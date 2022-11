Ski Alpin Holdener gewinnt erstmals einen Weltcup-Slalom – Sander Fünfter im Super-G

Der am vergangenen Wochenende eigentlich in Sölden geplante Riesenslalom der Damen soll am 27. Dezember im österreichischen Semmering nachgeholt werden. Diesen Ersatztermin teilte der Ski-Weltverband Fis am Freitag mit. Das eigentlich als Auftakt in die alpine Ski-Saison geplante Rennen war aus Witterungsgründen abgesagt worden. In Semmering wird es damit vor dem Jahreswechsel drei Rennen geben. Am 27. und 28. Dezember finden zwei Riesenslaloms statt, am 29.12. dann noch ein Slalom.