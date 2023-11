Papa, aber kein Oldtimer Abfahrts-Ass Dreßen greift wieder an

Nun soll die Leidenszeit endlich vorbei sein, hofft der 29-Jährige. „Mir geht es aktuell gut. Ich bin gesund, mein Körper hält den Belastungen stand, was sehr positiv ist“, berichtete Dreßen nach der Ankunft in der Schweiz. Beim ersten Training auf der neuen Weltcup-Strecke unweit des weltberühmten Matterhorns ließ er es am Mittwoch noch ruhig angehen. Bis zu den zwei Rennen am Samstag und Sonntag (jeweils 11.30 Uhr/BR und Eurosport) will er sich an den Kurs im hochalpinen Gebirge herantasten. Eine „coole Strecke“ sei das, sagte er. Das Training am Donnerstag fiel allerdings starkem Schneefall zum Opfer.