Ski Alpin 21/22 : Gut-Behrami beim alpinen Saisonstart vorne

Lahra Gut-Behrami beim Start in Sölden. Foto: AP/Gabriele Facciotti

Düsseldorf Mit dem Weltcup in Sölden beginnt die neue Saison der Skirennläufer. Wer zeigt sich in guter Frühform, wer hat das Zeug zur Überraschung? In unserem Ski-Alpin-Telegramm verpassen Sie nichts.

Die Schweizer Weltmeisterin Lara Gut-Behrami und die einstige Dominatorin Mikaela Shiffrin fahren beim Saisonauftakt der Skirennläuferinnen um den Sieg. Gut-Behrami (30) liegt beim Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher in Sölden vor dem Finale (13.00 Uhr) 0,02 Sekunden vor der US-Amerikanerin (26).

Die drittplatzierte Österreicherin Stephanie Brunner hat bereits 0,54 Sekunden Rückstand. Marta Bassino (Italien), im vergangenen Jahr noch Gesamtsiegerin im Riesenslalom, schied bei besten Pistenverhältnissen und Kaiserwetter aus. Gesamtweltcup-Siegerin Petra Vlhova aus der Slowakei lauert auf Platz sechs (+0,81 Sekunden).

Marlene Schmotz (Leitzachtal) qualifizierte sich bei ihrem Weltcup-Comeback nach einem Kreuzbandriss als 25. mit einem Rückstand von 2,36 Sekunden für den zweiten Lauf der besten 30. Andrea Filser (Wildsteig/+4,20) kam nur auf Rang 52.

+++++20. Oktober 2021+++++

Rekord-Preisgeld beim Weltcup in Kitzbühel

Foto: dpa/Georg Hochmuth

Bei den Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel wird in der neuen Saison im alpinen Ski-Weltcup ein Rekord-Preisgeld von insgesamt einer Million Euro ausgezahlt. Die Sieger in zwei Abfahrten und einem Slalom vom 21. bis 23. Januar 2022 erhalten jeweils 100 000 Euro. Zudem werde „erstmals in der Geschichte des Weltcups Preisgeld bis zum 45. Rang in der Abfahrt ausbezahlt“, hieß es in einer Mitteilung der Veranstalter weiter. Das bisher höchste Preisgeld in Kitzbühel betrug 725 000 Euro im Jahr 2020.

+++++19. Oktober 2021+++++

Foto: dpa/Gabriele Facciotti

Josef Ferstl fällt mit Oberschenkelverletzung zum Saisonstart aus

Skirennfahrer Josef Ferstl wird aufgrund einer Beinverletzung die nächsten Wochen ausfallen. Der Kitzbühel-Sieger von 2019 hatte sich am Montag im Riesenslalomtraining einen Faszienriss im Oberschenkel zugezogen, wie der 32-Jährige am Dienstag auf Instagram mitteilte. „3-4 Wochen Zwangspause“, schrieb Ferstl. Dazu postete der Traunsteiner ein Bild aus einem Behandlungszimmer des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München, auf dem auch sein dick bandagierter Oberschenkel zu sehen war.

Für die deutschen Speedfahrer ist die Verletzung von Ferstl bereits der zweite Rückschlag, nachdem zuvor schon Thomas Dreßen angekündigt hatte, den Speed-Start Ende November in Lake Louise in Kanada zu verpassen. Die Techniker starten schon am kommenden Wochenende zum traditionellen Saison-Auftakt in Sölden.

Foto: dpa/Alessandro Trovati

Stefan Luitz führt deutsches Ski-Aufgebot in Sölden an führt deutsches Ski-Aufgebot in Sölden an

Skirennfahrer Stefan Luitz führt das deutsche Aufgebot beim ersten alpinen Weltcup am Wochenende in Sölden an. Neben dem Oberallgäuer gehen bei den Herren Alexander Schmid und Julian Rauchfuß an den Start, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mitteilte. Andrea Filser und Marlene Schmotz wollen für die Frauen beim traditionellen Winter-Auftakt im Ötztal angreifen.

„Ich freue mich auf den Auftakt und möchte mit vollem Einsatz, Attacke und Selbstvertrauen gut Skifahren“, sagte Luitz, der im vergangenen Jahr als 14. bester Deutscher in Sölden war. Die Vorbereitung im Sommer sei gut gewesen.

Die deutschen Skirennfahrerinnen hoffen am Rettenbach-Gletscher auf ein besseres Ergebnis als im Vorjahr, als beim Sieg der Italienerin Marta Bassino keine DSV-Athletin unter die besten 30 fahren konnte. „Aktuell macht mir das Skifahren großen Spaß und entsprechend hoch ist die Motivation“, sagte Filser.

Foto: dpa/Angelika Warmuth

In Sölden stehen die Riesenslaloms der Frauen am Samstag (10.00/13.15 Uhr) und der Männer am Sonntag (10.00/13.30 Uhr) an. Im Gegensatz zum pandemiebedingten Geisterrennen vom Vorjahr werden in diesem Jahr bis zu 9000 Fans erwartet.

(RP/dpa/sid)