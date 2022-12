Ski Alpin Odermatt deklassiert die Konkurrenz – Deutsche fahren hinterher

Dem Weltcup-Auftakt der alpinen Skirennfahrer in Sölden steht nichts mehr im Wege. Wie der österreichische Skiverband am Donnerstag mitteilte, hat der Weltverband FIS nach der Schneekontrolle am Rettenbachferner Grünes Licht für die beiden Riesenslaloms am 22. und 23. Oktober gegeben. „Die Strecke ist bereits in einem sehr gutem Zustand. Wir sind sehr fortgeschritten in der Zeit und bis nächste Woche fehlt nur noch der letzte Feinschliff. Somit können wir uns auf gute Rennen freuen“, sagte Streckenchef Isidor Grüner.