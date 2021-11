Viele Absagen für Parallelevent : Das gescheiterte Experiment im alpinen Skiweltcup

Zum Scheitern verurteilt: Das Parallelevent im alpinen Skiweltcup. Foto: AP/Giovanni Auletta

Lech/Zürs Die Parellel-Events in Lech/Zürs sorgen im alpinen Skiweltcup für große Diskussionen. Viele Stars lassen die Rennen an diesem Wochenende aus. Das Ende dieser Disziplin droht.

Welchen Stellenwert Veranstaltungen haben, sieht man gemeinhin an der Gästeliste. Fehlen die großen Namen bei Eröffnungsfeiern, Galas oder Preisverleihungen, fehlt auch die Strahlkraft dieser Events. Ohne die Superstars aus Film, Sport, Mode und Co. sind selbst die aufwendigsten Feiern nur noch die Hälfte wert. Die Veranstalter stehen dann oft alleingelassen im Regen da. Ähnlich dürfte sich in diesen Tag auch der eine oder andere im Nobel-Ski-Ort Lech/Zürs am Arlberg fühlen – trotz besten Winterwetters. An diesem Wochenende wird in Österreich das erste und einzige Parallel-Event der gesamten Saison über die Bühne gehen. Die Absagenliste ist lang. Und sie ist prominent besetzt. Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, Sofia Goggia, Marco Odermatt, Aleksander Aamot Kilde – sie alle werden am Samstag (Frauen, 17 Uhr) und Sonntag (Männer, 16 Uhr) nicht an den Start gehen.

Die einen bereiten sich lieber bereits auf den Speed-Auftakt Ende November in Nordamerika vor, einige Frauen konzentrieren sich auf die Slaloms eine Woche später im finnischen Levi, andere lassen aus Angst vor Verletzungen aus oder kurieren solche noch weiter aus, während sie bei anderen Rennen wohl an den Start gegangen wären. Welches Motiv die Fahrer und Fahrerinnen auch immer für ihre Absagen haben, eines eint sie auf eine tragische Weise: Sie versetzen einer einst als Modell der Zukunft angepriesenen Disziplin langsam aber sicher den Todesstoß.

Dabei könnte alles so spektakulär, so spannend, so modern sein. Der Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, der gesamte Hang einsehbar für die Zuschauer, kurze Läufe, oft in Flutlicht getaucht. Damit wollte der Internationale Skiverband (Fis) vor etwas mehr als zehn Jahren mit der Wiederbelebung dieser Disziplin neue Märkte und neue Fans erreichen. Das Parallel-Event sollte den oft als angestaubt verschrienen alpinen Skiweltcup modernisieren und attraktiver für ein jüngeres Publikum machen.

Foto: dpa/Angelika Warmuth Infos Ski-Alpin-Termine der Herren

Die Wahrheit sieht anders aus. Regelmäßig sind die beiden Läufe, die zwei Starter und Starterinnen zeitgleich in Angriff nehmen, unterschiedlich schnell. Chancengleichheit ist nicht immer gegeben. „Wir Athleten werden als Spielfiguren einer Show angesehen und nicht als Akteure einer Sportart. Seit wann ist im Sport Glück wichtiger als Leistung?“, polterte Alexis Pinturault, Gesamtweltcup-Sieger der vergangenen Saison, einmal. Regeln werden häufig uneindeutig angewandt und noch viel schlimmer: Es besteht ein hohes Verletzungsrisiko, das diese Art der Rennen unter den Fahrern und Fahrerinnen unbeliebt macht. Zum einen, weil es für die kurzen Torabstände keine perfekten Ski gibt. Zum anderen, weil bei Stürzen schnell der Gegner mitgerissen werden kann. Der sportliche Wert ist also überschaubar – wie zuletzt im Februar bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo, als nahezu alle Probleme zusammen auftraten.

Einige Schweizer nutzen deshalb die Rennen in Lech/Zürs für eine Systemkritik. „Wir wollen mit unserem Start-Verzicht auch ein Zeichen bei der Fis setzten“, sagte der Schweizer Topfahrer Justin Murisier nun dem „Blick“. „Die WM hat klar gezeigt, dass die Regeln im Parallel-Format nicht fair sind. Trotzdem hat die Fis die Regeln nicht angepasst. Deshalb macht für uns ein Start in dieser Disziplin auch keinen Sinn.“

Foto: dpa/Gabriele Facciotti Infos Ski-Alpin-Termine der Damen

So richtig an die Disziplin scheinen sie beim Weltverband sowieso nicht mehr zu glauben. Schon im vergangenen durch die Corona-Pandemie geprägten Winter, gab es ebenfalls nur das eine Parallel-Event in Lech/Zürs. Dies korrigierte die Fis nun nicht mehr, vergab mehr oder weniger gnadenhalber die Rennen erneut an den Skiort in Voralberg, der so viel Geld für die Piste und eine Flutlichtanlage ausgegeben hatte. Doch zukunftsträchtig scheinen die Investitionen nicht gewesen zu sein. Die Parallelevents erfreuen sich schon lange keiner Beliebtheit mehr, wenngleich Ausnahmen wie so häufig die Regel bestätigen.

Lesen Sie auch Alpine Saison geht wieder los : Wie der Weltcup-Auftakt in Sölden dem Skifahren nützt