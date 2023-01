Abschied von Rosi Mittermaier Ein Star, der keiner sein wollte

Am Mittwoch (4. Januar 2023) ist Rosi Mittermaier im Alter von 72 Jahren nach schwerer Krankheit im Kreis ihrer Familie im Garmisch-Partenkirchen gestorben. Dort, wo sie mit ihrem Ehemann Christian Neureuther, ebenfalls ehemaliger Skirennfahrer, nach ihrer sportlichen Karriere ihren Lebensmittelpunkt fand, eine Familie gründete und die Kinder Ameli und Felix aufzog. Wo sie auch immer wieder für den Sport in Deutschland kämpfte und Stammgast bei den Neujahrsspringen oder alpinen Ski-Weltcups war. Auch an ihrem Todestag fuhren die besten Skirennfahrer der Welt beim Nachtslalom in Garmisch um den Sieg. Aber vor allem während der Karriere ihres Sohnes Felix Neureuther waren die Eheleute Mittermaier-Neureuther Dauergäste an den Skistrecken dieser Welt. Mit viel Leidenschaft, Begeisterung und Freude begleitete Mittermaier die Entwicklungen in der Sportart, die sie so liebte und die sie zum Superstar in Deutschland gemacht hatte. Nicht nur ihr Sohn, auch Maria Höfl-Riesch oder Viktoria Rebensburg profitierten von den Ratschlägen und der öffentlichen Unterstützung der Gold-Rosi. Die immerhin genau wusste, was nach großen Titeln auf einen zukommt.