seine herausragenden Leistungen aus dem vergangenen Winter angeknüpft. Während Deutschlands Riesenslalom-Hoffnung Alexander Schmid am Sonntag als Achter ebenfalls stark startete, raste der 25 Jahre alte Gesamtweltcup- und Olympiasieger mit 0,76 Sekunden Vorsprung zu seinem zwölften Weltcup-Sieg. Zweiter wurde der Slowene Zan Kranjec gefolgt vom Norweger Henrik Kristoffersen.

Die übrigen Starter des Deutschen Skiverbandes verpassten geschlossen den zweiten Durchgang. Stefan Luitz schied bei seinem Comeback nach fast einjähriger Wettkampfpause nach einem Fahrfehler aus, war dennoch glücklich, wieder auf Ski zu stehen. „Das Gefühl wiederzuhaben, den Adrenalin-Kick, das war sehr, sehr schön“, sagte Luitz.

Weltcup startet mit dem Riesenslalom der Männer

Foto: dpa/Angelika Warmuth Infos Ski-Alpin-Termine der Herren

Mit einem Tag Verspätung beginnt der Ski-Alpin-Weltcup in Sölden am Sonntag mit dem Riesenslalom der Männer, nachdem der Wettbewerb der Frauen am Samstag dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen war.

Größter deutscher Hoffnungsträger im sechsköpfigen Aufgebot für den Riesenslalom auf dem Rettenbachferner (10.00 und 13.00 Uhr/BR und Eurosport) ist Alexander Schmid. Stefan Luitz feiert sein Comeback nach fast einjähriger Wettkampfpause.

Zu den großen Favoriten gehören Olympia- und Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt aus der Schweiz, der Franzose Alexis Pinturault und der Norweger Henrik Kristoffersen.

+++22. Oktober+++

Erst Sölden, dann Zermatt – Absagen zum Auftakt des Weltcups

Die Launen der Natur haben dem alpinen Ski-Weltcup gleich zu Beginn der Saison mehrere Absagen beschert. Nachdem am Samstagmorgen der Riesenslalom der Frauen in Sölden den ungünstigen Witterungsbedingungen mit Regen und Wind zum Opfer fiel, folgte am Mittag das erwartbare Aus für die beiden in der kommenden Woche geplanten Männer-Abfahrten von Zermatt/Schweiz nach Cervinia/Italien am Fuße des Matterhorns. Beide Rennen werden nicht nachgeholt.

Während sich die Organisatoren in Sölden bemühen, die Austragung des Riesenslaloms der Männer am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/BR Fernsehen) zu gewährleisten, mussten die Veranstalter der Matterhorn-Rennen der Männer (29./30. Oktober) angesichts des Mangels an Schnee kapitulieren. Noch nicht abgesagt sind die beiden Frauen-Abfahrten, die eine Woche später (5./6. November) an gleicher Stelle aber auf verkürzter Strecke stattfinden sollen. Eine Entscheidung darüber fällt am Dienstag.

Die Wettbewerbe am Matterhorn sind ein Prestigeobjekt, das vor allem von John Eliasch, umstrittener Präsident des Ski- und Snowboard-Weltverbandes FIS, forciert wird. Es handele sich um „ikonische“ und ökologisch nachhaltige Rennen, behauptete der britisch-schwedische Geschäftsmann noch am Freitag vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden. Diese Aussagen sind allerdings international umstritten, nicht zuletzt bei den Aktiven.

Neureuther kritisiert Abfahrt-Premiere am Matterhorn

Der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther hat vor der Entscheidung über die Durchführung der Matterhorn-Rennen den Zeitpunkt für den Speed-Auftakt massiv kritisiert. „Natürlich braucht der Skisport das Spektakuläre und große Namen wie eben Zermatt, um wahrgenommen zu werden. Aber bitte zu einem anderen Zeitpunkt. Der Zeitpunkt für diese Abfahrten am Matterhorn kommt viel zu früh in der Saison und ist völlig unzeitgemäß“, beklagte der 38-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Das Spektakel-Rennen mit dem Start oberhalb von Zermatt (Schweiz) und dem Ziel in Cervinia (Italien) ist für das letzte Oktoberwochenende geplant, steht aber seit Wochen auf der Kippe. Auf dem unteren Streckenabschnitt der 3,7 Kilometer langen Piste fehlt Schnee. Der Weltverband Fis hatte die obligatorische Schneekontrolle um fünf Tage auf diesen Samstag verschoben und auf kalte Nächte gehofft, um Kunstschnee produzieren und die Strecke fertig präparieren zu können.

Auch auf dem Gletscher liegt zu wenig Schnee. Im Vergleich zur Zieleinfahrt darf dieser nicht künstlich beschneit werden. Mit dem wenigen Schnee, der da ist, werden die Gletscherspalten zugeschoben. „Und aufgrund der Pistenlänge wird eine Beschneiungsmaschinerie angeworfen, die in keiner Relation zu zeitgemäßem Denken und Handeln steht“, monierte Neureuther.

Das Zwei-Länder-Rennen am Fuße des Matterhorn soll in diesem Winter seine Weltcup-Premiere feiern. In den Vorjahren waren die Abfahrer rund einen Monat später in Nordamerika in ihre Saison gestartet.

Matterhorn-Rennen auf der Kippe

Die alpinen Skirennen am letzten Oktober-Wochenende am Matterhorn sind wegen zu hoher Temperaturen weiter gefährdet. Damit die Veranstalter die aktuell unbefahrbare Strecke fertig präparieren können, hat der Skiweltverband Fis die obligatorische Schneekontrolle vom 16. auf den 22. Oktober verschoben, wie aus einer Verbandsmitteilung vom Sonntag hervorging. Grund für den Aufschub seien günstige Wetterprognosen mit Temperaturen deutlich im Minusbereich.

Am 29. und 30. Oktober wollen die Abfahrer erstmals auf der neuen „Gran Becca“ am Matterhorn mit dem Start oberhalb von Zermatt (Schweiz) und dem Ziel in Cervinia (Italien) starten. Bis 300 Meter vor dem Ziel seien die Arbeiten auf der Piste weit fortgeschritten. „Nur auf dem letzten Abschnitt der Strecke fehlt der Schnee. Es werden weiterhin zwei bis drei kalte Nächte benötigt, um die Piste vom Start bis ins Ziel fertig zu präparieren“, teilte die Fis mit.

Die Veranstaltung am Matterhorn ist ein bislang einzigartiges Projekt in der Alpin-Szene. Erstmals verläuft ein FIS-Weltcup-Rennen über zwei Länder. „Wir glauben, dass diese sechs Extra-Tage für die Veranstalter den Unterschied ausmachen können, um die Rennen erfolgreich durchzuführen“, sagte Fis-Generalsekretär Michel Vion.

Grünes Licht für alpinen Auftakt

Dem Weltcup-Auftakt der alpinen Skirennfahrer in Sölden steht nichts mehr im Wege. Wie der österreichische Skiverband am Donnerstag mitteilte, hat der Weltverband FIS nach der Schneekontrolle am Rettenbachferner Grünes Licht für die beiden Riesenslaloms am 22. und 23. Oktober gegeben. „Die Strecke ist bereits in einem sehr gutem Zustand. Wir sind sehr fortgeschritten in der Zeit und bis nächste Woche fehlt nur noch der letzte Feinschliff. Somit können wir uns auf gute Rennen freuen“, sagte Streckenchef Isidor Grüner.

Remme startet künftig für Deutschland

Die kanadische Skirennläuferin Roni Remme wird ab der kommenden Weltcup-Saison für den Deutschen Skiverband (DSV) an den Start gehen. Das gab die 26-Jährige, deren Großmutter aus Deutschland stammt, am Mittwoch in den Sozialen Medien bekannt. Der DSV bestätigte den Wechsel auf Anfrage.

(RP/dpa/sid)