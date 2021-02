Ski Alpin 20/21 : Baumann gewinnt sensationell Super-G-Silber

Romed Baumann. Foto: dpa/Giovanni Auletta

Düsseldorf Bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo ist gestartet. Lara Gut-Behrami holte bei den Frauen Gold. Bei den Männern sicherte sich Romed Baumann die Silbermedaille. In unserem Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige während der Ski-Alpin-Saison auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Romed Baumann hat bei der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo sensationell Silber im Super-G gewonnen. In einem spektakulären Rennen lag der gebürtige Österreicher, der seit zwei Jahren für den Deutschen Skiverband (DSV) fährt, nur 0,07 Sekunden hinter dem favorisierten Österreicher Vincent Kriechmayr. Bronze gewann Alexis Pinturault (+0,38).

"Es ist heute alles so locker von der Hand gegangen, ich hab gar nicht geschnauft im Ziel, es ist unglaublich", sagte der 35 Jahre alte Baumann, der auf der neuen Piste Vertigine seine ganze Routine ausspielte.

Für den DSV war es die erste WM-Medaille seit Slalom-Bronze von Felix Neureuther 2017 in St. Moritz/Schweiz. Im Super-G der Männer hatte bislang nur 1987 der spätere Olympiasieger Markus Wasmeier als Dritter in Crans-Montana/Schweiz auf dem WM-Podest gestanden.

Foto: dpa/Giovanni Auletta Infos Ski-WM 2021 in Cortina: Zeitplan und die TV-Übertragungen

Baumann hatte zuvor für Österreich Bronze im Teamwettbewerb (2011 in Garmisch-Partenkirchen) und in der Super-Kombination (2013 in Schladming) gewonnen.

Endlich Gold - Gut-Behrami gewinnt Super-G bei der WM

Die große Favoritin Lara Gut-Behrami ist im ersten Rennen der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo/Italien in eindrucksvoller Manier zur ersten Goldmedaille ihrer Karriere gefahren. Die 29 Jahre alte Schweizerin gewann den Super-G vor Mannschaftskollegin Corinne Suter (+0,34 Sekunden), die bereits vor zwei Jahren in Are/Schweden Platz zwei belegt hatte.

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand 21 Bilder Die Favoriten bei der Alpinen Ski-WM 2021

Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin (USA) holte trotz eines schweren Patzers noch Bronze (+0,47), Olympiasiegin Ester Ledecka (Tschechien) wurde Vierte (+0,53). Kira Weidle (Starnberg) verfehlte eine Platzierung unter den ersten 15 deutlich.

Gut-Behrami, seit 2018 mit dem kurzzeitigen Hamburger Fußball-Profi Valon Behrami verheiratet, hatte sich mit Siegen in den vergangenen vier Super-G-Rennen in die Favoritenrolle gefahren und wurde dieser endlich auch gerecht. Zuvor war sie bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften je dreimal Zweite und Dritte geworden. Auf der Olimpia delle Tofane profitierte Gut-Behrami bei Sonnenschein und leichtem Wind von einem schweren Fehler von Shiffrin, die auf dem Weg zu einer überragenden Bestzeit war.

Foto: dpa/Dominik Angerer 12 Bilder Der Medaillenspiegel der Alpinen Ski-WM 2021

Gut-Behrami ist die erste Schweizer Weltmeisterin seit Sonja Nef, die 2001 in St. Anton/Österreich den Riesenslalom gewonnen hatte. Letzte eidgenössische Siegerin im Super-G war Maria Walliser bei der WM 1987 in Crans-Montana/Schweiz.

+++++9. Februar 2021+++++

WM soll nach Super-G-Absage nun erst am Donnerstag starten

Foto: dpa/Gabriele Facciotti Infos Ski-Alpin-Termine der Damen

Erst fiel zu viel Schnee, dann kam der Nebel, und so musste am zweiten Tag der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo bereits das dritte Rennen abgesagt werden: Nach der Kombination der Frauen und dem Super-G der Männer traf es am Dienstag den Super-G der Frauen. Um 13.00 Uhr sollte gefahren werden, doch weil sich der Nebel über der Strecke Olympia delle Tofane nicht verzog, erging um 14.30 Uhr die ernüchternde Mitteilung: "Race cancelled". Die Folge: ein Termin-Chaos.

Der Internationale Skiverband FIS und die Organisatoren warfen am Dienstagnachmittag das Programm fast komplett über den Haufen: Die Kombination der Männer, ursprünglich vorgesehen für den Mittwoch, wurde wie die am Montag abgesagte Kombination der Frauen auf den kommenden Montag (15. Februar) verschoben. Der Super-G der Frauen soll nun ebenso wie der zuvor wegen Lawinengefahr verschobene Super-G der Männer am Donnerstag (11. Februar) stattfinden. Die Abfahrten der Frauen (Samstag) und Männer (Sonntag) sind noch nicht betroffen.

"Eigentlich ist Cortina ja bekannt dafür, dass es sehr wetterstabil ist, jetzt ist es halt umgekehrt. Das kann passieren", sagte der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier und betonte, die Absage des Super-G der Frauen sei gerechtfertigt gewesen: Die Sicht habe nur bei fünf bis acht Metern gelegen, "und das kann man gegenüber den Sportlern nicht verantworten".

Foto: dpa/Angelika Warmuth Infos Ski-Alpin-Termine der Herren

Maier gab freilich zu bedenken: "Jetzt bekommt man langsam Druck auf das System." Druck, weil bei dieser WM erstmals 13 Wettbewerbe in 14 Tage gepresst werden sollten. "Das Programm ist schon sehr eng gestrickt", sagte Maier. Immerhin: Weil in Cortina zwei Pisten zur Verfügung stehen, können Frauen und Männer jeweils ein Rennen pro Tag fahren. Durch die Verschiebung der Super-G-Rennen fallen am Donnerstag aber die wichtigen Trainingsläufe für die Abfahrten am Wochenende aus.

Um weiterem Ungemach vorzubeugen, wurde die für Mittwoch geplante Kombination der Männer am Dienstag vorsorglich gestrichen, denn: Die Wetterprognose verheißt ein weiteres Mal Schneefall über Nacht bis Mittag, erst dann sollen die Niederschläge nachlassen und die Sonne herauskommen. "Die Hoffnung stirbt immer zuletzt", sagte Maier und betonte: "Wir gehen mit dem Thema sehr positiv um. Wenn ein Rennen ist, dann fahren wir, wenn keins ist, fahren wir halt später."

Foto: dpa/Georg Hochmuth Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Herren

Erst ab Donnerstag ist Wetterbesserung in Sicht: Erwartet werden dann Sonnenschein und zum Wochenende hin zusätzlich eisige Temperaturen. Viele Möglichkeiten, ein Rennen zu verschieben, bleiben der FIS und den Organisatoren allerdings nicht mehr.

Ski-Routinier und US-Olympiasieger Ligety beendet Karriere bei WM

Der 36 Jahre alte Amerikaner werde bei den Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo den Riesenslalom am Freitag der nächsten Woche als letztes Rennen bestreiten, teilte er am Dienstag mit. „Ich bin super aufgeregt und super stolz auf das, was ich erreicht habe“, sagte er.

Ligety war mehrere Winter lang der überragende Athlet im Riesenslalom und holte in der Kerndisziplin neben seinem Olympia-Sieg 2014 auch noch Kombi-Gold bei den Winterspielen 2006. Zudem wurde er fünfmal Weltmeister: dreimal im Riesenslalom (2011, 2013, 2015) und 2013 in Schladming auch noch in der Kombination und im Super-G.

Im Weltcup sammelte der Athlet aus Park City (Utah) 25 Siege. Fünfmal sicherte er sich die kleine Kristallkugel als Disziplin-Bester im Riesentorlauf. Der letzte Sieg datierte vom Oktober 2015; seit drei Jahren schaffte es Ligety aber nicht mehr auf ein Podium.

Foto: dpa/Alessandro Trovati 11 Bilder Das sind die Disziplinen im Ski Alpin

„Ich habe diesem Sport alles gegeben und bin dankbar für alles, was mir der Skirennsport zurückgegeben hat. Ich liebe den Sport und hatte so viel Spaß, in den vergangenen 17 Jahren im Weltcup zu fahren. Ich habe mir jeden Kindheitstraum erfüllt mit Olympia-Goldmedaillen, WM-Goldmedaillen und Weltcup-Siegen, aber jetzt ist es Zeit, bei meiner Familie zu sein“, schrieb Ligety bei Instagram neben einem Foto seiner drei Söhne.

DSV schickt alle vier Super-G-Starter auch in die WM-Kombination

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat das erwartete Quartett für die Kombination der Herren bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo nominiert. Mit Ausnahme des kürzlich nach einer Hüft-Operation in den Weltcup zurückgekehrten Thomas Dreßen, der sich bei den Titelkämpfen in Italien voll auf die Abfahrt konzentriert, sind alle deutschen Speed-Spezialisten am Mittwoch (10.00 und 13.30 Uhr/jeweils ARD und Eurosport2) dabei.

Angeführt wird das Team von den Routiniers Romed Baumann, der für sein Geburtsland Österreich schon mehrere gute WM-Resultate in der Kombination erzielt hat, und Andreas Sander. Dominik Schwaiger und Simon Jocher komplettieren es. Der Super-G der Kombination ist eine gute Gelegenheit für die deutschen Athleten, sich an die neue Strecke in den Dolomiten zu gewöhnen, auf der sie am Donnerstag auch den eigentlichen Super-G bestreiten sollen. Ob die vier auch allesamt im Slalom der Kombination starten, ist noch offen.

+++++8. Februar 2021+++++

Schnee-Chaos wirbelt WM-Programm durcheinander

Für die Corona-Pandemie sind sie in Cortina d'Ampezzo bestens präpariert - gegen das Wetter aber helfen weder Masken, Tests noch Abstandhalten. Massen an Neuschnee haben gleich an den ersten Tagen der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Italien das Programm durcheinander gewirbelt. Nachdem es die Nacht über geschneit hatte, wurde die Kombination der Damen am Montagmorgen abgesagt. Am Abend folgte dann die Entscheidung, auch den für Dienstag geplanten Super-G der Herren um zwei Tage auf Donnerstag zu verschieben. „Ich komme wirklich schon lange her und habe noch nie so viel Schnee erlebt“, sagte Alpinchef Wolfgang Maier vom Deutschen Skiverband.

Als WM-Auftakt soll nun am Dienstag (13.00 Uhr/ARD und Eurosport2) der Super-G der Damen mit Kira Weidle als einziger deutscher Starterin stattfinden. Anders als die Herrenpiste, die wegen der Lawinengefahr nicht mehr rechtzeitig präpariert werden kann, dürften die Arbeiten am Damen-Hang unterhalb des Tofane-Massivs also klappen.

Von Frust war im Schatten der mächtigen Dolomiten trotz alledem aber nichts zu spüren. „Für das Team ist es total easy, wir sind das gewohnt“, beschwichtigte Maier. „Wir wissen, dass wir eine Freiluftsportart sind und uns auf Verschiebungen einstellen müssen.“

Allerdings war da noch nicht klar, dass durch die Verschiebung des Herren-Super-G auf Donnerstag auch das erste Abfahrtstraining ausfällt. Damit bleiben Thomas Dreßen in seinem Wettlauf gegen die Zeit nur zwei Testläufe vor dem Rennen am Sonntag. Für den Super-G war der Kitzbühel-Sieger von 2018 ohnehin nicht vorgesehen. Die Kombination soll nun am als Ruhetag vorgesehenen kommenden Montag (15. Februar) stattfinden.

Meteorologisch ist Besserung in Sicht. Ab Mitte der Woche könnten ideale Bedingungen herrschen - dank erwarteter eisiger Temperaturen in der Nacht sowie Sonne und geringerer Minusgrade tagsüber.

„Der Terminplan ist extrem eng“, hatte Maier der ARD schon vor den Absagen gesagt. 13 Entscheidungen sollen bis einschließlich 21. Februar in Cortina fallen - so viele wie nie zuvor bei einer WM.

Corona-Sorgen sollten angesichts des umfassenden Sicherheitskonzepts in dem kleinen Wintersportort aber nicht auch noch dazu kommen. Über 600 Athleten aus 70 Nationen sind für die WM gemeldet. Inklusive Trainern, Betreuern, Funktionären und Helfern sind laut Veranstalter rund 6000 Menschen für die Titelkämpfe nach Cortina gereist, rund um die Strecke bewegen sie sich in vier voneinander getrennten Blasen.

Medienvertreter laufen am Eingang des Pressezentrums durch eine Art Desinfektionsdusche. Dazu bekommen sie kleine Sensoren ausgehändigt, die blinken und vibrieren, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wird. Vor und während der WM stehen regelmäßige Corona-Tests an.

Die deutschen Ski-Asse fühlen sich derweil sportlich gut gerüstet - auch wenn ihr Einstand am Dienstag ausfällt. Andreas Sander und Romed Baumann sind die großen Hoffnungsträger des DSV im Super-G, für den zudem noch Simon Jocher und Dominik Schwaiger nominiert wurden. „Die Jungs haben eine wahnsinnig gute Körpersprache und wollen schnell Skifahren“, sagte Ex-Skistar Felix Neureuther der dpa.

„Die sind auch mit einem fünften Platz wie dem von Andi Sander in Kitzbühel nicht zufrieden. Diese Gewinnermentalität müssen wir wieder in den deutschen Skisport reinbringen. Ohne die bist du chancenlos. Aber die Jungs haben die und das macht Spaß“, betonte Neureuther. Und deswegen traut er Baumann und Sander nach ihren Plätzen 10 und 13 bei der Generalprobe in Garmisch-Partenkirchen bei der WM auch viel zu.

Und Kira Weidle? „Sie ist eher die Spezialistin im Abfahrtsbereich“, sagte Alpinchef Maier. Der Super-G sei „noch eine Baustelle für sie“. Vielleicht findet die Starnbergerin aber doch das passende Werkzeug.

Auftaktrennen der WM abgesagt - Quintett für Super-G nominiert

Das Wetter hat den Organisatoren der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo gleich am ersten Wettkampftag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wegen starken Schneefalls in der Nacht ist die Kombination der Damen am Montag abgesagt worden. Einen neuen Termin gab es zunächst noch nicht. Und angesichts des pickepackevollen Programms für die Titelkämpfe in Italien dürfte es auch nicht allzu einfach werden, einen zu finden.

Insgesamt 13 Entscheidungen sollen bis einschließlich 21. Februar in Cortina fallen - so viele wie noch nie zuvor. Erstmals sind auch separate Parallelrennen der Damen und Herren vorgesehen. „Der Terminplan ist extrem eng“, hatte der Alpindirektor des Deutschen Skiverbands (DSV), Wolfgang Maier, der ARD bereits am Sonntag gesagt. „Der Organisation wird nicht viel Luft bleiben, wenn es so Wetterkapriolen gibt wie es im Augenblick der Fall ist.“

Nachdem es den ganzen Sonntag über geregnet und geschneit hatte, wurde die Reihenfolge für die Kombination der Damen zunächst getauscht und der Slalom nach vorne gezogen. Am Montagmorgen wurde das Rennen wegen des vielen Neuschnees dann gestrichen. Eine deutsche Athletin wäre nach dem Verzicht der nach wie vor leicht am Daumen lädierten Kira Weidle ohnehin nicht am Start gewesen.

Das erste mit Spannung erwartete Kräftemessen zwischen Weltmeisterin Wendy Holdener, deren Schweizer Teamkollegin und Olympiasiegerin Michelle Gisin, US-Star Mikaela Shiffrin sowie der slowakischen Gesamtweltcup-Führenden Petra Vlhova fiel damit ebenfalls aus.

Foto: dpa/Marco Tacca Infos Das ist der DSV-Kader im Ski Alpin der Damen

Quintett vertritt DSV bei WM-Super-G-Rennen - Dreßen nicht dabei

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat die erwarteten fünf Athletinnen und Athleten für die für Dienstag angesetzten Super-G-Rennen bei der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo nominiert.

Bei den Damen (10.30 Uhr) soll demnach die Starnbergerin Kira Weidle als einzige Deutsche an den Start gehen, wie der DSV am Montag mitteilte. Bei den Herren (13.00 Uhr/jeweils ARD und Eurosport2) sind neben den Hoffnungsträgern Romed Baumann und Andreas Sander noch Simon Jocher und Dominik Schwaiger vorgesehen. Thomas Dreßen, der nach einer Hüft-Operation erst vergangene Woche in den Weltcup zurückgekehrt war, lässt den Super-G wie erwartet aus und konzentriert sich auf die für kommenden Sonntag geplante Abfahrt.

Noch ist die Austragung der beiden Rennen am Dienstag aber nicht gesichert. Die für Montag geplante Kombination der Damen musste wegen starken Schneefalls in der Nacht abgesagt werden.

+++++7. Januar 2021+++++